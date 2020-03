Buchen. (jasch) Eine bessere Belüftung des Hollersees ist unter anderem das Ziel der dort Anfang letzter Woche durchgeführten Baumfällarbeiten. Die Arbeiten fanden am vorderen Teil des Sees statt und umfassten Verkehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen. Die gefällten Bäume schaffen Durchzug für den Wind, der wiederum für die Belüftung des Sees sorgt. Außerdem dient der Rückschnitt der Wiederherstellung von Biotopen. Biber sind am See aktiv, weshalb auch hier angefressene Bäume aus Sicherheitsgründen beseitigt werden. Die Arbeiten, beauftragt vom Stadtbauamt Buchen, führt das Forstunternehmen Mißkampf aus Mudau durch.