Buchen. (rüb) Es war der 15. Dezember. An diesem Tag hat Joachim Falz seine 95-jährige Mutter das letzte Mal besucht. Gesehen hat er sie seither höchstens in Videotelefonaten oder an ihrem Fenster im Pflegeheim "Sonnengarten". Denn am 17. Dezember gab es in dem Heim die erste bestätigte Corona-Infektion. Da sich seither immer wieder Bewohner und Pflegekräfte infiziert haben, wurde die damals vom Gesundheitsamt ausgesprochene Quarantäne bis heute nicht aufgehoben – eine ungemein schwierige Situation für die Angehörigen und die Bewohner.

Joachim Falz, der frühere Rektor der Abt-Bessel-Realschule, und weitere Angehörige von sechs Bewohnern des Pflegeheims haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam um eine Besuchslösung zu ringen. Sie verweisen auf die Corona-Verordnung des Landes, nach der Heimbewohner nicht isoliert werden dürfen. Besuche sollten durch negative Testergebnisse oder das Tragen von FFP2-Masken ermöglicht werden, steht da. Dennoch sei das Gesundheitsamt nicht bereit, Besuche im "Sonnengarten" zuzulassen, sagen die Angehörigen, wobei sie bei ihrer Kritik die Verantwortlichen des Pflegeheims ganz bewusst ausnehmen ("Ihnen sind die Hände gebunden"). In mehreren Schreiben an das Gesundheitsamt hätten sie konkrete Vorschläge gemacht, die aber nicht akzeptiert worden seien, berichtet Falz.

Angesichts der Infektionsentwicklung im Haus "Sonnengarten", in dem sich seit 17. Dezember 75 Bewohner und 46 Mitarbeiter angesteckt haben, müsste die Frage erlaubt sein, ob durch das Besuchsverbot die Heime oder die Besucher geschützt werden sollen. Bei Bekanntwerden des ersten Coronafalls habe er noch gedacht, dass er seine Mutter nach 14 Tagen wieder besuchen könne. Doch dann seien immer weitere Infektionen bekannt geworden.

Besonders schlimm für die Bewohner seien die etwa fünf Wochen gewesen, in denen sie in ihren Zimmern isoliert worden seien. "In diesem Zeitraum hat meine Mutter nur die Pflegekräfte gesehen." Zum Glück ist die Phase der Zimmerquarantäne inzwischen vorbei. Doch besuchen kann er die 95-Jährige weiterhin nicht. Um wenigstens etwas Nähe herzustellen, stelle er sich gelegentlich vor ihr Fenster im Park des Heims und telefoniere von dort aus mit ihr – so gibt es wenigstens etwas Sichtkontakt.

"Wir akzeptieren die Corona-Verordnungen und haben großen Respekt vor der Arbeit der Heimleitung und der Pflegekräfte", betont er im Gespräch mit der RNZ. Fast acht Wochen Besuchsverbot "sind jedoch nicht tragbar und zumutbar. Unsere Angehörigen sterben eher an Einsamkeit als an Covid-19."

Das Gesundheitsamt kann die Sorgen und die Wünsche der Angehörigen nachvollziehen, sagte Landratsamts-Pressesprecher Jan Egenberger. Besuche sieht die Corona-Verordnung allerdings nur bei Heimen ohne Ausbruchsgeschehen vor. Die Quarantäne diene dem Schutz aller und der Eindämmung des hochansteckenden Virus.

Heimleiterin Nicola Laukenmann stellt die gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt heraus. Gleichzeitig betont sie: "Ich habe großes Verständnis für den Unmut und die Ungeduld der Angehörigen." Klar sei aber auch: Außenstehenden fehle der Einblick in ein Heim mit Infektionsgeschehen. Aufgrund der Quarantäne habe sie zwischenzeitlich kaum genügend Personal gehabt, um die Grundversorgung sicherzustellen.

"Ich hätte den Angehörigen gerne Zutritt verschafft, aber selbst wenn es erlaubt gewesen wäre, hätte ich nicht genügend Personal dafür gehabt." Wer das Heim künftig betreten möchte, muss sich einem Schnelltest unterziehen. Ein aktuelles negatives Testergebnis reiche ihr nicht aus, das sei zu unsicher: "Das sagt nur aus, dass derjenige vor 48 Stunden negativ war." Das könne sich zwischenzeitlich aber geändert haben. "Wer einmal ein solches Infektionsgeschehen durchgemacht hat wie wir, der möchte das nicht noch einmal erleben", sagt Laukenmann. Aus diesem Grund würden künftig alle Besucher getestet. Das nötige Personal stehe ihr inzwischen wieder zur Verfügung. Zudem unterstützt ein Soldat der Bundeswehr ihr Team beim Testen. Darüber ist sie ebenso dankbar wie über die zwischenzeitliche Unterstützung durch das DRK: "Ohne diese Hilfe von außen hätten wir es nicht geschafft".

Wenn alles gut läuft und die weiteren Testergebnisse negativ ausfallen, dann könnte die Quarantäne wohl schon Ende dieser oder Anfang nächster Woche aufgehoben werden. Dann könnten endlich wieder Besucher ins Heim kommen, worüber sich die Bewohner, die Angehörigen und das Pflegepersonal freuen würden, wie Nicola Laukenmann betont. Ein Ausweg aus dem Dilemma scheint in Sicht ...