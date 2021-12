Buchen. (tra) Die Toni-Eisbahn auf dem Musterplatz zog die Menschen 24 Tage lang wie ein Magnet an: 6500 Eislaufbegeisterte nutzten zwischen dem 26. November und 19. Dezember die Möglichkeit, kostenlos Schlittschuh in Buchen zu fahren. Bereits vor der Eröffnung der Eisbahn waren über 2500 der insgesamt 7200 Tickets, die online gebucht werden konnten, vergeben. "Jedes Wochenende war komplett ausgebucht. Diese Resonanz hätten wir nie erwartet", sagte BBV-Pressesprecher Thomas Fuchs gegenüber der RNZ.

Auch Axel Halberstadt, BBV-Direktor Operations, freute sich darüber, dass die Eisbahn bei den Bürgern so gut angekommen ist: "Der Sinn und Zweck der Eisbahn war, den Leuten eine Freude zu machen, und das ist uns auch gelungen." Mit dem Eislaufangebot wollte sich die BBV kreisüberschreitend für das Vertrauen in die Zukunftstechnologie Glasfaser bedanken, so Halberstadt. Er bedankte sich auch bei der Stadt Buchen für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Die BBV habe zudem im Vorfeld 135 Schulen und 468 Vereine im Neckar-Odenwald-Kreis und in Nachbarkreisen angeschrieben, um auf die Eisbahn aufmerksam zu machen. 82 Schulklassen und diverse Vereine hätten das Angebot genutzt.

Ein Drittel der über die Homepage buchbaren Tickets sind an Interessierte aus Buchen gegangen, es haben jedoch auch Besucher aus den Nachbarkreisen sowie aus entfernteren Städten auf der Eisbahn ihre Runden gedreht. Die weiteste Anreise hatten Besucher aus München, Stuttgart, Güstrow, Düsseldorf und Saarbrücken.

DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath (l.) nahm die Spende entgegen. Foto: Tanja Radan

"Viele Besucher teilten uns mit, dass sie die kostenlose Eisbahn toll finden und gerne etwas spenden würden", berichtete BBV-Koordinatorin Sabine Schweiger. "Da haben wir dann gleich an das DRK gedacht und im Eingangsbereich zwei Sammeldosen für das DRK Buchen aufgestellt.". Die Dosen waren nach den drei Wochen gut gefüllt. Die BBV gab nun noch 1000 Euro dazu und überreichte DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath, der sich im Namen des DRK bedankte, am Donnerstagvormittag die Spende.

BBV-Geschäftsführer Manfred Maschek stellte im Anschluss noch vor, wie es hinsichtlich des Glasfaser-Ausbaus im Neckar-Odenwald-Kreis im ersten Quartal 2022 weitergehen soll. "Wir wollen so schnell wie möglich bauen, um schnell durch den Neckar-Odenwald-Kreis zu kommen", sagte Maschek. Wenn alles optimal klappt, könnte der Glasfaserausbau im Landkreis vielleicht schon 2023, also ein Jahr früher als geplant, abgeschlossen sein. "Wir haben es jedoch mit vielen Unwägbarkeiten zu tun", schränkte Geschäftsführer Maschek ein.

Im ersten Quartal 2022 soll mit dem Glasfaser-Ausbau in Buchen begonnen werden. "Sobald es das Wetter zulässt, wird in Mudau, Binau, Neckargerach sowie Unter- und Oberneudorf mit den Arbeiten begonnen", blickte Maschek ins kommende Jahr. Insbesondere Neckargerach sei wichtig, da hier neben Buchen und Aglasterhausen ein dritter Knotenpunkt für das kreisweite Glasfasernetz entstehe. Die BBV wolle zudem so früh wie möglich mit dem Bau der Nord-Südverbindung durch den Kreis von Buchen-Süd über Fahrenbach und Limbach nach Neckargerach beginnen. Zudem will die BBV den laufenden Ausbau in Schwarzach und Obrigheim-Süd in den kommenden vier bis fünf Monaten abschließen.

Thomas Fuchs unterstrich, dass es sich um ein Großprojekt handle: "Es muss eine komplette Infrastruktur verlegt und somit viel gebaut werden." Dementsprechend müsse auch mit Herausforderungen gerechnet werden.

Sabine Schweiger und Axel Halberstadt wiesen noch auf die Neugestaltung der Homepage hin, auf der Kunden und Interessierte viel Informationsmaterial abrufen können. Der Internetauftritt sei regionalisiert worden, sodass jeder Landkreis seinen separaten Bereich hat. Es werden auch weitere Videos eingestellt, in denen Fragen beantwortet werden, die sich zum Beispiel Hausbesitzer hinsichtlich des Glasfaserausbaus stellen.