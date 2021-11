Buchen. (tra) In der Buchener Innenstadt stehen mehrere kleine Weihnachtsbäume, die in der Adventszeit für weihnachtliches Flair sorgen und die Passanten, die einkaufen gehen, erfreuen sollen. Die Bäume wurden unter anderem von Buchener Kindergartenkindern geziert. Stellvertretend waren wir bei der Aktion des Waldkindergartens dabei, der am Freitag den Weihnachtsbaum vor der Bäckerei Schlär geschmückt hat. Um die Kinder über den ausgefallenen Weihnachtsmarkt hinwegzutrösten, machte der Waldkindergarten nach der Schmückaktion noch einen kleinen Adventsspaziergang durch die Stadt, bei dem die Kinder Weihnachtslieder sangen.