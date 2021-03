Buchen/Mannheim. (joc) Genau um 20.48 Uhr am Montag verwandelte sich das Wohnzimmer der Familie Bonaszewski in einen Ort seliger Freude, denn just in diesem Augenblick gab Sportmoderator Norbert König (ZDF) bekannt, dass der TSV 1863 Buchen den ersten Platz beim diesjährigen Sepp-Herberger-Wettbewerb errungen hat. Der Erfolg ist mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro verbunden, das der TSV für die Jugendarbeit verwenden wird. Die Verleihung des Preises musste coronabedingt in diesem Jahr virtuell erfolgen. Das heißt neben einer Gala des Deutschen Fußball Bundes (DFB) im Rosengarten in Mannheim mit einigen wenigen prominenten Gästen – aber ohne Zuschauer – waren kleinere Delegationen der einzelnen Preisträger über Kameras am jeweiligen Heimatort zugeschaltet. Im Fall des TSV war dies das Wohnzimmer des Vorsitzenden, wo Kurt Bonaszewski, seine Frau Gabi sowie der zweite Vorsitzende Manfred Röckel und dessen Ehefrau Brigitte (gleichzeitig Geschäftsführerin des Vereins) dem Ergebnis entgegenfieberten.

Die Sepp-Herberger-Stiftung vergibt in jedem Jahr drei Preise in insgesamt fünf Kategorien. Der TSV 1863 Buchen nahm in der Kategorie "Schule und Verein" am Wettbewerb teil. Bekannt gegeben wurde bereits in der letzten Woche, dass hier neben dem TSV auch die Vereine FC Nordost Berlin und BSV Nordstern Radolfzell den Sprung aufs Podest geschafft haben. Wer welche Platzierung erzielt hat, das wurde aber erst am Montag bekannt gegeben. Und da kristallisierte sich schnell heraus, dass das Konzept des TSV Buchen die Juroren überzeugt hat. So attestierte die Sepp-Herberger-Stiftung dem TSV "eine nachweislich gute und engagierte Jugendarbeit über Jahre hinweg". Dabei werde von den Verantwortlichen des Vereins Enormes geleistet. "Und das verdient einfach ein ganz dickes Kompliment."

Der TSV hat 24 Kooperationen mit Schulen und Kindergärten ins Leben gerufen. Foto: RNZ

Aber der Reihe nach: In diesem Jahr war alles ganz anders: Die Preisträger der Sepp-Herberger-Urkunden 2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie erstmals im Rahmen einer TV-Show geehrt, die am Montag ab 19.30 Uhr über DFB-TV ausgestrahlt wurde. Neben Liveauftritten von prominenten Fußball-Persönlichkeiten bereicherten Musik-Acts von den "Söhnen Mannheims" sowie dem Gesangsduo Lotte und Felix das abwechslungsreiche Rahmenprogramm im Mannheimer Rosengarten.

Seitens der Sepp-Herberger-Stiftung und des DFB hatte man schon vor Wochen betont, dass ein Ausfall der beliebten Veranstaltung zu keiner Zeit eine Option gewesen sei: "Wir halten uns hier ganz klar an das Motto: Ehre, wem Ehre gebührt." Diese Wertschätzung drücke sich auch in dem an diesem Abend ausgeschütteten Preisgeld in Höhe von 55.000 Euro aus.

Die Bedeutung, die man seitens des Deutschen Fußball Bundes dieser Preisverleihung beimisst, machte auch der live aus dem Quartier der DFB-Auswahl in Düsseldorf zugeschaltete DFB-Präsident Fritz Keller deutlich: "Es ist mir eine Freude, hier dabei sein zu können. Für mich sind diejenigen die Helden des Tages, die heute ausgezeichnet werden. An diesen Beispielen sieht man wieder, welche gesellschaftliche Bedeutung der Fußball haben kann."

