Von Rüdiger Busch

Buchen/Bad Mergentheim. Wo wird AfD-Spitzenkandidat Dr. Alexander Gauland (dpa-Foto) nach seinem Wahlkampfauftritt am 16. September in der Buchener Stadthalle übernachten? Eigentlich eine völlig nebensächliche Frage, die außer dem Politiker und seinem Wahlkampfmanager keinen interessieren dürfte. Doch seit Wahlkreiskandidatin Dr. Christina Baum am Dienstagabend öffentlich gemacht hat, dass Gauland im "Best Western Hotel" in Bad Mergentheim eine Absage erhalten habe, da er dort "unerwünscht" sei, ist daraus eine Frage von öffentlichem Interesse geworden.

In ihrer via Facebook und Twitter verbreiteten Nachricht schreibt Baum unter anderem: "Das von uns für die Übernachtung ausgewählte Hotel, das ,Best Western’ in Bad Mergentheim, hat uns eine Absage erteilt. Herr Gauland sei in diesem Hotel unerwünscht." Daraufhin habe sie der Geschäftsleitung des Hotels geschrieben und ihr vorgeworfen, dass sie mit diesem Hausverbot gegen das Grundgesetz Artikel 3 Absatz 3 und gegen die Gleichbehandlungsrichtlinie der EU verstoße. In letzterer sei grundsätzlich, verboten, "dass jemand aufgrund (...) des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung ungerechtfertigt benachteiligt wird".

Weiter schreibt Baum: "Eine persönliche Anmerkung von mir erlaube ich mir dennoch. Ihr Verhalten erinnert an die vielen Mitläufer in der dunkelsten Zeit unserer Geschichte, als es hieß: ,Kauft nicht bei Juden.’"

Doch weshalb ist Gauland im "Best Western Parkhotel" in Bad Mergentheim unerwünscht? Hat die Geschäftsleitung politische Gründe und möchte sich auf diesem Weg von der umstrittenen Partei distanzieren? Oder befürchtet sie einen Image-Schaden, wenn der Name des Hotels mit dem Spitzenkandidaten der AfD in Verbindung gebracht wird?

Auf Nachfrage hieß es am Mittwoch beim Hotel, dass zu dieser Angelegenheit keine Auskünfte erteilt würden.

Darf ein Hotel einen Politiker einfach abweisen? Die Nachfrage beim Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) in Stuttgart zeigt, dass der Vorfall nicht einfach zu bewerten ist. „Der Hotelier befindet sich im Spannungsfeld zwischen Hausrecht und Diskriminierungsverbot“, gibt Daniel Ohl, Pressesprecher des DEHOGA Baden-Württemberg, zu bedenken. Im aktuellen Bundestagswahlkampf sei ihm bislang kein solcher Fall, in dem es lediglich um die Übernachtung eines Politikers geht, bekannt geworden. Anders sehe es bei politischen Veranstaltungen aus: Hier gebe es eine Reihe von Betrieben, die generell keine Wahlkampfveranstaltungen im Haus zulassen.

Hat die AfD inzwischen ein Bett für Herrn Gauland gefunden? „Nein, wir suchen noch. Aber ich verspreche Ihnen, daran wird die Veranstaltung nicht scheitern“, teilte Christina Baum gestern auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mit.