Buchen. (adb) Auf turbulente, zuweilen liebenswert übersteuerte Weise zelebrierte die Badische Landesbühne am Dienstag ihr "Corona-Comeback". Dass die als Freilichtaufführung konzipierte Molière-Adaption "Amphitryon" witterungsbedingt vom Museumshof in die Stadthalle verlegt wurde, vermochte den hohen Unterhaltungswert nicht zu schmälern.

Das Thema des 1668 uraufgeführten Stücks ist so alt wie die Welt: Liebe, Lust und Leidenschaft hoch drei in einer gewisse Brisanz nicht entbehrenden Dreiecksgeschichte. Da ist schnell klar: Cherchez la femme! Besagte "femme fatale" hört auf den Namen Alkmene und hat das Interesse des vom süßen Nichtstun auf dem Olymp zusehends gelangweilten Göttervaters Jupiter geweckt: Keine Frage – eindeutig zweideutige und sicher nicht zwingend auf einen der rasanten ABBA-Einspieler gemünzte Sätze wie "Spiel’s nochmal" zeigen Alkmenes ganze Stärke. Aber da hält Jupiter mit, indem er den drohenden Kassandraruf über Alkmenes ehelichen Bund mit dem wackeren Feldherrn Amphitryon einfach überhört. So merkt er auch nicht – oder will nicht merken –, dass er im Begriff ist, frei nach ABBA sein persönliches Waterloo zu erleben. Während nämlich Alkmene ihr libidinöses Fallbeil wetzt, sehnt er seine Nacht der Nächte herbei – selbstredend nicht ohne Alkmene. Denn Amphitryon ist keine Gefahr: Weit entfernt bahnt er sich seinen Weg durch die Schlacht zur Stadt des Feindes.

Ein teuflisches Spiel nimmt seinen Lauf, als Jupiter dank göttlicher Macht die Gestalt Amphitryons annimmt. Als dankbarer Vasall erweist ihm sein Götterbote Merkur die Ehre, der sich fortan als Amphitryons Diener Sosias auszugeben pflegt – o tempora, o mores! Mit aller Kraft versucht Merkur alias Sosias fortan zu verhindern, die nächtlichen Irrungen und Wirrungen Jupiters ans Tageslicht zu bringen. Gelingt es ihm? Vorläufig ja! Aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail: Der "originale" Sosias avisiert Alkmene die Rückkehr ihres Gatten und glaubt, sich im Spiegel zu sehen – Merkur steht nämlich als sein eigenes Abbild vor ihm. Sosias wirft seinem Doppelgänger Identitätsdiebstahl vor und entwickelt Paranoia, die ein hitziger Kampf auf die Spitze treibt.

Am Morgen danach trifft Amphitryon mit stolzgeschwellter Brust in Theben ein und erfährt eine obskure Geschichte. So obskur, dass er sie als Märchen eines Irren abtut: Der mutmaßlich von seinem eigenen Ich geschändete Sosias klagt ihm sein Leid. Amphitryon ist nicht amüsiert: "Ich will doch hoffen, ihr seid besoffen", ermahnt er seinen Diener. Jupiter wähnt sich im Kostüm des Amphitryon in Sicherheit: "Gibt es Schöneres, als lieben und geliebt zu werden?", fragt er die Sterne.

Zeitgleich kriselt es im ersten der Haushalte: Sosias begegnet seiner ältlichen Gattin Cleanthis mit Ablehnung. Doch davon sind Amphitryon und Alkmene auch nur mehr einen Steinwurf entfernt. Sie rügt ihn aufgrund der Debatte rund um den "Taugenichts" Sosias, er fühlt sich von ihr auf die Schippe genommen und von Sosias bitter hintergangen, ja um seine Männlichkeit betrogen. Zu allem Übel erfährt er aus Alkmenes Mund von einer Liebesnacht, an die er sich nicht erinnern kann, und stellt bestürzt fest, nie vor Ort gewesen zu sein. Klarer Fall: Es muss einen Doppelgänger geben!

So bläst er zum Halali auf seinen Nebenbuhler – wer auch immer das sein mag. Durch die Wut ihres Gatten verunsichert, schickt Alkmene ihren Amphitryon auf die Straße. Für ihn könnte die Schmach kaum tragischer sein: Er stellt sich die Frage, wem er noch vertrauen kann. Alkmene? Sosias? Fragen über Fragen, aber keine Antworten.

Unterdessen bereut Sosias seine rüde Reaktion auf Cleanthis, deren Nähe er zu suchen beginnt. Bald haben sie sich wieder lieb, doch sind Alkmene und Amphitryon davon weit entfernt. Sie definiert ihn als Inbegriff eines Unholds, der die Liebe zum Possenspiel degradierte. Und sein Globus ist sowieso längst aus der Bahn geflogen. Doch so leicht gibt er nicht auf: Er will zurück in Alkmenes Herz und hofft auf Geistesschwäche seiner Frau – die jedoch Jupiter für ihren Liebsten hält und mit ihm manch sinnlichen Moment erlebt. Der getreue Offizier Naukrates fällt beim Anblick des doppelten Amphitryon schließlich in Ohnmacht, ehe der doppelte Sosias den Rosenkrieg verliert und Amphitryon seine verlorene Ehre beweint. "Die Vernunft mag verzeihen, aber Liebe und Ehre können es nicht", klagt er. Alkmene versteht die Welt nicht mehr, und doch wird alles gut: Jupiter ist Jupiter, Amphitryon ist Amphitryon, Sosias ist Sosias, Merkur ist Merkur, und Alkmene ist – genau – Alkmene. Glitzerregen fällt auf die Welt und Sosias hat zum Abschied eine Bitte an das Publikum: "Still nach Hause gehen und das Maul halten!"

Die Inszenierung von Arne Retzlaff kam bestens an: Nicht enden wollender Applaus zeigte, wie sehr die Buchener "ihre" Badische Landesbühne vermisst hatten. Schauspielerische Bestleistungen – zum Ensemble gehörten Tobias Strobel, Thilo Langer, Martin Behlert, Elena Weber, Tim Tegtmeier und Vivien Prahl – trafen auf geschliffenen Wortwitz und jede Menge Situationskomik. Das "Corona-Comeback" kann als äußerst gelungen betrachtet werden.