Buchen. (pm) Im Oktober 2020, also mitten in der Corona-Pandemie, trafen sich sieben hochmotivierte Menschen und gründeten den Verein Rehkitzrettung Buchen e. V., mit dem Ziel, in der Region aktiven Wildtierschutz zu leisten. In der Folge wurden Strukturen gelegt, Kooperationen mit dem Kreisbauernverband und der Jägerschaft gebildet und ein aktiver ehrenamtlicher Helferstamm formiert. Die erste Bilanz fällt äußerst positiv aus. Zur Problematik: In der Zeit von April bis Juli bringen die Rehe ihre Kitze zur Welt. Um sie vor Fressfeinden zu schützen, legen die Rehmütter ihren Nachwuchs in den Wiesen ab. Während die Ricke bei Gefahr flieht, verharrt das Rehkitz in den ersten Wochen an der Liegestelle und duckt sich, um so der Gefahr zu entgehen. Jedoch ist das Rehkitz mit dieser Strategie den Mähmaschinen hilflos ausgeliefert. Rund 100.000 Rehkitze sterben so jedes Jahr qualvoll auf unseren Wiesen. Auch für die Landwirte ist dies ein schreckliches Erlebnis, und die Bilder schwerverletzter Kitze sind ihnen noch lange in Erinnerung.

Im Mai 2021 startete die erste Saison des Vereins auf den Buchener Wiesen. Dank einer Förderung der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken konnte sich der Verein eine Drohne mit Wärmebildfunktion anschaffen. Mit dieser modernen Technik ist es den Aktiven möglich, die Einsätze in der Rehkitzrettung mit großer Effizienz durchzuführen. So können die landwirtschaftlichen Flächen bei einer hohen Findequote mit relativ geringem Zeitaufwand und bestandsschonend überflogen werden.

"Nach Beendigung unserer ersten Rehkitzrettungssaison waren wir dankbar und überglücklich, 61 Rehkitze vor einem qualvollen Tod bewahrt zu haben", berichten Angela und Stefan Müller. Den Kitzen wurde sozusagen das Leben zum zweiten Mal geschenkt. Darüber hinaus ist das ehrenamtliche Helferteam auf 60 Menschen, davon 39 Mitglieder, vom Schüler bis zum Ruheständler, angewachsen, die sich dem aktiven Wildtierschutz in der Buchener Region verschrieben haben. "Ohne unser engagiertes Retterteam, das unermüdlich, Tag um Tag ab der Morgendämmerung im Einsatz war, wäre dies alles nicht möglich gewesen", sagt Stefan Müller.

Die tolle Spendenbereitschaft sowie eine weitere Förderung machte es möglich, dass eine weitere Drohne angeschafft werden konnte. Damit ist es jedoch nicht getan. Nun gilt es weitere Drohnenpiloten zu finden, zu trainieren und die meist wetterbedingt kurzfristigen Anfragen der Landwirte gemeinsam mit den Jägern und mit dem Helferteam zu koordinieren. Hier wird dem Verein eine eigene App sehr gute Dienste leisten. Über diese App "Kitzrettung" können sich Interessierte informieren, ebenso soll künftig die Koordinierung der Helfer, Landwirte und Jäger über diese Kommunikationsplattform erfolgen. Landwirte können ihre Anfragen über ihr Handy kurzfristig und leicht zu handhaben stellen.

Die Rehkitzrettung spricht flugtechnisch Interessierte, Naturliebhaber und Menschen an, die gerne im Team unterwegs sind. "Jeder ist mit seiner Stärke willkommen", formuliert es Angela Müller. Nicht nur Helfer, auch Spenden sind dem gemeinnützigen Projekt, das dem Tier- und Artenschutz in der Region dient, willkommen. Spenden kann man auf das Konto der Rehkitzrettung Buchen e.V. bei der Sparkasse Buchen überweisen. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. (IBAN: DE30.6745.0048.1001.6522 11).

Info: Die App "Kitzrettung" ist für Interessierte im Apple App Store bzw. Google Play Store kostenfrei verfügbar. Weitere Informationen unter www.rehkitzrettung-buchen.de