Buchen. (adb) Als Füllhorn, ja sogar als Schatzkammer heimat- und zeitgeschichtlichen Wissens mit rund 10.000 Verzeichnungseinheiten gilt die 1920 gegründete Regionalgeschichtliche Bibliothek "Zwischen Neckar und Main". An ihr 100-jähriges Bestehen erinnert eine am Freitag im Foyer des Rathauses eröffnete Ausstellung.

Bürgermeister Roland Burger sprach einleitend von einer "kleinen, aber feinen Präsentation" anlässlich eines Jubiläums, das man selbst in diesen Zeiten nicht außen vor lassen könne. Die im August 1920 durch die seinerzeit 2200 Einwohner zählende Amtsstadt Buchen angekaufte, in knapp 30 Jahren zusammengetragene Gelehrtenbibliothek des damaligen Freiburger Stadtarchivars Dr. Peter Paul Albert bildete den Grundstock für ein noch heute relevantes "Zeugnis des zeitgenössischen Wissensstands". Damals vom erst neun Jahre eher durch Karl Trunzer gegründeten Bezirksmuseum unterstützt, habe man die kulturelle Arbeit der Region stärken und Buchen als Amtsstadt weiter etablieren wollen.

"Durchweg einstimmige Beschlüsse von Gemeinderat und Bürgerausschuss vom Juli und August 1920 zeigen, wie sehr Buchen hinter dem Projekt und seinem Museum gestanden hatte", merkte Burger an und ließ wissen, dass die Bücherei als Museumsbibliothek für die Mitglieder und Mitarbeiter gedacht gewesen sei. Ungewöhnlich sei der Kauf auch dahingehend gewesen, dass die Stadt Buchen sich dauerhaft zur Fortführung des Literaturkanons verpflichtete. Dass die Sammlung die Zeit nicht nur überdauert, sondern an Umfang und Bedeutung kontinuierlich zugenommen habe, sei unterdessen dem Verein Bezirksmuseum Buchen, aber auch den engagierten Bibliotheksleitern – in der jüngeren Vergangenheit waren das Helmut Brosch und Gerlinde Trunk sowie nun Tobias-Jan Kohler – zu verdanken. So könne man von einer "bedeutsamen kulturellen Institution für Buchen und die Umgebung" sprechen, aber auch von einem "Beweis für die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Museum über ein ganzes Jahrhundert".

Gruppenfoto zur Ausstellungseröffnung: Bürgermeister Roland Burger, Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler, Landrat Dr. Achim Brötel und der Vorsitzende des Vereins Bezirksmuseum, Dr. Wolfgang Hauck (v. l.), würdigten die Bedeutung der Regionalgeschichtlichen Bibliothek. Foto: A. Brosch

Landrat Dr. Achim Brötel würdigte die Bibliothek als "lebendiges literarisches Gedächtnis der Region", in dem fast alles über den Landstrich zwischen Neckar und Main Verfasste zu finden sei. "Die Regionalgeschichtliche Bibliothek bewahrt Dinge, die man sonst vergessen würde", hob Brötel hervor und dankte der Stadt Buchen sowie dem Verein Bezirksmuseum: Beide hätten sich in den letzten 100 Jahren große Verdienste um Fortbestand und Ausbau der Bibliothek erworben und durch ihr rühriges Tun dazu beigetragen, sie zu einer kulturellen Einrichtung von herausragendem Rang werden zu lassen.

Die eigentliche Einführung oblag Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler, der 2018 die Nachfolge Gerlinde Trunks angetreten hatte. Chronologisch fasste er in seiner packenden Ansprache die Eckpunkte der Bibliotheksgeschichte zusammen: Am 28. August 1920 erwarb die Stadt Buchen für 8000 Mark die 1200 Werke umfassende "fachspezifische Gelehrtenbibliothek" des 1862 in Mudau-Steinbach geborenen Dr. Peter Paul Albert. Vertraglich wurde die stetige Ergänzung des in 30 Jahren zusammengetragenen Bestands und die Pflicht, über 50 Jahre für den Erhalt zu sorgen.

Bereits 1920 wurde die heimatgeschichtliche Schriftenreihe zwischen Main und Neckar begonnen; sechs Jahre später gründete Emil Baader den "Wartturm". "Diese Werke sollten Heimattreue und Stolz auf eine Landschaft generieren, die von Karlsruher Beamten verächtlich als ‚Badisch Sibirien‘ tituliert und als wilde, unwirtliche Heimat urzuständlicher und unfreundlicher Menschen definiert wurde", betonte Kohler.

1927 zog Dr. Albert nach Buchen und übernahm nach dem Tod Karl Trunzers den Museumsverein; 1934 ging die Leitung der Bibliothek an Karl Tschamber über, der sie bis 1955 führte. Im August 1957 folgte auf ihn Pfarrer Karl Martin Schmidt, der zunächst einmal im Monat nach Buchen kam und die Bücherei dann doch bis 1971 als "Daueraufgabe" betrachtet hatte.

Die Suche nach einem Nachfolger endete 1974 mit dem bis heute als "Motor und Treibstoff für regionale Geschichte" und damit als Glücksfall für Buchen anzusehenden Gymnasialprofessor Helmut Brosch: Während ein neuer Leihvertrag die Verhältnisse zwischen Stadtarchiv und Bibliothek regelte, zog die Einrichtung 1980 vom Trunzerhaus in die Zehntscheuer um. "Unter Helmut Brosch mauserte sie sich zur wichtigsten regionalen Anlaufstelle für Heimatgeschichte und wurde pro Jahr um rund 500 Bücher erweitert", erklärte Kohler. Nach Broschs Tod 2009 wurde die Leitung an der Stelle der damaligen Stadtarchivarin Gerlinde Trunk gekoppelt.

Aktuell sei man dabei, die Bücherei behutsam zu modernisieren, ohne ihren Charakter zu verfremden. "Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und geht mit dem Wunsch einher, die Bedeutung der Bibliothek in der Öffentlichkeit noch weiter zu steigern", verriet Kohler und ermunterte zum ersten Rundgang durch die Exponate und Schautafeln.

Info: Die Ausstellung "100 Jahre Regionalgeschichtliche Bibliothek ,Zwischen Neckar und Main‘" im Foyer des Rathauses ist vom 7. bis 30. September jeweils montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.