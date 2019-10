Buchen. (ahn) In Bödigheim wird zur Zeit fleißig gebaut. In der Ortsmitte finden am Hiffelbach Arbeiten zum Hochwasserschutz statt. Dabei verbaut die Tief- und Landschaftsbaufirma Stefan Kretz aus Mosbach Natursteinquader, wodurch eine naturnahe Gestaltung des Fließgewässers gewährleistet wird.

Außerdem entstehen ein Parkplatz sowie ein Fußweg zum Kindergarten. Die Baukosten betragen rund 200.000 Euro und werden als Hochwasserschutzmaßnahme mit 70 Prozent gefördert. Die Kosten für den Fußweg in Höhe von 25.000 Euro sind nicht in der Fördersumme enthalten. Die Arbeiten sollen bis Weihnachten abgeschlossen sein.