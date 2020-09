Cekdar Akin am Narrenbrunnen vor dem Alten Rathaus: Er möchte den Oberen Marktplatz mit seinem „Brunnencafé“ (Hintergrund) mit neuem Leben erfüllen und das gastronomische Angebot in Buchen bereichern. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) 23 Jahre lang war der "Brunnegugger" eine Institution in Buchen, ehe sich Wirt Matthias Gollnau im Mai schweren Herzens – mit Blick auf seine angeschlagene Gesundheit und wegen der Auswirkungen der Coronakrise – dazu entschloss, das gut frequentierte Bistro nicht mehr zu öffnen. Buchen war um einen beliebten Treffpunkt für Jung und Alt ärmer.

Doch nun gibt es eine gute Nachricht: Die aus Buchen stammenden Brüder Cekdar und Serhat Akin werden in den Räumen das "Brunnencafé" eröffnen. Der Umbau läuft aktuell auf Hochtouren, und auch das Konzept steht bereits: "Frühstück – Lunch – Waffeln", so lautet das Motto der jungen Gastronomen, die vorhaben, ihr neues Café noch in diesem Jahr zu eröffnen.

Die Ausrichtung unterscheidet sich damit zwar von der des "Brunneguggers", der vor allem abends besonders stark frequentiert war. Matthias Gollnau hatte zwar auch über Mittag geöffnet, doch vor allem das abendliche Ausgehpublikum machte das Bistro zu dem, was es war. Aber dennoch klingt das neue Konzept ebenfalls recht vielversprechend, so dass auch Vermieterin Elke Schäfer und ihre Tochter Christina Schäfer sofort davon angetan waren.

"So etwas fehlt derzeit in Buchen", sagt Christina Schäfer, "und ein Café passt perfekt zur Immobilie und zu diesem wunderschönen Platz am Alten Rathaus." Cekdar Akin, der in der Lebensmittelbranche gelernt und dort auch bis jetzt gearbeitet habe, geht den Sprung in die Selbstständigkeit mit viel Elan und Optimismus an. Deshalb habe er das Ziel trotz Corona mit Nachdruck verfolgt: "Die Situation bietet für junge Menschen auch die Chance, ein eigenes Projekt in Angriff zu nehmen."

Die Familie Akin ist in Buchen bekannt: Vater Mustafa betreibt eine Gebäudereinigungsfirma. Aber auch in der Gastronomie sind Angehörige der Familie tätig: Verwandte der beiden Brüder betreiben in Mosbach das Café-Bistro "Timeout".

Der Tag startet auch im "Brunnencafé" mit einem guten Frühstück – bei schönem Wetter auf der Terrasse. Später gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen und – als besondere Spezialität – Waffeln. Die Speisekarte enthält daneben Salate, Pasta und eine kleinere Auswahl an Fleischgerichten. Anders als ein typisches Tagescafé werden Cekdar (24) und Serhat Akin (19) ihren Laden nicht um 18 Uhr schließen. "Wer um 19 Uhr kommt, der kann immer noch etwas essen oder trinken", verspricht der Gastronom. Die genauen Öffnungszeiten stehen aber noch nicht fest.

"Alt und Jung sollen sich auch in Zukunft hier gerne treffen", so beschreibt Cekdar Akin seine Vorstellung vom "Brunnencafé". Doch nach 23 Jahren ist die Zeit für ein ordentliches "Lifting" gekommen: Die Räume des "Brunneguggers" werden grundlegend saniert: Möbel, Boden, Lampen – alles wird erneuert. Was entstehen soll, lässt sich, so Christina Schäfer, als "urbaner Chic mit Wohlfühlatmosphäre" bezeichnen.

Beim Gang durch die Räume lässt sich bereits erahnen, wie das Café einmal aussehen soll: Die große Theke bleibt und garantiert den Wiedererkennungswert. Der Rest wird heller und freundlicher gestaltet. Erneuert wird auch die Außenbestuhlung, verrät Cekdar Akin.

Wertvolle Unterstützung erfahren die beiden Jungunternehmer von der Familie. Vor allem Mutter Aysel Akin steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Auch ein Koch, der zuvor in Amsterdam tätig war und zur Verwandtschaft zählt, wurde bereits verpflichtet. Im Servicebereich sind die beiden noch auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern.

Elke und Christina Schäfer blicken erwartungsvoll auf die Eröffnung: "Wir freuen uns, dass Vertreter der jungen Generation etwas auf die Beine stellen." Die Fußstapfen, die Matthias Gollnau und sein Team hinterlassen haben, sind groß. Dass es im "Brunnegugger" nun weitergeht, dass junge Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit, in die Gastronomie wagen, ist eine gute Nachricht. Und vielleicht liest man in einigen Jahren den Satz: Das "Brunnencafé" ist eine Institution in Buchen ...