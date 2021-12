In der Vorweihnachtszeit waren in der Innenstadt weniger Kunden unterwegs als 2019. Einzelhändler mussten erhebliche Umsatzrückgänge hinnehmen. Foto: Martin Bernhard

Buchen. (mb) Die Einzelhändler in der Buchener Innenstadt blicken auf ein bescheidenes Weihnachtsgeschäft zurück. Die 2G-Regel und die allgemeine Lage hätten dazu geführt, dass die Menschen eher zu Hause geblieben seien und weniger in den örtlichen Geschäften eingekauft hätten.

Nach einer Trendumfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) sind mehr als drei Viertel der stationären Einzelhändler, die keine Lebensmittel verkaufen, mit dem Weihnachtsgeschäft unzufrieden. Nach dieser Studie lag die Kundenfrequenz in Innenstädten um 42 Prozent unter der aus dem Jahr 2019, die Umsätze gingen um 36 Prozent zurück.

Diese Entwicklung bestätigten in einer Umfrage Einzelhändler der Buchener Innenstadt. "Das Geschäft war bei Weitem nicht so gut wie im Jahr 2019", stellte Simone Farrenkopf vom gleichnamigen Schuhgeschäft in der Marktstraße fest. Zwar unterlägen Schuhe eher nicht dem Weihnachtsgeschäft, allerdings bietet Simone Farrenkopf auch Handtaschen, Tücher und Geldbörsen an, die häufiger zum Verschenken gekauft würden. Hier fehlten Spontankäufe, da die Menschen vorsichtig geworden und eher zu Hause geblieben seien. "Teilweise war die Kundenfrequenz schlechter als vor dem Lockdown im vergangenen Jahr", sagte die Schuhhändlerin. Schon die Einführung der 3G-Regel sei ein negativer Einschnitt gewesen, ein weiterer sei bei der Einführung der 2G-Regel spürbar gewesen.

"Wir hatten deutlich weniger Geschäft als in den Jahren zuvor", stellte auch Mareen Mathes vom Bekleidungshaus Mathes fest. Zwar hätten sich die Leute daran gewöhnt, den Impfausweis vorzulegen. Doch die Einzelhändlerin ist davon überzeugt, dass viele Menschen im Internet bestellten, weil dies für sie bequemer sei. Auch Mathes rechnet mit einem deutlichen Umsatzrückgang gegenüber dem Weihnachtsgeschäft des Jahres 2019. Den Wechsel von der 3G- zur 2G-Regelung habe sie weniger gespürt. Ab und zu würden sich Kunden melden, die die Regeln nicht erfüllten, und darum bitten, Ware abholen zu können, um diese zu Hause anprobieren zu können. "Wir sind froh, dass wir schaffen dürfen", gewinnt sie der aktuellen Situation eine positive Seite ab. "Es kann nur besser werden!"

"Wir merken das radikal", sagte Jutta Frank, Filialleiterin des Textilgeschäfts Niederle-Groh Mode & Trend auf dem Marktplatz. "Das ist ein Wahnsinnseinbruch! Die Umsätze sind zum Heulen!" Doch ihr Chef ertrage das mit Würde und hoffe auf bessere Zeiten. Frank führt den deutlichen Umsatzrückgang nicht nur auf die 2G-Regel zurück, sondern auch auf die Tatsache, dass viele Feste abgesagt worden seien. Deshalb kauften sich die Leute weniger zum Anziehen. Nach den Worten von Frank hätten auch die häufigen Änderungen der Regeln bei den Kunden zu Verwirrung geführt, zum Beispiel, dass der gelbe Impfpass nicht mehr anerkannt werde.

"Die Leute werden grantig", stellte Frank fest. "Die Stimmung ist allgemein nicht gut." Ihr Unternehmen habe Kurzarbeit bis zum März eingeführt. Statt zwei Verkäuferinnen befände sich meist nur eine Verkäuferin im Laden. Sie hätte sich lieber einen Lockdown im November gewünscht und anschließend im Dezember ein gutes Weihnachtsgeschäft erlebt. "Jetzt zieht sich das hin wie ein Kaugummi."

Heike Huber von Eichhorn Mode bedient eine Kundin. Ihr Chef Marko Eichhorn ist mit dem Verlauf des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts nicht zufrieden. Foto: Martin Bernhard

Auch Marko Eichhorn vom gleichnamigen Bekleidungshaus am Marktplatz hat beobachtet, dass die Kundenfrequenz in der Innenstadt in der Adventszeit geringer war als vor Corona. Dies habe schon mit der Einführung der 3G-Regel begonnen. "Es ist sicher ein gutes Drittel weniger Leute unterwegs als sonst", sagte er. Und online Waren über das Internet-Portal "I love Buchen" zu verkaufen, sei für ihn als Einzelkämpfer zu aufwändig. Denn schließlich müsse er im Laden mögliche Kunden erwarten und könne nicht im Büro am Computer sitzen.

Sarah Wörz, als Fachdienstleiterin für den Bereich Marketing bei der Stadt Buchen zuständig, bestätigte, dass derzeit nicht so viel über diesen Online-Shop bestellt werde wie bei seiner Gründung. Würden die Händler aktuelle Produkte einstellen, würde über diesen Kanal auch mehr verkauft. Dagegen ist Sarah Wörz mit dem Verkauf der "BCH-Weihnachtskischde" zufrieden, auch wenn etwas weniger davon als im vergangenen Jahr verkauft worden seien. Rund 200 Exemplare seien davon abgenommen worden, sagte sie. Die Buchener Weihnachtskugeln seien nahezu ausverkauft und auch viele Glühweintassen habe man veräußert.