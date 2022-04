Von Rüdiger Busch

Buchen. Noch existiert die rollende Werkstatt nur in den Köpfen der am Projekt Beteiligten oder als Entwurf der Planer. Doch ihre Beschreibungen sind so lebendig, dass man sich beim Zuhören ganz genau vorstellen kann, wie hier später einmal die Kinder forschen, tüfteln, basteln und ganz viel Spaß haben werden. Mit ihrer Idee einer rollenden Werkstatt, die in verschiedenen Kindergärten eingesetzt werden kann, haben die Verantwortlichen des evangelischen Familienzentrums Buchen die Entscheider im Kultusministerium überzeugt. Mit rund 250.000 Euro fördern sie das innovative Vorhaben. Im Gespräch mit der RNZ stellen Kindergartenleiterin Ulrike Link, Geschäftsführerin Vera Herzog und der Kindertagesstättenbeauftragte der evangelischen Kirchengemeinde, Jens Schwingel, das Projekt vor.

Kindergartenleiterin Ulrike Link, Geschäftsführerin Vera Herzog und der Kindertagesstättenbeauftragte Jens Schwingel freuen sich auf die rollende Werkstatt. Fotos: Rüdiger Busch

Mit dem Förderprogramm "Trägerspezifische innovative Projekte" (TiP) unterstützt das baden-württembergische Kultusministerium auf Basis des Gute-KiTa-Gesetzes Kindertageseinrichtungen dabei, innovative konzeptionelle Ideen auf der Grundlage von neuesten pädagogischen Erkenntnissen zu entwickeln, zu erproben und umzusetzen.

Vera Herzog, die Geschäftsführerin der Kindertagesstätten von zehn Kirchengemeinden im Raum Odenwald-Tauber ist, hörte von dem Förderprogramm, das finanziell sehr großzügig ausgestattet ist. Daraufhin machte sie sich gemeinsam mit Leiterin Ulrike Link Gedanken, welches Projekt zum evangelischen Familienzentrum in Buchen passen könnte. Schnell war klar: "Es fehlen Räume für kreative Themen." Ein Anbau wäre aber nicht förderfähig gewesen. Die Lösung: die Idee einer rollenden Werkstatt für die Kindertagesstätte "Regenbogen", den Waldkindergarten "Rot(h)füchse" und den Kindergarten "Sonnenschein" in Eberstadt.

In kürzester Zeit wurde ein Konzept erarbeitet und eingereicht. Wenig später kam auch schon die gute Nachricht: Die rollende Werkstatt ist eines von 46 innovativen Modellvorhaben in Baden-Württemberg, die im Projektzeitraum 2021 bis 2022 mit einer Gesamtfördersumme von rund 16 Millionen Euro umgesetzt werden.

Das Projekt rollende Werkstatt besteht aus drei "Bausteinen", wie Jens Schwingel erläutert: dem eigentlichen Wagen, einem etwa 8 Meter langen und 2,50 Meter breiten Anhänger, der in Kürze bei der Firma Carline in Buchen gebaut wird. Hinzu kommt die Möblierung und Ausstattung mit Atelier, Labor und Werkstatt, einer Küchenzeile und ausreichend Stauraum. Als Drittes werden die Personalkosten für die Erstellung und Umsetzung des Konzepts gefördert.

Die möglichen Einsatzbereiche sind vielfältig: "Wir können den Anhänger für eine Projektwoche beispielsweise an einen Bach fahren, und die Kinder untersuchen dann das Wasser", erläutert Ulrike Link. Bei einer Woche für die Schulanfänger oder bei einer Waldwoche ließe sich der Wagen ebenso einsetzen wie bei Kooperationsprojekten mit dem Mehrgenerationenhaus, der Weiss-Stiftung oder Schulen. Hierzu laufen bereits Gespräche. Die Ausstattung der rollenden Werkstatt lässt kaum Wünsche offen: Zum Inventar gehören unter anderem Mikroskope, Becherlupen, reichlich Material zu Naturphänomenen und Bücher. Auf jeden Fall ausreichend Material, um das Interesse der Kinder an den wichtigen Themen Naturwissenschaft und Technik zu wecken.

Was genau gespielt, untersucht und gewerkelt wird, das werden am Ende die Kinder entscheiden: "Wir schauen genau, was sie interessiert und werden die Angebote entsprechend ausrichten", sagt Ulrike Link. Und auch das Wo lässt sich flexibel wählen: Ob im Wagen oder davor, beides ist möglich.

Dass solche neuen Angebote wie die rollende Werkstatt geschaffen werden, kommt nicht von ungefähr, sondern ist eng mit der gesellschaftlichen Entwicklung und dem Ausbau der Betreuungszeiten verknüpft: "Die Kinder werden heute schon viel früher betreut, und sie verbringen auch jeden Tag mehr Zeit im Kindergarten als noch vor 10 oder 20 Jahren", weiß Vera Herzog. Deshalb bräuchten sie auch mehr Input als früher.

"Die Vorfreude bei mir und meinen Kollegen und Kolleginnen ist riesengroß", gesteht Ulrike Link, "und wir freuen uns ganz arg auf den Moment, wenn die Kinder ihre rollende Werkstatt zum ersten Mal sehen werden." Im Mai wird es voraussichtlich so weit sein.

Aber nicht nur die gut 140 Kinder und die 26 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den drei evangelischen Kindergärten Buchens sollen von der neuen Attraktion profitieren, sondern auch andere: So ist auch der Einsatz der rollenden Werkstatt in anderen Einrichtungen in der Region fest vorgesehen. Für den Transport des Anhängers von einem Standort zum nächsten haben bereits Eltern Unterstützung zugesagt.

Ein farbenfroher Hingucker: So wird die rollende Werkstatt des evangelischen Familienzentrums von außen aussehen.

Für den Kindergartenträger passt das Projekt wie der Topf zum Deckel, hat sich die Kirchengemeinde bekanntlich als "Grüne Gockel"-Gemeinde der Nachhaltigkeit verschrieben. "Da ist so ein Projekt der Umwelterziehung ideal", betont Jens Schwingel. Er bringt aber noch einen weiteren Aspekt ins Spiel: "Solche Projekte tragen dazu bei, dass die Attraktivität des Arbeitgebers erhalten bleibt oder sogar gesteigert wird." In Zeiten des Fachkräftemangels ist das bestimmt auch kein Fehler.

Eines ist Vera Herzog und Jens Schwingel am Ende noch besonders wichtig: die Begeisterungsfähigkeit und das Engagement von Ulrike Link und deren Team zu loben. "Entscheidend für den Erfolg war, dass das Vorhaben von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht als Mehrarbeit, sondern als Chance gesehen wurde, etwas Positives für den Kindergarten und die Kinder zu bewirken – gerade in der schwierigen Corona-Zeit!"