Zahlreiche weitere prominente Personen des öffentlichen Lebens ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen und zollten ihren Respekt für das beachtliche soziale Engagement der Fußballvereine in Deutschland. So zählten zu den Gästen beispielsweise DFB-Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge, Trainer-Legende Klaus Schlappner, Stiftungskurator Rea Garvey, Ex-Nationalspielerin Renate Lingor (ehemals SC Klinge Seckach), Blindenfußballer Alexander Fangmann, Bundesliga-Referee Patrick Ittrich und Autor Nils Straatmann.

Die Sieger des Abends wurden in kurzen Einspielfilmen einfühlsam vorgestellt. Über den TSV Buchen wurde wie folgt berichtet: "Es sind beeindruckende Zahlen, die den TSV Buchen in diesem Jahr zum verdienten Sieger in der Kategorie ,Schule und Verein‘ machen. Bei dem Klub aus dem Badischen Fußballverband beginnt die Nachwuchsarbeit seit über neun Jahren bereits im Kindergarten. Der TSV hat inzwischen 24 Kooperationen mit Schulen und Kindergärten aus der Region ins Leben gerufen. Seit neun Jahren engagiert sich der Verein in diesem Bereich sehr stark – und hat seitdem zahlreiche neue Mitglieder an sich binden können. Die Nachwuchssorgen haben sich damit vorerst erledigt!"

Derzeit beschäftigt der Verein zwei FSJler, die teilweise mehrmals in der Woche in sieben Kindergärten und 17 Schulen in der Region unterwegs sind, um Sportprogramme anzubieten. In den Kindergärten sind das meist sogenannten Ballschulen, in denen die Kinder erste Erfahrungen mit dem Ball machen können. "Es geht hier explizit nicht nur um Fußball", betont Bonaszewski. "In dieser Altersklasse ist es einfach unser Ziel, den Jungs und Mädchen Spaß am Spiel mit dem Ball zu vermitteln. In den Grund- und weiterführenden Schulen ist das Angebot meist spezifischer, um die Interessen genauer fördern zu können."

Zu Wort kamen in dem über den TSV eingespielten Film am Montag TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski, Geschäftsführerin Brigitte Röckel und FSJler Robin Hotel sowie die Schulleiter Heike Busch von der Jakob-Mayer-Grundschule und Jochen Schwab vom Burghardt-Gymnasium Buchen. Heike Busch sagte: "Die Kooperation ist einfach perfekt. Besser könnte man es nicht machen!" Und Jochen Schwab machte auf die große gesellschaftliche Bedeutung der intensiven Zusammenarbeit zwischen Sportverein und Schule aufmerksam.

Dann überreichten die Paten – darunter auch der Urgroßneffe des ehemaligen deutschen Bundestrainers Sepp Herberger – virtuell an die TSV-Delegation die Urkunde und den Geldpreis über 5000 Euro, was die Buchener freudestrahlend registrierten. Vorsitzender Kurt Bonaszewski unterstrich, dass man das Preisgeld zur weiteren Förderung der Jugendarbeit im Verein einsetzen werde. Er nannte den erhaltenen Preis "eine schöne Honorierung für viele Jahre engagierte Arbeit mit jungen Menschen." TSV-Geschäftsführerin Brigitte Röckel sagte, dass es für den Reifeprozess der jungen Menschen wichtig sei, dass sie Arbeit im Verein erleben und mitgestalten können. In diesem Zusammenhang unterstrich der stellvertretende Vorsitzende Manfred Röckel die große Bedeutung der FSJler (Freiwilliges soziales Jahr). Sie sind für uns mittlerweile unverzichtbar geworden. Und Gabi Bonaszewski meinte, dass der FSJler aufgrund der altersmäßigen Nähe gleich einen guten Bezug zu Kindern und Heranwachsenden hätten, was sich sehr positiv auswirken würde.

Dann aber war es genug mit den Redebeiträgen, und die TSV-Verantwortlichen hoben die Gläser und prosteten sich auf den schönen Erfolg zu – , denn einen Sepp-Herberger-Preis gewinnt man nicht alle Tage.

Info: Die Preisgala kann auf DFB-TV-Video angeschaut werden