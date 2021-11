Buchen. (rüb) Eigentlich ist die Idee so einfach wie genial: der digitale Impfnachweis auf dem Handy – schließlich ist das Smartphone für viele Menschen ein unverzichtbarer Lebensbegleiter. Aber eben nicht für alle. Das kann so mancher Gastronom bestätigen, denn beim Vorzeigen der Impfbestätigung kämpft der ein oder andere Gast mit technischen Problemen – oder er hat das Smartphone gleich ganz zu Hause vergessen. Dafür gibt es nun eine Lösung, die zwar nicht sonderlich modern klingt, aber ihre Vorzüge hat: die Immunkarte.

Ute Wittemann vom Café Wittemann in Buchen begrüßt immer wieder Gäste, die ihr das blaue Plastikkärtchen mit dem EU-weit gültigen Impf-QR-Code vorzeigen. "Beim ersten Mal wusste ich gar nicht, dass es so etwas gibt und dass es ein gültiger Nachweis ist", erzählt die Geschäftsfrau. Inzwischen ist sie aber ein Fan der Immunkarte geworden.

"Bei rund 90 Prozent der Gäste funktioniert es mit dem digitalen Impfausweis reibungslos", verdeutlicht Ute Wittemann, "die halten das Smartphone schon beim Eintreten ins Café bereit." Aber noch immer gebe es Menschen, die überrascht und unwissend reagierten, wenn sie auf einen Impfnachweis angesprochen werden. Und dann gebe es Gäste – größtenteils welche, die mit dem Smartphone nicht so vertraut sind – die mit der Technik Probleme hätten. Sie selbst oder ihre Mitarbeiterinnen würden dann zwar helfen. "Aber jedes Gerät funktioniert anders", weiß die Gastronomin. Daneben gebe es auch Gäste, die ihren gelben Impfpass mit sich führen. Aber das sei auch keine ideale Lösung: Das Dokument ist nun einmal nicht dafür gemacht, dass es ständig in der Handtasche oder in der Jackentasche liegt.

Anders sieht es mit der Immunkarte aus: Der Nachweis im Scheckkartenformat ist stabil und robust, und er passt in den Geldbeutel, wodurch auch ein spontaner Restaurant- oder Cafébesuch immer möglich ist. "Außerdem funktioniert die Karte ohne Strom, und in der Handhabung gibt es keine technischen Probleme", erklärt Apotheker Martin Trunk von der Buchener Odenwald-Apotheke mit einem Augenzwinkern. Vor einem leeren Akku oder einem Ausfall des Smartphones können ja Nutzer aller Altersklassen betroffen sein. Besonders auf Reisen bietet die analoge Variante also Vorzüge.

Nadine Wiese von der Odenwald-Apotheke präsentiert die Immunkarte, die in den Geldbeutel passt und so bequem immer mitgeführt werden kann. Foto: Rüdiger Busch

Seit September hat der Apotheker die Karte im Angebot. Neben dem QR-Code enthält die Name, Geburtsdatum und Impfstatus der Person. Um sie zu bekommen, genügt das digitale Impfzertifikat, das die Bürger nach der Impfung erhalten haben. Aus diesen Angaben wird dann die Immunkarte erstellt, die dem Kunden im Nachgang per Post zugestellt wird. Der Preis: 9,90 Euro. Die Nachfrage sei groß, bestätigt Martin Trunk, wobei vor allem ältere Kunden davon Gebrauch machen würden.

Neben einem Impf- oder Genesenennachweis würde aktuell auch ein negativer PCR-Test den Zutritt in eine Gaststätte ermöglichen. In der Praxis lässt sich aber kaum jemand für viel Geld testen, um ein Schnitzel zu essen oder einen Kaffee zu trinken. Dies sei zuvor schon so gewesen, als noch die Schnelltests genügten: "Seit es keine kostenlosen Bürgertests mehr gibt und die Tests Geld kosten, merken wir, dass weniger Gäste kommen", berichtet Ute Wittemann. Insgesamt freut sie sich aber über ein relativ stabiles Geschäft, was wohl auch daran liegt, dass der absolute Großteil ihrer Kundschaft geimpft ist.

Nach den Erfahrungen der siebenmonatigen Schließung der Gastronomie zwischen November und Mai hat sie – wie so viele Menschen – nur einen Wunsch: keinen weiteren Lockdown mehr.

Info: Die Immunkarte gibt es in der Region unter anderem bei der Odenwald-Apotheke in Buchen, bei der Bären-Apotheke in Mudau und bei der Apotheke am Schloss in Ravenstein. www.immunkarte.de.