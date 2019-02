Buchen. (pol/rl) Ein randalierender betrunkener 20-Jähriger beschäftigte in der Nacht zum Montag mehrfach die Polizei. Laut Polizeibericht war der Mann wegen gesundheitlicher Probleme in eine Klinik gebracht worden. Dort geriet er in Streit mit seiner 19-jährigen Freundin und fing an zu randalieren.

Die verständigte Polizei konnte den 20-Jährigen beruhigen. Da keine medizinische Behandlung erforderlich war, wollte er nun die Nacht bei einem Bekannten verbringen.

Doch dazu kam es nicht: Als der 20-Jährige auf einem Parkplatz in der Nähe des Polizeireviers wieder auf seine Freundin traf, kam es wieder zum Streit. Diesmal wurde die 19-Jährige dabei sogar verletzt.

Während die Frau danach auf dem Polizeirevier Anzeige erstattete, flüchtete der 20-Jährige zunächst. Kurze Zeit später kam er auch auf die Wache und wurde dort gegenüber den Polizeibeamten erneut aggressiv.

Da er sich diesmal nicht beruhigen ließ, musste der 20-Jährige die Nacht in der Zelle verbringen.