Buchen. (pm/tra) Derzeit wird der Bahnsteig 2 des Buchener Bahnhofs von der Westfrankenbahn modernisiert und barrierefrei gestaltet. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten realisiert: Von Mitte August bis Mitte September wurde der Bahnsteig 2 verlängert. Von Mitte September bis Ende Oktober 2019 wird der Bahnsteig 2 barrierefrei ausgebaut.

Der sanierte Bahnsteig wird nach der Fertigstellung eine Länge von 123 Metern aufweisen und 55 Zentimeter hoch sein. "Somit passt der Bahnsteig zu den barrierefreien Dieseltriebfahrzeugen VT 642, die von der Westfrankenbahn ab Dezember 2019 ausschließlich eingesetzt werden", teilt Diplom-Ingenieur Denis Kollai von der Westfrankenbahn auf Nachfrage der RNZ mit.

"Der neue Bahnsteig wurde pünktlich am 10. September in Betrieb genommen", so Kollai. Auch wenn die Züge planmäßig fahren und vor allem nachts gearbeitet wird, lassen sich gewisse Einschränkungen für die Bahnreisenden jedoch nicht vermeiden: Sie müssen einen provisorischen Zugang in Form einer geschotterten Rampe nutzen und einige Meter an Fußweg in Kauf nehmen, um zum sanierten und verlängerten Bahnsteig zu gelangen. "Die Rampe ist wegen ihrer acht- bis neunprozentigen Neigung am Bahnsteigende jedoch nicht für Rollstuhlfahrer geeignet", so der Ingenieur. Fahrgäste werden darüber durch eine Beschilderung sowie über den DB Navigator informiert.

Seit dem 11. September wird der zweite Bauabschnitt - der barrierefreie Ausbau des Bahnsteigs 2 - von der Firma Zürcher Bau modernisiert. "Mit finanzieller Unterstützung der Stadt Buchen wird außerdem eine zusätzliche Treppe im Hang am Bahnsteiganfang auf Höhe des Reisendenübergangs in Richtung Stadthalle errichtet", informiert Kollai, der die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Buchen lobt.

Generell erhält der sanierte Bahnsteig ein taktiles kontrastierendes Blindenleitsystem, eine LED-Beleuchtung und anthrazitfarbenes Ökopflaster der Firma Rinn, das CO2-neutral produziert wird und aus 40 Prozent Recyclingbaustoffanteil besteht.

"Aufgrund der aufwendigen Treppe und der Rampen dauert die Realisierung des barrierefreien Ausbaus etwas länger als die Verlängerung des Bahnsteigs im ersten Bauabschnitt. Ende Oktober wird der Bahnsteig 2 unseren Kunden jedoch wieder vollständig zur Verfügung stehen", fasst Kollai zusammen.