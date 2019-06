Buchen. (afi) Am Wochenende feierte der Verein zur Förderung der Integration und Bildung in Buchen sein jährliches Fest, die Kirmes. Menschen aller Generationen und vieler Nationen fanden sich auf dem Gelände im Mühlengrund 6 ein und aßen, lachten, redeten und spielten. Für die Kinder wurde eine Hüpfburg gestellt, die die kleinen Gäste zum fröhlichen Toben einlud.

Schon seit über einem Jahrzehnt lädt der Verein zu einem jährlichen Fest im Mai oder Juni ein. Dabei möchten nicht nur die Mitglieder zusammenkommen und gemeinsam schöne Stunden verbringen, sondern der Verein möchte sich auch vorstellen, weshalb immer die ganze Bevölkerung eingeladen ist. "Das Angebot wird sehr gut angenommen. Jedes Jahr kommen auch viele von außerhalb. Wir freuen uns über jeden Gast. Bei uns ist immer jeder willkommen!", unterstrich Mehmet Ucar, der Kassenwart ist.

Die Besucher der Kirmes werden rundum verwöhnt: Es gab türkische und orientalische Spezialität, wie Lahmacun, Iskender Kebap, Köfte, Adana oder Künefe, Baklava und weitere Leckereien.

Außerdem konnten sich Interessierte durch die Moschee führen lassen und die Gebetsräume bestaunen. "Wir schätzen die Gespräche und den Gedankenaustausch", hob der Vorsitzende Mustafa Bekpen hervor. Das sei aber nicht nur an dem Fest so, sondern auch allgemein etwas sehr Wichtiges für die Gemeinschaft.

Der Gebetsraum konnte bei der Kirmes besichtigt werden. Fotos: Anthea Fischer

Der Verein wurde Mitte der 80er Jahre gegründet. Zu den Gründern gehörten die Großeltern und Eltern von Mehmet Ucar. In den 80er Jahren kamen viele türkische Gastarbeiter nach Deutschland. Da ihnen ihre Religion wichtig war, suchten sie nach Möglichkeiten, diese auszuüben. Anfangs trafen sich einige befreundete Familien in Wohnungen. Schließlich wurde der Verein gegründet, dessen Dachverband der Verband der Islamischen Kulturzentren e.V. (KIVZ) in Köln ist. Der Verein gehört nicht zu der in Buchen bekannten Türkisch-Islamischen Gemeinschaft D.I.T.I.B.

1989 wurde das Areal im Mühlengrund angemietet. Dort befindet sich die von außen relativ schmucklose Moschee, die jedoch durch schöne und einladende Gebetsräume im Inneren besticht.

Traditionellerweise gibt es jeweils einen Gebetsraum für die Männer und einen für die Frauen. "Viele fragen, warum wir getrennte Räume haben. Das hat nichts mit Separation zu tun. Zum einen gibt es uns unsere Religion so vor, aber zum anderen schätzen auch viele Frauen ihre Ungestörtheit im eigenen Gebetsraum", erklärte Mehmet Ucar.

Beide Räume sind grundsätzlich gleich aufgebaut, doch der Gebetsraum der Männer ist zusätzlich mit einer Hutbe, von der aus der Imam seine Ansprachen bzw. Predigten hält und damit mit der Kanzel in christlichen Kirchen zu vergleichen ist, ausgestattet. Des Weiteren verfügt die Räumlichkeit über einen Mihrab, der die Gebetsrichtung angibt und somit auf die Kaaba ausgerichtet ist. Die Kaaba ist ein quaderförmiges Gebäude in der Moschee im saudi-arabischen Mekka.

Einige der Gebete, die der Imam hält, werden über eine Lautsprecheranlage in den Gebetsraum der Frauen übertragen. Diesen steht es frei, selbst zu beten oder das Gebet der Männer zu verfolgen und mitzubeten. Das Freitagsgebet, dem Äquivalent zum sonntäglichen Gottesdienst im Christentum, ist nur für die Männer verpflichtend, dennoch finden sich oftmals einige Frauen zur selben Zeit zusammen. In den Gebetsräumen finden auch Festlichkeiten wie Hochzeiten oder die Feier nach einer Geburt statt. Gegenüber der Moschee liegt das Teehaus. Dort wird gemeinsam Tee getrunken, aber auch in den zwei Küchen gekocht. Im Teehaus finden alle zusammen.

Das Zusammenfinden und miteinander Zeit verbringen spielt im Verein eine große Rolle: "Wir haben eine starke Gemeinschaft, in der der Schwerpunkt darauf liegt, einander und anderen zu helfen, Leuten Perspektiven aufzuzeigen und sich gegenseitig zu unterstützen", so Mustafa Bekpen. Mehmet Ucar ergänzte: "Eine starke, aber keine geschlossene Gemeinschaft. Jeder darf kommen!"

Der Mühlengrund ist nicht nur für die rund 50 aktiven Familien ein Treffpunkt, auch viele Geflüchtete oder andere Menschen würden vorbeikommen. "Bei uns hilft jeder jedem", unterstrich Mustafa Bekpen. Daher würde sich beispielsweise nicht nur die Schüler untereinander gegenseitig unterstützen, sondern auch die Erwachsenen helfen den Jugendlichen, die z.B. eine Ausbildung suchen, diese zu finden.

Der Vorsitzende unterstrich: "Wir haben hier einen Generationentreff. Auch wenn wir uns zu bestimmten Zeiten vor allem zusammenfinden, um unsere Religion auszuüben, so ist der Verein viel mehr als das. Hier geht es wirklich auch um Integration, Bildung und Unterstützung." Deshalb sei auch immer jemand, meist der Imam Mehmet Gündogou, vor Ort, sodass wirklich jeder kommen kann, wenn er gerade möchte oder Hilfe braucht.

Wer interessiert ist, den Verein kennen zu lernen, kann vorbeischauen oder auch zur Kirmes im nächsten Jahr kommen.