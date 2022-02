Buchen. (mb) Auch in schwierigen Zeiten haben die "Buchemer Wagenradsänger" ihr Wagenrad hervorgeholt. Da ein Agieren und Interagieren der Traditionsgruppe mit ihrer Fangemeinde in den Gaststätten dieses Jahr nicht möglich ist, wollen die acht Sänger in Frack und Zylinder mit ihrer Kapellmeisterin die Narren mit einer Premiere ins Internet locken: Das "Traditionelle Buchemer Wagenrad" wird ab heute, 14.11 Uhr, per Video zum Rätselrad. Acht originelle, einfache und knifflige Fragen hat sich die Truppe ausgedacht.

Die Fragen präsentieren die Wagenradsänger gesanglich und mit plakativen Bildern in den "Dreickli" ihres Wagenrads. Der gut informierte Narr kann die von ihm ermittelten Antworten mit den Lösungsvorschlägen unter www.huddelbaetze.de vergleichen. Wer die Buchstaben hinter den richtigen Lösungen in die korrekte Reihenfolge bringt, erhält das Lösungswort. Dieses gibt man mit seinen Kontaktdaten in ein Formular unterhalb der Lösungsvorschläge ein. Mit einem Klick nimmt man, sofern man das richtige Lösungswort eingegeben hat, an einer Verlosung teil. Die Gewinner erhalten entweder einen Schwartenmagen, einen Umlegkragen mit den Original-Autogrammen der aktiven Wagenradsänger oder einen frischen Kopfsalat.

Um das Video zu produzieren, war nicht nur Hirnschmalz und musikalische Kreativität erforderlich. Auch technische Fertigkeiten waren gefragt. Die Tonaufnahmen fertigten die Wagenradsänger mit ihrem "Tonmeister" Jonas Ams separat an. Für die Videoaufnahmen engagierten sie Julian Pföhler als Kameramann. Dieser vereinigte Ton und Bild und produzierte den originellen Kurzfilm.

Info: Das Wagenrad wird von heute, Schmutzigen Donnerstag, 14.11 Uhr, bis Fastnachtsdienstag, 11.11 Uhr, zum Rätselrad. Man findet es in dieser Zeit unter www.huddelbaetze.de.