Von Amelie Ballweg und Maren Heller

Buchen. Als "einen Platz mit ganz besonderer Historie" bezeichnete Landrat Dr. Achim Brötel, das "Rüdt’sche Eck" an der neu ausgebauten dreispurigen B27. Die Straßenbaumaßnahmen, die, so der Landrat, der Verkehrssicherheit dienen und gefahrloseres Überholen ermöglichten, stellten zugleich eine große Chance dar, um dieses Parkplatzareal mit seiner besonderen Historie aufwerten zu können.

Und diese Aufwertung ist in der Tat gelungen: Sitzbänke und Tische laden die Reisenden, die auf der Bundesstraße unterwegs sind, zum Ausruhen ein. Eine Blumenwiese, die gerade zu sprießen beginnt, wurde eingesät und auch die alte Schutzhütte ist – wenn auch ohne Funktion – noch da: "Die Hüttenfront wurde in der Straßenmeisterei wirklich liebevoll restauriert. Das Ganze wurde dann im März wieder an seinem angestammten Platz aufgestellt", lobte Dr. Achim Brötel die Maßnahme. Auch die Pflanzarbeiten verleihen dem "Rüdt’schen Eck" eine besondere Note.

Die Hütte ist Teil der reichen Historie des "Rüdt’schen Ecks": Mitte der 1930er-Jahre erhielt das Areal von Waldarbeitern, die diese Schutzhütte errichteten, seinen Namen. Sie brachten an der Hütte die Inschrift "Rüdt’sches Eck" an. Der Name erinnert an die Familie Rüdt von Collenberg aus Bödigheim, die die innenliegende Grünfläche des Straßendreiecks früher forstwirtschaftlich genutzt hatte.

Die Skulptur erinnert an den Odenwaldring. Foto: Tanja Radan

Dr. Brötel hob hervor, dass zu Beginn der Restauration die Gesamtproportionen der Schutzhütte nicht mehr gestimmt hätten, so sei dann die Idee entstanden, die ursprüngliche Front mit einer offenen Metallkonstruktion zu ergänzen. Insgesamt wurden in das gesamte Ensemble aus Hütte, Bepflanzung, Pflasterung und Sitzgelegenheiten rund 61.000 Euro investiert, davon entfielen knapp zwei Drittel auf Eigenleistungen der Straßenmeisterei.

Neben der Hütte zieht auch eine 4,50 Meter hohe kupferfarbene Skulptur aus Stahl und Stein, die der regional bekannte Künstler Rolf Hamleh aus Altheim anfertigte, die Blicke auf sich. Die Skulptur steht seit 2003 am Parkplatz und erinnert an einen weiteren Aspekt der besonderen Historie des "Rüdt’schen Eck": den Odenwaldring. "Der Begriff Odenwaldring erinnert an die legendären Motorradrennen, die in den frühen 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts hier an dieser Stelle stattfanden", berichtete Brötel. Mit den zwei trapezförmigen Senkrechten, die Tannen symbolisieren, erinnert die Skulptur an den Odenwald. Auch das "Rüdt’sche Eck" wird durch die rechtwinklige Anordnung symbolisch in das Denkmal integriert. Ein aufgezogener Ring, der sich um die "Tannen" windet, spiegelt die Rennstrecke des Odenwaldrings wider. Näheres dazu vermitteln auch die Infotafeln neben der Skulptur, die Schüler des Technischen Gymnasiums in Buchen anfertigten.

Die insgesamt fünf Motorradrennen, die zwischen 1950 und 1955 durchgeführt wurden, zogen jeweils um die 20.000 Zuschauer an. Brötel betonte, dass der Odenwaldring "absolut auf Augenhöhe mit dem Nürburgring und dem Hockenheimring" stand. Frostschäden auf der Straße, finanzielle Zwänge und schärfere Sicherheitsanforderungen führten allerdings dazu, dass der Rennbetrieb auf dem Odenwaldring 1954 bereits wieder eingestellt werden musste.

Bei der Übergabe des neuen Rastplatzes war zudem ein ganz besonderer Gast dabei: Der 95-jährige Zeitzeuge Walter Jaegle, der bei den Motorradrennen als Sprecher aktiv war.

Auch Bürgermeister Roland Burger freute sich über die gelungene Maßnahme: Er bezeichnete das "Rüdt’sche Eck" als "bedeutende Landmarke", die tief im Bewusstsein der Bevölkerung verankert sei. "Das ,Rüdt’sche Eck’ ist ein Orientierungspunkt, der den Blick auf die Stadt eröffnet", so der Bürgermeister. Er bedauerte, dass die Eichen, die einst am Parkplatz standen, 2019 wegen des Auftretens des Eichenprozessionsspinners als Schutzmaßnahme für Mensch und Tier gefällt werden mussten. Er betonte, das die neu angelegte Blumenwiese und die neugepflanzten Bäume jedoch ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz seien.

Markus Schievenhövel, neuer Leiter der Bauleitung Buchen des Regierungspräsidiums Karlsruhe, sagte, dass der Ausbau der B27 einen Unfallschwerpunkt beseitigt habe. Das Regierungspräsidium wolle auch in Zukunft die Strecken im Kreis erhalten und Strecken dort ausbauen, wo es möglich sei. Der Fokus sei jedoch auf das Erhalten gerichtet. Auch Christoph Genieser, Vorsitzender des AC "Odenwaldrings", sprach zum Schluss seinen Dank gegenüber allen Beteiligten aus. Landrat Dr. Achim Brötel hielt fest, dass man eine "gemeinsame Verpflichtung" habe, diesen wichtigen Teil regionaler Geschichte auch weiterhin im öffentlichen Bewusstsein zu behalten, mit dem Wunsch, dass das "Rüdt’sche Eck" von Vandalismus verschont bleiben möge. In vier Jahren, im Jahr 2025, findet dann, so Brötel, das 75. Jubiläum der Motorradrennen am Odenwaldring statt. Das soll, so der Wunsch des Landrats, gefeiert werden.