Buchen. (mb) Die Forstarbeiter der Stadt haben am Dienstagmorgen die restlichen Bäume am "Kleinen Roth" oberhalb des Waldkindergartens gefällt. Da viele dieser Bäume nah am Waldkindergarten standen, mussten Revierförster Bernhard Linsler und seine Mitarbeiter vorsichtig vorgehen. So wurde an den Bäumen ein Drahtseil angebracht, das von einem Schlepper unter Spannung gehalten wurde. Dann wurden die Sägeschnitte gesetzt. Der Schlepper zog den jeweiligen Baum weg von den Gebäuden, so dass dieser im Wald zu Boden krachte.

Die Bäume wurden extra gesichert. Foto: Bernhard

Nach den Worten von Linsler musste man 30 Bäume fällen, um die Vorschriften wegen der Einrichtung der zweiten Gruppe des Waldkindergartens zu erfüllen. Die Behörden machten die Nutzungsgenehmigung für die Kindergartengruppe davon abhängig, dass die Container des Waldkindergartens nicht durch möglicherweise umstürzende Bäume gefährdet werden könnten. Deshalb entschied man sich, den Hochwald zwischen Kindergarten und Waldweg zu fällen.