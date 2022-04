Buchen. (mb) Anni Holderbach, viele Jahre als "Frau mit dem Dutt" bekannt, hat nach 53 Jahren ihre Arbeit im Hotel "Prinz Carl" aufgegeben. Die Gastronomen Karin und Jens Jaegle haben die 80-Jährige am Mittwochabend in einer ansprechenden Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.

Stammgäste des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Hotels "Prinz Carl" kannten Anni Holderbach jahrelang als "Frau mit dem Dutt". Den Dutt gibt es seit etwa fünf Jahren nicht mehr. Doch Anni verrichtete bis vor Kurzem auch ohne diesen ihren Dienst in dem Hotel. Zuletzt sorgte sie sonntags dafür, dass das Frühstücksbüffet immer ausreichend bestückt war.

Ihre Stelle hatte Anni Holderbach im Jahr 1969, "kurz vor Fastnacht", wie sie betonte, bei Hotelier Werner Ehrhardt als Zimmermädchen angetreten. In den vergangenen Jahren kümmerte sie sich um das Frühstücksbüffet, seit Eintritt ins Rentenalter arbeitete sie nur noch samstags und sonntags.

"Durch die Zusammenarbeit mit jungen Menschen ist Anni Holderbach jung geblieben", stellte Karin Jaegle fest. "Anni hat uns schon begleitet, als wir hier unsere Ausbildung machten", erinnerte sich Jens Jaegle mit etwas Wehmut. "Später sind wir Chef und Chefin für sie geworden."

Karin Jaegle dankte der langjährigen Mitarbeiterin zu Beginn der Feier mit einem selbst gereimten Gedicht. Anni Holderbach feierte an diesem Abend nicht nur ihren beruflichen Abschied vom Prinz Carl, sondern im Kreise ihrer Verwandten gleichzeitig ihren 80. Geburtstag. Diese Feier hatte sie im März wegen der Corona-Maßnahmen verschieben müssen.