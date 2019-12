Buchen. (RNZ) Kaffee produzieren, Geld verdienen und Gutes tun: Wie das mit ihrer Firma „Namaste Nepal“ funktioniert, berichten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer von der Abt-Bessel-Realschule in Buchen sowie vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Freiberg. Von ihren Einnahmen bauen sie neue Schulen für Kinder in Nepal. Mit viel Spaß spielen die beiden Schulklassen-Teams dann im Studio gegeneinander für ihren guten Zweck. Zu sehen im „Tigerenten Club“ am 8. Dezember um 7.05 Uhr im Ersten.

Die Schülerinnen und Schüler kaufen Kaffeebohnen von Bergbäuerinnen und Bergbauern in Nepal. In Deutschland werden die Kaffeebohnen geröstet, von Schülerinnen und Schülern in Kaffeepäckchen weiterverarbeitet und verkauft. Schülerinnen und Schüler entscheiden in ihrer Firma alles selbst und führen sie in Hinblick auf Einnahmen, Ausgaben und Produktion wie eine echte Firma. „Namaste Nepal“ ist so erfolgreich, dass von den Einnahmen bereits neue Schulen in Nepal gebaut werden konnten.

Kinderreporterin Carlotta hat sich in der Abt-Bessel-Realschule in Buchen ein Bild davon gemacht, wie viel Arbeit in dieser Schülerfirma steckt. Viele Schüler sind auch bereits in nepalesische Dörfer gereist, um vor Ort beim Bau neuer Schulen zu helfen. Den „Tigerenten Club“-Moderatoren Muschda Sherzada und Johannes Zenglein berichten sie von ihren Erlebnissen in diesem fremden Land am Himalaya.

Mit Spaß und Action spielen dann die Schulklassen-Teams der Tigerenten von der Abt-Bessel-Realschule in Buchen (Baden-Württemberg) sowie der Frösche vom Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg (Sachsen) gegeneinander – um den goldenen Tigerenten-Pokal und Spendengeld für ihren guten Zweck.

Der „Tigerenten Club“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks für Das Erste und KiKA. Seit über 20 Jahren steht das Format für Action, Spaß und kunterbunte Themen.

Info: Das Erste zeigt den „Tigerenten Club“ am Sonntag, 8. Dezember, um 7.05 Uhr. Weiterer Sendetermin: 14. Dezember um 10.45 Uhr bei KiKA.