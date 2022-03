Buchen-Eberstadt. (joc/pm) Die "Weiße Frau von Eberstadt" lädt schon seit einem Vierteljahrhundert zur "Hochzeitstorte" (beides sind besonders ansprechende Tropfsteinformationen) und übt von Beginn an auf Gäste aus nah und fern eine magische Anziehungskraft aus. Über drei Millionen Besucher hat der Blick in die bizarre Unterwelt von Eberstadt bereits verzaubert. Hier wurde vor 30 Jahren durch Zufall eine der schönsten Tropfsteinhöhlen Deutschlands entdeckt.

Zur Vorgeschichte: Am 13. Dezember 1971 öffnete sich in einem Muschelkalk-Steinbruch bei Sprengarbeiten für den Schotterabbau, an einer Wand in luftiger Höhe, ein rund ein Meter hoher und zwei Meter breiter Spalt, hinter dem abenteuerlustige Männer dann eine 600 Meter lange Tropfsteinhöhle entdeckten, deren Alter auf ein bis zwei Millionen Jahre geschätzt wird. Das Muschelkalkgebiet am Rande des östlichen Odenwaldes gab ein in Süddeutschland einmaliges Naturdenkmal preis, dessen erste vorsichtige Begehungen in Finsternis durch knietiefen Schlamm atemberaubende Schönheit erahnen ließen.

Nach einer zweijährigen Ausbauphase, die von den Bewohnern des Stadtteils Eberstadt unter Altbürgermeister Wilhelm Eberle ehrenamtlich geleistet wurde, konnte die Eberstadter Tropfsteinhöhle mit ihrer märchenhaften Ausstrahlung im September 1973 den Besuchern zugänglich gemacht werden.

Die Höhle ist bequem begehbar, mit etwas Hilfe kann sie auch von Gehbehinderten oder Rollstuhlfahrern ohne Stufe mühelos besichtigt werden. Der begehbare Teil der Höhle ist etwa 600 Meter lang, ihre Breite variiert zwischen zwei und sieben, ihre Höhe zwischen zweieinhalb und acht Metern. Die Sohle der Tropfsteinhöhle steigt vom Eingangsbereich bis zum Ende des begehbaren Teils um circa 20 Meter gleichmäßig an. Die Temperatur im Höhleninneren liegt das ganze Jahr hindurch konstant bei elf Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit etwa bei 95 Prozent.

Zu den schönsten Tropfsteinbildungen in dieser märchenhaften Welt im unteren Muschelkalk zählen die "Weiße Frau von Eberstadt", der "Elefantenrüssel", der "Vesuv", die "Hochzeitstorte", der "Eisberg" und andere mehr. Ein kleiner Höhlensee, ein noch im Wachstum begriffenes Sinterbecken, gehört zu den besonderen Schönheiten dieser Schauhöhle. Die Hauptattraktionen befinden sich im hinteren Drittel. Hier trifft man auf eine Gruppe von Riesentropfsteinen mit über einem Meter Durchmesser und mehreren Metern Höhe, die mehrere 100.000 Jahre alt sind.

Ihre Entstehung verdankt die Höhle der kalksteinauflösenden Wirkung kohlensäurehaltigen Wassers, das besonders nach dem Winter durch die Gesteinsklüfte und -spalten des Muschelkalks fließt. Unterirdische Hohlräume haben sich auf diese Weise im Laufe der Jahrhunderte durch die sogenannte Verkarstung gebildet.

Info: Geöffnet von Anfang März bis Ende Oktober täglich von 10 bis 16 Uhr. Weitere Informationen im Verkehrsamt Buchen, Postfach 1165, Tel. 06281/2780, Fax 06281/2732; Internet: www.tropfsteinhoehle.eu, E-Mail: stadt@buchen.de