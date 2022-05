Buchen. (adb) "Verrückt nach Müller" war am Freitag die Stadthalle Buchen. Kein Wunder: Das fränkische Multitalent in Sachen Humor alias Michl Müller drehte mit gleichnamigem Programm an der Stimmungsschraube. Zahlreiche Besucher hatten sich eingefunden, um pünktlich zum Wochenende ein Feuerwerk der guten Laune zu erleben – mit Witzen, Parodien und Musik am laufenden Band. Seitenhiebe auf die Politik fehlten ebenso wenig wie die kleinen Probleme des Alltags.

Die erste Pointe galt der Pandemie und dem Ukrainekrieg. Zwei aktuelle Ereignisse, die Michl Müller treffend analysierte: "Da denkt man, Corona sei rum – und dann fangen die im Osten an", rief er. Natürlich hatte der Franke auch eine Empfehlung im Gepäck: Man sollte jetzt nur noch auf den Frühjahrsputz im Kreml hoffen – so ein Marmorboden könne schließlich in gewienertem Zustand ganz schön glatt sein! Nach gekonnter Karl-Lauterbach-Parodie freute sich der Wortakrobat darüber, so viele Besucher zu sehen: "Um die Uhrzeit lagen wir vor zwei Jahren alle schon längst im Bett", merkte er an und weckte beklemmende Erinnerungen, die er aber auf humorvolle Weise mit dem Hinweis auf selbst gebastelte Masken im Nu verschwinden ließ. So habe er selbst "zwei Wochen lang eine alte Unterhose als Maske getragen" – mit Eingriff für die Nase.

Und überhaupt: Corona hat so manches Gemüt auf den Kopf gestellt. Kumpel Frank räuchert die Wohnung ein und vertreibt die bösen Geister, aber die Schwiegermutter ist immer noch da. Holgers Freundin kocht Meisenknödel und wundert sich über drei Kilo schwere Amseln im Garten – was macht man mit den Vögeln; erschießen oder essen?

Michl Müller kennt solche Probleme freilich nicht, war er doch auch in Pandemiezeiten fleißig: Er textete 24 neue und auch dem Buchener Publikum präsentierte Lieder, während er im Wald unterwegs war. Allerdings musste er höllisch aufpassen: Spaziergänge sind dieser Tage gar nicht so einfach. "Erst trifft man auf eine Demo, dann die Gegendemo und nach hundert Metern auf die Polizei", klagte er. Und dann sind da noch seltsame Gesellen unterwegs, die Bäume umarmen und sich auf den Boden legen, bis es kribbelt – ach Gott, das ist ja ein Ameisenhaufen! Was ist das? Klarer Fall: "Früher hieß es Holzmachen, heute schreibt sich’s Waldbaden", so der Unterfranke.

Wenn es schon im Wald so umtriebig zugeht, so dachte er, sei vielleicht der Hausumbau gemütlicher. Der Wunsch erfüllte sich natürlich nicht: "Man lernt beim Hausumbauen allerhand Leute kennen, die man vorher nicht kannte – und im Nachhinein betrachtet war es besser so!", betonte er – in der Tat kennt so mancher den neugierigen Zaungast, der alles besser kann, besser weiß und eigentlich nur stört. Was also tun? Vielleicht war Kumpel Frank schlauer, der das vegane Kochen für sich entdeckte und zum Ausgleich trotzdem dreimal pro Woche die Metzgerei aufsuchte. So nahm sich Michl ein Beispiel und berichtete den Buchenern vom launigen Versuch, einen Apfelbrei zu kredenzen. Selbstredend endete auch dieser indirekt im Wahnsinn: Eigentlich hat der Brei ja ganz gut geschmeckt, aber da waren "lauter so kleine Fitzelchen drin" – Michl hatte die Äpfel nicht geschält. Doch damit, so der Franke treuherzigen Blicks, hat er doch nur die Hinweise der nachbarschaftlichen "Thermomix-Trullas" befolgt. Sie waren es auch, die ihn der Reihe nach mit Apfelbrei aus dem Thermomix versorgt hatten, bis der Kühlschrank keinen Platz mehr aufwies. Einmal überwand sich Michl und wetzte den Löffel: "Ganz ehrlich – da sind mir zu wenige Fitzelchen drin!", rief er. Thermomix sei davon abgesehen "eine Religion": Wer auf einer Speisekarte Obatzter, gebrannte Mandeln, italienischen Brotaufstrich und Eierlikör erblicke, könne davon ausgehen, bei einer kreuzfidelen "Thermomix-Trulla" zu Besuch zu sein.

Nur gut, dass die Pandemie solche Besuche erschwerte – wenngleich sie kein Hindernis für einen Thermomix-Abend in Form einer Videokonferenz war: "Das Sinnloseste, das ich je gemacht habe", räumte Müller ein. Zumal Videokonferenzen immer ein Garant für technische Probleme seien. Aber auf der anderen Seite waren Wechsel- und Distanzunterricht die einzige Antwort der großen Politik auf Corona – so was aber auch!

Sympathisch und urwüchsig verstand es Michl Müller, die Sorgen des Alltags auf eine humorvolle Weise zu erläutern. Was er zum Besten gab, dürfte jeder Gast so oder so ähnlich schon einmal erlebt haben. Und genau das machte auch den Reiz des Abends aus: Der fränkische Spaßmacher präsentierte trotz politischer Färbung kein süffisantes Polit-Kabarett, sondern echten Humor für echte Menschen – eine echte Punktlandung.

Sicher werden nach diesem Abend noch mehr Fans "verrückt nach Müller" sein.