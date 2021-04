Von Martin Bernhard

Buchen. Wenn Karl-Heinz-Wörner nicht in seinem Laden steht oder Ware auspackt, sitzt er in seinem Zimmer am Computer und sichert alte Schätze. Oder er postet in Facebook Witze und lustige Bilder. Seit einigen Wochen verbindet er beide Leidenschaften miteinander.

Blinky, wie ihn fast alle nennen, digitalisiert alte Normal- und Super-8-Filme und lädt Ausschnitte davon in Facebook hoch. So sind zum Beispiel Fastnachtsumzüge aus den 60er-Jahren oder der Festumzug zum Stadtjubiläum aus dem Jahr 1980 zu sehen.

Auf seinem Facebook-Profil bezeichnet sich Blinky als "Schnäppchenjäger" und "Sammler". Wer sein Ladengeschäft und seine vielen gut gefüllten Lagerstätten kennt, wird ihm hier nicht widersprechen. Erst vor wenigen Tagen erhielt er zu einem besonders günstigen Preis eine Euro-Palette mit Kartons voller Partyutensilien, die sich zu Coronazeiten nicht so leicht verkaufen lassen dürften. Außerdem ist Blinky Administrator der von ihm im Jahr 2017 gegründeten Facebook-Gruppe "Du bist aus Buchen wenn". Dort ist der Elektrikermeister mit über 900 Personen vernetzt. Und dort hat er die von ihm eingescannten Filme aus alten Zeiten hochgeladen, die überwiegend sein Vater gedreht hat.

Rund 100 Filmspulen hat „Blinky“ gesichtet und digitalisiert. Fotos: Martin Bernhard

Man findet dort zum Beispiel Aufnahmen vom Volkswandertag aus dem Jahr 1980, vom Tanz der Odenwälder Trachtengruppe aus dem Jahr 1966, von einer LBS-Fahrradtour aus dem Jahr 1981 oder 1982 mit dem ehemaligen Sparkassendirektor Helmut Wörner im Bild, von einer Fahrt der Walldürner Postkutsche durch Buchen aus dem Jahr 1974, vom Blumen- und Lichterfest 1977 und von Fastnachtsumzügen aus den Jahren 1963, 1971 und 1972. Die meisten Filme drehte Blinkys Vater vom Fenster seines Hauses in der Amtsstraße aus. Zwischen den Jahren 1984 und 1994 filmte Blinky selbst, zum Beispiel auf dem KSJ-Sommerlager in Achdorf im Schwarzwald oder auf Teneriffa, wohin Blinky mit den "Huddelbätzen" gereist war. Rund 100 Filme digitalisierte Blinky in den vergangenen Wochen.

Während man heute mit einem Smartphone nahezu kostenlos unendlich viel Filmmaterial herstellen kann, war das Filmen früher eine aufwändige und kostspielige Angelegenheit. Neben Film und Filmkamera benötigte man ein Filmsicht- oder Vorschaugerät mit Schneide- und Klebevorrichtung. Außerdem musste man die Filme im Labor entwickeln lassen. Für den Pressetermin mit der RNZ hat Blinky im Eingangsbereich seines Geschäfts auf einem Biertisch Geräte aus vergangener Zeit aufgebaut: ein Schneidegerät, hergestellt in der damaligen Tschechoslowakei, ein Revue-Schneidegerät des Quelle-Versandhauses aus dem Jahr 1983 und einen Bauer-Filmprojektor, den Heinz Wörner gemeinsam mit Sohn Karl-Heinz vor Jahren in Heidelberg gekauft hatte. Dazwischen steht Blinkys Anschaffung: ein gebrauchtes Gerät, mit dem man Normal- und Super-8-Filme digitalisieren kann. Wie Blinky erläutert, benötige man die zehnfache Laufzeit eines Films, bis dieser gescannt und die Daten auf einer SD-Speicherkarte gesichert sind.

Buchen in alten Zeiten. Repro: Martin Bernhard

Doch damit ist die Arbeit noch nicht getan. Blinky sichtet die Dateien am Computer mit einer kostenlos erhältlichen Videoschnitt-Software und fügt zusammen, was zusammen gehört. Denn viele der rund 100 Spulen enthalten nur drei- oder vierminütiges Filmmaterial. Auf größeren Spulen mit etwa 14-minütiger Filmlänge befinden sich Aufnahmen vieler unterschiedlicher Ereignisse, auch welche privater Natur. "Das ist toll, den kleinen Karl-Heinz mit seiner Schwester am Röhrenbrunnen zu sehen", freut sich der Amateur-Filmschneider.

"Da kommen wahre Perlen und Schätze ans Licht", schwärmt er. Der Betrachter taucht ein in ein längst vergessenes Buchen: Umzüge, bei denen sich Massen von Menschen an den Straßenrändern drängen; eine Marktstraße, die noch keine Fußgängerzone war, mit Treppen vor den Eingängen und Geschäften wie "Seitz" und "Seifenplatz"; und altbekannte Persönlichkeiten, die, inzwischen verstorben, damals noch jugendlich in die Kamera linsten. Es zeigt sich, dass die Buchener Feuerwehr auch schon vor fast 50 Jahren kreative Fastnachtswagen baute. Im Jahr 1963 beeindruckte sie mit einer aufsteigenden Rakete. Und auch mit der Sicherheit nahm man des damals bei den Rosenmontagsumzügen nicht so genau wie heute. So fuhren auch Gabelstapler mit, die Menschen hoch- und herunterhievten.

Damit Blinky bei dem umfangreichen Filmmaterial nicht den Überblick verliert, hat er sich eine Excel-Tabelle angelegt mit Jahreszahlen, Ereignissen und Hinweisen, auf welchen Original-Filmrollen diese zu finden sind. Bis er alle Aufnahmen gesichtet und überprüft haben wird, dürfte Blinky noch so manche Stunde vor dem Computer verbringen. Und Nachschub kündigt sich auch schon an. "Ich habe einen Haufen Fastnachtsfilme vom Rainer. Die bringe ich dir demnächst vorbei", sagt Hedwig Morschhäuser, die zufällig am Laden vorbeikommt.