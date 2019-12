Buchen. (rüb) Werktag für Werktag beladen die Zusteller hier ihre Fahrzeuge mit Briefen und Paketen und starten ihre Touren durch Buchen und die Stadtteile: Die Rede ist vom Zustellstützpunkt auf dem Postareal in der Walldürner Straße 21. Doch schon im kommenden Jahr wird sich das ändern: Die Deutsche Post AG wird einen neuen Zustellstützpunkt im Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) beziehen. Der Kaufvertrag für das 3600 Quadratmeter große Grundstück in der Max-Born-Straße (neben Reifen Scheuermann) wurde am Donnerstag unterzeichnet. Dies bestätigte die Stadt Buchen auf RNZ-Nachfrage.

Hintergrund des geplanten Umzugs ist der seit Jahren florierende Onlinehandel. „Aufgrund der ständig gestiegenen und weiter steigenden Paketmengen ist es in unserem Buchener Zustellstützpunkt zu eng geworden – sowohl in den Räumen selbst als auch im Hof“, erklärt Post- Pressesprecher Hugo Gimber (Stuttgart) im Gespräch mit der RNZ. Die vielen Fahrzeuge auf dem Hof und die Lkw-Anlieferungen in der stark befahrenen Abt-Bessel-Straße sorgen für Probleme, die es am neuen Standort nicht geben wird.

Im Zustellstützpunkt Buchen sind ca. 20 Mitarbeiter beschäftigt. Sie versorgen Buchen mit allen Ortsteilen, insgesamt rund 9200 Haushalte. Als Teamleiter fungieren Heiko Killian und Andre Kreuter. „Im Zustellstützpunkt bereiten die Postboten ihre Zustelltouren vor“, berichtet Gimber weiter. Der größte Teil der Briefe, die frühmorgens vom Briefzentrum in Heilbronn angeliefert werden, ist schon nach der Gangfolge (festgelegter Weg des Zustellers) der Zusteller sortiert. Nur geringe Mengen an Sendungen müssten im Zustellstützpunkt noch von Hand in die richtige Reihenfolge gebracht werden, in der die Postboten nachher die Straßen entlangfahren.

„Wenn dann noch die Päckchen und Pakete, die morgens mit mehreren Lkw vom Paketzentrum in Kitzingen kommen, entsprechend den Touren in die Zustellfahrzeuge geladen sind, können die Postboten in ihre Bezirke aufbrechen“, gibt Gimber Einblick in die tägliche Arbeit der Zusteller.

Die Stadt war in dem Projekt von Beginn an gemeinsam mit der Post auf der Suche nach der passenden Lösung, wie Bürgermeister Roland Burger auf Nachfrage mitteilt. Auch er weiß, dass die Kapazitäten am bisherigen Standort nicht mehr ausreichen: „Das ist nicht zuletzt Ausdruck eines veränderten Einkaufsverhaltens und Indikator für den Strukturwandel, den man auch im Einzelhandel beobachten kann.“ Über eine Nachnutzung des von der Post angemieteten Gebäudes sei noch nicht entschieden. Nichtsdestrotz sind er und seine Mitarbeiter im Rathaus, die mit dem Thema betraut waren, froh, dass die Suche der Post nach einem neuen Standort nun ein positives Ende gefunden hat.

Für die Postkunden wird sich durch den Umzug des Zustellstützpunkts übrigens nichts ändern: „Der Umzug der Postboten hat keine Einfluss auf den Filial-Standort“, sagt Hugo Gimber. Die von der Familie Pfeffer seit 2013 betriebene Filiale im Postgebäude bleibt also unverändert bestehen.