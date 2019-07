Noch werden letzte Arbeiten von Handwerkern am schmucken Mehrgenerationenhaus in der Hollergasse durchgeführt, so wurde kürzlich ein Balkon mit imposanter Außentreppe angebracht. Foto: Fritz Weidenfeld

Buchen. Der Mehrgenerationentreff zieht um, von der Vorstadtstraße in die Hollergasse. Auch der Name ändert sich, aus dem Treff wird ein Haus. Das neue Mehrgenerationenhaus mit traumhaftem Garten, direkt neben der "Alla Hopp"-Anlage gelegen, wird am Freitag, 12. Juli, offiziell eingeweiht und am Sonntag, 14. Juli, mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Die Bevölkerung und alle Interessierten sind eingeladen, bei diesem sommerlichen Fest die neuen Räumlichkeiten und Angebote sowie verschiedene Kooperationspartner kennenzulernen.

Rechtzeitig vor der Eröffnung wurde nun das neue Programm ab Juli bis Oktober veröffentlicht. Gemeinsam mit den zahlreichen Ehrenamtlichen haben die Verantwortlichen neben den bewährten regelmäßigen Angeboten wiederum eine bunte Mischung an Aktionen und neuen Angeboten zusammengestellt. Das neue Domizil bietet neue Möglichkeiten, die vielseitigen Angebote werden das Mehrgenerationenhaus schnell mit noch mehr Leben füllen.

Sämtliche Veranstaltungen im Mehrgenerationentreff stehen allen Interessierten offen. Wer Lust hat, dabei zu sein und/oder sich aktiv einzubringen, ist jederzeit willkommen. Neue Ideen werden ausdrücklich begrüßt.

Ganz neu im Programm ist der Offene Treff, der künftig immer montags und mittwochs von 10 bis 15 Uhr stattfindet. Der Name ist hier Programm.

Das Frauenfrühstück am Donnerstag wird zum Frauencafé, zunächst am 26. September und 24. Oktober von 14 bis 16 Uhr.

Das beliebte Angebot des offenen Mittagstischs "Tischleindeckdich" findet nach der Eröffnung noch bis Dienstag, 23. Juli, jeweils an diesem Wochentag von 11.30 bis 13.30 Uhr statt. Nach den Sommerferien, ab Donnerstag, 12. September gibt es den Mittagstisch, ein einfaches, aber leckeres Mittagessen, dann immer donnerstags von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Die Schüler der "Berufsvorbereitenden Einrichtung der Alois-Wißmann-Schule" kochen und servieren diese Mahlzeit gegen eine kleine Spende gemeinsam mit ihrer Lehrerin. Das Kreativangebot "Basteltreff" wechselt ebenfalls den Wochentag und findet künftig immer am ersten Freitag im Monat, erstmals am 2. August statt.

In bewährter Weise weitergeführt werden die Angebote Kaffeetreff, Basteltreff, Frauenfrühstück, Spielgruppe, Offenes Singen, Waldwanderungen/ Sonntagsspaziergänge im Buchener Wald, Repair-Café Strickcafé "Strickliesl", Line Dance, Englisch-Stammtisch und Spielenachmittag. Ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Familien ist die Spielgruppe für Kinder, die 14-tägig am Freitagvormittag angeboten wird.

Kreativ wird es beim Nähcafé. Am Freitag, 20. September, wird ab 15.30 Uhr eine gemütliche Wellnesshose genäht. Themen im Basteltreff sind am 2. August Gläser und Flaschen dekorieren, am 6. September Herbstdeko und am 4. Oktober kuschelige Kissenparade.

Sachen, die vielleicht noch repariert werden können und dann nicht weggeworfen werden müssen, sind im Repaircafé am richtigen Platz.

Nicht zu kurz kommen Beratung und die Möglichkeiten zu Austausch und Begegnung wie beim Treff für pflegende Angehörige. "Mensch und Farben", "Der Ruhestand - Wie gestalte ich mein Leben neu?" und die Berufliche Wiedereinstiegsberatung der Agentur für Arbeit für Wiedereinsteigerinnen ergänzen diese Angebote ebenso wie "Probleme mit Smartphone, Computer & Co.". Terminvereinbarungen über Anrufbeantworter 06281/960583. Die Selbsthilfegruppe Adipositas trifft sich in den Räumen des Treffs. Auch die Sprechstunde des Tageselternvereins NOK findet jeden zweiten Montag im Monat statt.

Ein Abendessen gemeinsam kochen und genießen ist am Dienstag, 29. Oktober, geplant.

Eine Aktion im Garten des neuen Domizils in der Hollergasse, bei der eine Feuerstelle gebaut werden soll, findet am Dienstag, 20. August, statt. Und eine Abendwanderung durch den Wald ist in den Sommerferien am Mittwoch, 28. August, vorgesehen. Wer gerne mitgestalten möchte, ist zum nächsten Treffen der Arbeitsgruppe des Mehrgenerationentreffs am Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr willkommen.

Das komplette Programm liegt gedruckt im Treff bzeziehungsweise im Mehrgenerationenhaus sowie im Rathaus aus und ist auf der auf Homepage der Stadt nachzulesen.

Info: Rückfragen und Anmeldungen bei Ingrid Scheuerer (Scheuerer@diakonie-nok.de/Telefon 0160/97986048) oder Helga Schwab-Dörzenbach (Helga.Schwab-Doerzenbach@buchen.de/Telefon 31127.