Von Martin Bernhard

Buchen. Ein nicht alltägliches Theaterstück haben am Samstagabend rund 300 Besucher in der Stadthalle erlebt: Das Projektensemble "(K)ein alltägliches Theater" spielte "Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff. Nach der einstündigen Aufführung ernteten die Mitwirkenden mit und ohne Behinderung lang anhaltenden Applaus.

Wenn der Hauptdarsteller kein Wort spricht, aber dennoch überzeugt, weil er voller Leidenschaft den Peter Munk spielt, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Texte ablesen, aber dennoch in ihren Rollen aufzugehen scheinen, wenn Menschen mit und ohne Behinderung wie aus einem Guss spielen, dann ist das kein alltägliches, sondern außergewöhnliches Theater. Das Publikum bewies ein gutes Gespür für das, was auf der Bühne geschah.

Gebannt verfolgten die Besucher das Geschehen. Menschen mit Behinderung verkörperten die Rollen, Menschen ohne Behinderung begleiteten sie dabei. So lieh Dorothee Horsch dem Peter-Munk-Darsteller Markus Mössner ihre Stimme und untermalte dessen Gesten. Der Regisseur nickte von seinem Platz vor der Bühne hin und wieder den Darstellern zu und signalisierte ihnen damit, wann sie weiterspielen sollten. Und ab und zu hörte man die Souffleuse aus dem Hintergrund flüstern. All dies verschmolz zu einem Gesamtwerk, das große Freude beim Zuschauen bereitete.

Das Märchen von dem Köhler Peter Munk, dem guten Glasmännchen und dem bösen Holländermichel war in eine Rahmenhandlung eingebettet: Eine Wandergruppe rastete im Schwarzwald, als einer begann, das Märchen vom kalten Herz zu erzählen. Munk war es leid, den wenig angesehenen und schlecht bezahlten Beruf des Köhlers auszuüben und mit seiner Mutter in einer einfachen Kate zu leben. Er wollte reich sein, gut tanzen können und Glück im Spiel haben. Als er im tiefen Wald das Glasmännchen trifft, verschwendet er zwei seiner drei Wünsche mit derartig oberflächlichen Wünschen. Den dritten Wunsch verwehrt ihm das Männlein.

Bald hatte Munk alles Hab und Gut verprasst. Er wendet sich an den Holländermichel, der ihm Geld ohne Ende verspricht. Allerdings muss Peter sein Herz gegen einen Stein eintauschen. Fortan ist der ehemalige Köhler zwar reich, aber gefühllos und unglücklich. In einer dramatischen Szene erschlägt Peter seine Frau Lisbeth. Da kommt er zur Besinnung. Mithilfe des Glasmännleins holt er durch eine List sein richtiges Herz vom Holländermichel zurück. Das Glasmännlein erweckt Lisbeth wieder zum Leben, und Peter Munk führt als fleißiger Köhler ein glückliches Leben.

Jutta Schuele, kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung im Neckar-Odenwald-Kreis, ging zu Beginn der Veranstaltung auf die Entstehungsgeschichte des Projektensembles "K)ein alltägliches Theater" ein. Die Idee dazu sei im Jahr 2017 entstanden. Mit Unterstützung von Beate Frey, die für ihre Jugendgruppe der "Offenen Hilfe" der Johannes-Diakonie einen neuen Ort der Begegnung für Menschen mit und ohne Behinderung suchte, fanden sich 20 Interessierte an einer solchen Theatergruppe. Als Regisseur gewann man den Theaterpädagogen Alexander Kaffenberger von der Theaterschule Odenwald in Michelstadt. Mit Improvisationsspielen, themenbezogenen Szenen, Stimm- und Sprechübungen sowie Ausdrucks- und Körperarbeit bereitete Kaffenberger die Darsteller vor. Dabei entwickelten sie mehr und mehr an Spielfreude, Kreativität, Spielenergie, Ausdauer und Geduld. Am 5. März 2018 feierte das Ensemble in der Alten Mälzerei in Mosbach eine erfolgreiche Uraufführung. Wie Jutta Schuele erläuterte, biete das inklusive Theaterprojekt "eine Plattform für die Begegnung von Menschen mit und Menschen ohne Behinderung jenseits von körperlichen, sprachlichen und kulturellen Barrieren." Dabei soll es keine Rolle mehr spielen, wer von den Akteuren als behindert oder nicht behindert gelte. Und dieses Gefühl hat sich auf die Zuschauer übertragen.

Mitwirkende: Markus Mössner (Peter Munk), Dorothee Horsch (Peter Munk), Mara Vierling (Glasmännlein), Karlheinz Sinner (Märchenerzähler), Sören Moeller (Holländermichel), Annette Krämer (Wirtin), Sabine Zellkowski (Lisbeth), Luisa Kohlhof (Kuckuck, Tänzerin, Baum), Johanna Quattlender (Tänzerin, Baum), Peter Lux (armer Schlucker), Peter Hartnagel (Polizist, Baum, Wanderer), Emanuel Kern (Schlurker, Reiseleiter), Annalena Frey (Baum, Wanderer, pädagogische Mitarbeit), Beate Frey (Baum, Wanderer, pädagogische Mitarbeit); Bühnenbild: Angela Geilbarth; Tontechnik: Helga Clemenz; Inszenierung und Regie: Alexander Kaffenberger; Projektleitung und Organisation: Jutta Schuele.