Buchen. (rüb) Wer kennt das nicht: Eigentlich wäre noch genügend Platz im Mülleimer, doch irgendjemand hat einfach seine ausgedienten Pizzakartons oben auf den Rand des Anfallbehälters gestellt, so dass der Einwurf nun versperrt ist. Das Ergebnis: Viele entsorgen ihren Müll nun neben dem eigentlich dafür gedachten Behältnis. Dabei könnte man die sperrigen Kartons doch relativ einfach zusammenfalten, so dass sie in den Mülleimer passen. Doch nun gibt es in Buchen eine findige Lösung, damit dieser Anblick der Vergangenheit angehört: einen eigenen Abfallbehälter nur für Pizzakartons.

Der Stadt Buchen war dies schon länger ein Ärgernis, und nun hat sie wohl die Lösung für die Problematik gefunden – eine Lösung Marke Eigenbau. Die quadratischen Mülleimer hat Bauhof-Mitarbeiter Dietmar Gerlach selbst ausgetüftelt und zusammengebaut. Darin lassen sich die Verpackungen praktisch aufeinanderstapeln. Drei Stück wurden zunächst hergestellt: Einer steht am Röhrenbrunnen, einer am Café Wittemann und einer am Schulzentrum. In den USA – dem Land des unbegrenzten Fast-Food-Konsums – gibt es die quadratischen Mülleimer für Pizzakartons schon länger. In Deutschland hat sich die Idee bislang noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Doch das kann sich nun ändern.

"Wir hoffen, dass von den neuen Abfallbehältern reger Gebrauch gemacht wird", erklärt Fachbereichsleiterin Simone Schölch von der Stadtverwaltung. Ein erster Blick zeigt: Die Neuerung wird offensichtlich angenommen. Die ersten Kartons wurden bereits eingeworfen. Und die umliegenden Mülleimer sind nicht von schlecht entsorgten Pizza-Verpackungen verstopft.