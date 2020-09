In diesem Gebäude in der Eberstadter Straße in Buchen entstehen acht Apartments für Senioren. Wie das Nachbargebäude im Hintergrund war es 2015/16 als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge errichtet worden. Angesichts der sinkenden Flüchtlingszahlen wurden beide Gebäude für eine anderweitige Nutzung freigegeben. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Bis Mitte Oktober die ersten Mieter einziehen werden, haben die Handwerker mit der Einrichtung der neuen Wohnungen noch einiges zu tun. Doch schon jetzt ist zu erkennen, dass die acht Apartments seniorengerechtes Wohnen in angenehmer Atmosphäre ermöglichen werden. Der Buchener Pflegedienst "Hand in Hand" hat das Gebäude in der Eberstadter Straße 54, das zwischen 2016 und 2019 vom Landkreis als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge genutzt wurde, vom Landratsamt gemietet.

Hintergrund > Innerhalb kürzester Zeit entstanden auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 mehr als 30 Gemeinschaftsunterkünfte im gesamten Kreisgebiet. Die mit Abstand größte Einzelmaßnahme war dabei der Neubau der Gemeinschaftsunterkunft in der Eberstadter Straße in Buchen. Rund vier Millionen Euro hat der Landkreis hierfür investiert. > Dabei wurde von Anfang an vorausschauend geplant, denn eine spätere Nachnutzung der Gemeinschaftsunterkunft als Verwaltungsgebäude des Landkreises hatten die Verantwortlichen damals schon im Blick, was sich in der Bauausführung niederschlug. > Nachdem die letzten verbliebenen Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft im Mai 2019 ausgezogen waren, war der Weg für die Nachnutzung frei. Im Juli 2020 wurde der neue Verwaltungsstandort des Landratsamtes in Betrieb genommen. Im hinteren der beiden zweigeschossigen Gebäude finden seither die Fachdienste Veterinärwesen, Ausländer- und Asylrecht sowie das Jugendamt Platz. > Das zur Eberstadter Straße hin errichtete Gebäude findet nun ebenfalls eine neue Nutzung: Der Landkreis hat es an den Pflegedienst "Hand in Hand" vermietet, der dort acht seniorengerechte Wohnungen einrichtet. (rüb)

Im Juli bei der Einweihung des zweiten Gebäudes auf dem Areal, das als Verwaltungsgebäude des Landkreises genutzt wird, hatte Landrat Achim Brötel davon gesprochen, dass sich auch für das an der Eberstadter Straße gelegene Gebäude "eine interessante soziale Nachnutzung" abzeichne. Nun steht fest, was sich dahinter verbirgt: Wo zuvor geflüchtete Familien untergebracht worden sind, entstehen Seniorenwohnungen.

Dazu mussten in den letzten Wochen und Monaten allerdings zunächst noch die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, weil die Gemeinschaftsunterkunft 2016 mit "Sonderbaurecht" zur Flüchtlingsunterbringung erstellt worden war. Doch nun sind die Formalitäten für die angestrebte Nutzungsänderung erledigt.

Nach dem Auszug der Flüchtlingsfamilien hatte das Landratsamt das Gebäude sanieren lassen. Jetzt werden die acht Apartments und die beiden Büroräume eingerichtet. Es ist angedacht, eines der beiden Büros als Gemeinschaftsraum für alle Mieter einzurichten, verrät "Hand in Hand"-Geschäftsführer Mazlum Oktay im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Geschäftsführer Mazlum Oktay und Hausmeister Christian Gebert beim Rundgang durch eines der neuen Apartments: Hier wird gerade die Küche eingebaut. Foto: Busch

Das Gebäude bietet eine Nutzfläche von 500 Quadratmetern. Die 21/2-Zimmer-Wohnungen sind knapp 50 Quadratmeter groß und bestechen durch eine kluge und praktische Raumaufteilung. Im Mittelpunkt stehen der Eingangsbereich mit großzügigem Gang, Esszimmer und Küche. Von dort zweigen Schlafzimmer und Wohnzimmer ab.

"Jedes Zimmer wird mit einem Notruf ausgestattet", erklärt Mazlum Oktay und verweist auf ein "Rundum-sorglos-Paket", das die Mieter flexibel dazu buchen können: Das reicht vom Menüservice über Reinigungsleistungen bis hin zu Hausmeisterdiensten. Auch ein Fahrdienst soll angeboten werden. Auf Wunsch können die Wohnungen möbliert angemietet werden. Wer möchte, kann aber natürlich auch seine eigenen Möbel mitbringen.

Die Grünanlage soll in den nächsten Wochen noch neu angelegt werden. Zudem gibt es Parkplätze direkt vor der Haustüre. Aber auch an die Fußgänger ist gedacht: Auch wenn die Apartments außerhalb des Stadtgebiets liegen, so ist das Zentrum über den Fußweg durch die Gärten gut und schnell erreichbar.

"Drei der acht Wohnungen sind bereits vermietet", berichtet Mazlum Oktay am Ende des kurzen, aber sehr informativen Rundgangs. Es zahlt sich aus, dass der Landkreis damals, in der Stunde der Not, als in kürzester Zeit Unterkünfte für Flüchtlinge benötigt wurden, Weitblick bewiesen hat. Buchen ist daher nun um ein attraktives Wohnangebot für Senioren reicher.