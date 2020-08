Buchen. (pm) Im Rahmen der jährlichen Zeugnisübergabe erhielten baden-württembergische Abiturienten mit herausragenden Leistungen im Fach Sport den Landessportpreis Baden-Württemberg 2020. Der Preis wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben. Gleich drei Landessportpreise gingen an Abiturienten des Burghardt-Gymnasiums Buchen: Robert Balint, Luisa Fischer und Philipp Henn wurden ausgezeichnet.

Der Landessportpreis wurde vom Landessportverband Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg verliehen.

Philipp Henn wurde ausgezeichnet. Foto: Pia Jaroschinsky

Abiturienten, die den Preis erhielten, erreichten beim Abitur im Fach Sport in der schriftlichen und praktischen Prüfung das Maximum von 15 Punkten. Insgesamt bekamen in Baden-Württemberg 69 Abiturienten, darunter 35 Abiturientinnen und 34 Abiturienten, den Landessportpreis.

Neben sportlichen Höchstleistungen spielten auch schulische Leistungen eine Rolle, führte Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbands, aus: "Die Auszeichnung des Landessportpreises Baden-Württemberg ist Wertschätzung und Ansporn zugleich. Viele Schülerinnen und Schüler haben auch in diesem Jahr wieder gezeigt, dass sie zu Höchstleistungen in beiden Bereichen – dem praktischen und dem theoretischen – im Stande sind."

Für den Sport in Baden-Württemberg sei der Sportunterricht eine essenzielle Komponente, denn auch hier würden die Werte des Sports vermittelt und vorgelebt. "So werden die jungen Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt – und davon profitieren wir alle." Das Erreichen der vollen Punktzahl im Fach Sport sei eine außergewöhnliche Leistung, insbesondere durch die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen in Theorie und Praxis.

Robert Balint gehört zu den Preisträgern. Foto: Pia Jaroschinsky

Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann zeigte sich bei der Übergabe des Preises am Rande ihrer Sommertour begeistert. "Die hervorragenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler verdienen eine besondere Anerkennung. Diese wollen wir mit dem Landessportpreis zum Ausdruck bringen und die jungen Menschen damit zudem auch weiterhin für den Sport begeistern", sagte Ministerin Eisenmann und ergänzte in Richtung der Ausgezeichneten: "Meinen herzlichen Glückwunsch. Bleiben Sie sportlich und machen Sie weiterhin so tolle Werbung für unser Sportland Baden-Württemberg!"