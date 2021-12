Buchen. (tra) Seit Montag gelten in der Gastronomie erneut verschärfte Corona-Regeln, die bei Gästen und Gastronomen gleichermaßen für Verunsicherung sorgen. 2G-plus wurde dahingehend verschärft, dass nun nur noch Personen, deren Zweitimpfung maximal drei Monate zurückliegt, ohne zusätzlichen Test ein Restaurant betreten dürfen. Bislang waren es sechs Monate. Zudem wurde eine Sperrstunde verordnet – die Wirte müssen um 22.30 Uhr schließen. An Silvester darf jedoch bis 1 Uhr geöffnet bleiben.

Besonders für Verunsicherung sorgt, dass die Kontaktbeschränkungen ausgeweitet wurden: Nur noch zehn geimpfte Personen dürfen sich privat treffen. Das bedeutet aber nicht, dass in einem großen Gastraum nur noch zehn Gäste sitzen dürfen! Wie das Sozialministerium in Stuttgart auf Nachfrage der RNZ mitteilt, dürfen in der Alarmstufe II im Innenbereich eines Lokals bis zu zehn geimpfte Personen an einem Tisch zusammensitzen, wobei Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres hinzukommen können.

Wir haben bei einigen Gastronomen nachgefragt, wie sich die neuen Bestimmungen auf ihr Lokal auswirken.

> Karin Jaegle vom "Prinz Carl" in Buchen: "Ich denke, dass es für Gastronomen jetzt richtig schwierig wird. Momentan haben wir keine einzige Reservierung für diese Woche. Zwischen Weihnachten und Silvester kamen die Leute oft spontan, aber dieses Jahr erwarte ich aufgrund der neuen Corona-Verordnung nicht viel und bin ehrlich gesagt froh, dass wir im Januar unseren regulären Betriebsurlaub haben. Hinsichtlich der Sperrstunde mache ich mir weniger Sorgen, da sich in den letzten Monaten zeitlich alles nach vorne verschoben hat. Viele gehen schon um 18 Uhr essen, und um 22 Uhr sind wir fertig.

Wir hatten schon vor der erneuten Verschärfung geplant, an Weihnachten und Silvester nur Essen ,to go’ anzubieten, und haben im Vorfeld alle, die für diese Tage Reservierungen hatten, angerufen. Die Leute haben mitgemacht, und wir konnten an Weihnachten somit sogar mehr Gäste als sonst bedienen. Die 2G-plus-Regelung konnten wir zunächst relativ unkompliziert umsetzen. Die Leute, die essen gehen wollten, haben das akzeptiert und wussten, dass sie keinen Test vorweisen müssen, wenn ihre Zweitimpfung weniger als sechs Monate zurückliegt. Seit nur noch Geimpfte, deren Zweitimpfung maximal drei Monate zurückliegt, ohne Test in Restaurants gehen dürfen, fallen viele durch das Raster, weil sie noch keinen Booster haben."

> Christian Ulmer vom Bistro "Waldeck" in Buchen: "An Weihnachten habe ich etwa zehn Prozent des Umsatzes erreicht, den ich vor Corona hatte. Im ,Waldeck’ gab es dieses Jahr nur eine einzige Weihnachtsfeier. Finanziell gesehen wäre ein Lockdown mit Entschädigung sinnvoller gewesen. Essen ,to go’ bringt mir nicht so viel, da das ,Waldeck’ relativ weit draußen liegt und die Leute nicht extra hierher fahren, um Essen abzuholen. Ich denke, dass viele Gastronomen insolvent gehen werden, da momentan auch noch die Corona-Hilfen zurückgezahlt werden müssen.

Von der Politik wünsche ich mir eine bessere Kommunikation: Eine Corona-Verordnung, die ab Samstag gilt, sollte nicht am Freitagabend herausgegeben werden. Hinzu kommt, dass die Leute die Verordnungen mittlerweile kaum noch durchschauen. Was die Sperrstunde angeht, kann ich nur sagen, dass sich in der Gastronomie generell die Zeiten verschoben haben. Die Leute kommen früh zum Essen und es ist heute nicht mehr so wie früher, als die Buchener erst um 21 Uhr aus dem Haus gegangen sind."

> Tanja und Michael Bechtold vom Gasthaus "Zur Wanderlust" in Hettingen: "Wir haben mit dem DRK an der ,Wanderlust’ eine eigene Teststation eingerichtet, die generell alle Hettinger nutzen können, und die natürlich auch unseren Gästen, deren Zweitimpfung länger als drei Monate zurückliegt, offen steht. Wir haben uns vor Weihnachten zudem dazu entschieden, an den Weihnachtstagen nur Essen ,to go’ anzubieten und haben alle angerufen, die für Weihnachten reserviert hatten. Das Angebot wurde dann auch gut angenommen.

Am Dienstag merkten wir, dass die neue Regelung, dass nun ein Test gemacht werden muss, wenn die Zweitimpfung länger als drei Monate zurückliegt, bei den Gästen nicht gut ankommt und es war relativ ruhig. Zudem sind ja auch keine Feiern mehr möglich, wenn nur noch zehn Personen zusammensitzen dürfen. Eigentlich ist die Verordnung wie ein kleiner Lockdown."

> Christian Reinhardt vom Hotel-Restaurant "Reichsadler" in Buchen: "Da vom RKI die Empfehlung kam, alle Restaurants zu schließen, haben wir mit noch Schlimmerem gerechnet. Wir machen momentan unseren regulären Betriebsurlaub und werden uns dann im Januar mit der dann geltenden Corona-Verordnung befassen. Es herrschte jedoch schon im Dezember sowohl bei den Gästen als auch bei den Gastronomen maximale Verwirrung, was die Regelungen angeht. Auch wenn wir mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden sind, wir haben sowohl im Restaurant bewirtet als auch Essen ,to go’ angeboten, ist der Dezember viel schlechter als sonst verlaufen, da sehr viele Weihnachtsfeiern abgesagt wurden. Und der Dezember ist für Gastronomen generell ein sehr wichtiger Monat. An die wirtschaftlichen Spannungen hat man sich jedoch fast schon gewöhnt. Als schlimm empfinde ich es auch, dass die Spaltung in der Gesellschaft immer extremer wird."

> Ralf Vogt vom Gasthaus "Zur Sonne" in Buchen: "Die Gastronomie wurde durch die neue Verordnung ,versteckt’ zugemacht. Die Einnahmen fehlen, die Kosten bleiben – und dennoch muss man das Rad irgendwie am Laufen halten. Hinzu kommt, dass viele Gastronomen momentan die Corona-Hilfen zurückzahlen müssen, die sie bekommen haben, und sie wissen nicht, wie sie das finanziell überleben sollen. Der ,Tag X’, an dem in der Gastronomie wieder normal gearbeitet werden kann, verschiebt sich immer weiter in eine unbestimmte Zukunft.

Wir hatten Glück, dass wir Weihnachten noch mitnehmen konnten, und das Weihnachtgeschäft ist auch gut gelaufen. Wir hatten Gäste in der Wirtschaft und haben zudem auch Essen ausgeliefert. Die Weihnachtsfeiern, die bei uns im Dezember normalerweise täglich stattfinden, wurden bis auf zwei jedoch alle abgesagt. Wir können nur auf baldige Normalität hoffen, sonst werden viele Gaststätten in Konkurs gehen."