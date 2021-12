Buchen. (tra) Wer Puzzle-Fans in der Familie oder im Freundeskreis hat, kann ihnen dieses Jahr ein besonderes Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen: Das Buchen-Puzzle mit 1000 Teilen ist ab sofort erhältlich. Das Motiv zeigt einen detailreichen und farbsatten Blick über Buchen. Alle markanten Gebäude der Kernstadt sind zu sehen, im Hintergrund zieht die Landschaft mit Feldern und Wald den Blick auf sich. Das Foto wurde von Michael Lehrer gemacht.

Foto: Rüdiger Busch

Im Frühjahr hatte die RNZ die Idee zum Buchen-Puzzle und startete mit der Stadt Buchen gemeinsam einen Fotowettbewerb, um das perfekte Motiv für das Puzzle zu finden. Und sie liefen bei den RNZ-Lesern offene Türen ein: Rund 50 Bilder wurden von Hobby- und auch Profifotografen in der Buchener RNZ-Redaktion eingereicht.

Die Jury hatte es nicht leicht, war sich aber dennoch schnell einig und wählte als Siegermotiv das Drohnenfoto von Michael Lehrer aus, das den Charakter der Stadt auf ganz besondere Weise widerspiegelt. Der zweite Platz ging an Anatoli Brishatjuk, der seine Fotodrohne über dem Wartturm schweben ließ. Lena Mayers Foto, das ebenfalls den Wartturm zeigt, landete auf Rang drei.

Das neue Puzzle, das in einer Auflage von 400 Stück erscheint, wurde am vorgestrigen Donnerstag im Rathaus präsentiert.

"Das Puzzle ist ein schönes Kooperationsprojekt zwischen der RNZ und der Stadt Buchen. Mir gefällt, wie es geworden ist", sagte Bürgermeister Roland Burger. Das Kompliment des Stadtoberhaupts für das schöne Motiv ging an Sieger Michael Lehrer, und er gratulierte auch Anatoli Brishatjuk sowie Lena Mayer, die an der Puzzle-Vorstellung nicht teilnehmen konnte und sich entschuldigt hatte.

"Bei der Realisierung des Puzzles wurden Kompetenzen verbunden, und es ist etwas sehr Gutes dabei herausgekommen", so Burger. "Dass die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung einbezogen wurden, hat dem Puzzle eine besondere Note verliehen." Der Bürgermeister dankte auch Sarah Wörz und Teresa Dittrich, die die Realisierung des Puzzles seitens der Stadt begleitet haben.

Redaktionsleiter Rüdiger Busch freute sich ebenfalls sehr darüber, das Buchen-Puzzle nun in den Händen halten zu können. "Es freut uns, dass die Idee, einen Fotowettbewerb für die RNZ-Leser auszuschreiben, bei der Stadt auf Widerhall gestoßen ist", sagte der Leiter der Buchener Lokalredaktion.

Insbesondere bedankte er sich bei den vielen Lesern, die ihre Motive geschickt haben. "Die Resonanz war überwältigend, und die Jury hatte es wirklich schwer", unterstrich Rüdiger Busch. "Die Motive, die auf den Plätzen eins bis drei gelandet sind, waren herausragende Fotografien", lobte er die Arbeit der Platzierten. Das Siegerfoto von Michael Lehrer zeige die Stadt aus einer ganz besonderen Perspektive. Nun wünschen alle Beteiligten viel Freude beim Zusammensetzen der 1000 Teile ...

Info: Das Puzzle ist in der Buchener Geschäftsstelle der RNZ erhältlich. Zudem kann man es in der Tourist-Information der Stadt, bei der Buchhandlung Volk und in der Buchhandlung "Bücherglück" in Rinschheim zum Preis von 14,95 Euro kaufen.