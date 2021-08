Waldstetten/Walldürn. (adb) "Tolle Leute, super Stimmung, klasse Musik!" Wenn Erwin Nentwich über die letzten drei Tage resümiert, klingt aus den Worten die pure Begeisterung. Und der Höpfinger hat allen Grund dazu: Als Begleiter der dreitägigen Dreharbeiten für die Shows "Herzlichst" und "Schlager des Monats" anlässlich einer Spezialsendung über das Madonnenländchen ging er auf Tuchfühlung mit einigen Größen des deutschen Schlagers und spürte, was Lebensfreude bedeutet.

Los ging es am Donnerstag: Nachdem Produzent Timo Peter ("YOYO music") und Sängerin Natalie Lament tags zuvor angereist waren, führte Moderatorin Romy Dadlhuber ein erstes Interview in der Rippberger "Linkenmühle". Danach ging es weiter nach Walldürn, wo mit Stadtpfarrer Josef Bregula bereits der nächste Interviewpartner auf den Tross wartete. Vor laufender Kamera erläuterte er alles Wichtige zur Wallfahrt zum Heiligen Blut, die Geschichte der zwischen 1698 und 1728 erbauten Basilika und die typische Volksfrömmigkeit des Madonnenländchens. Der Abend setzte sich in Waldstetten fort: Das Rahmenprogramm der Dreharbeiten konzentrierte sich auf das Café "Vola", in dem Ortsvorsteher Andreas Schäfer und Alexander Wörner als Vorsitzender der Musikkapelle über den Höpfinger Ortsteil und seine Umgebung informierten.

Diese stand auch am Freitag im Mittelpunkt: Gleich morgens stellte Erwin Nentwich – als gebürtiger Walldürner mit starker Verwurzelung in Höpfingen mit Land und Leuten bestens vertraut – der Moderatorin Romy Dadlhuber das Madonnenländchen mit seinen Sehenswürdigkeiten und die Bedeutung des Ausspruchs "Badisch Sibirien" vor. Die Dreharbeiten fanden an der Kapelle am Wegdreieck zwischen Waldstetten, Gerichtstetten und Altheim statt.

Was die Heimat kulinarisch zu bieten hat, erörterte man in Altheim, wo allerhand Wissenswertes und Kurioses zum Bauländer Grünkern vermittelt wurde. Nach einer weiteren Visite in Walldürn, bei der Bürgermeister Markus Günther mit Hinweisen zu "seiner" Stadt aufwartete, begab man sich an die Eberstadter Tropfsteinhöhle. Dort empfing die Buchener Fachdienstleiterin Sarah Wörz, zuständig für Tourismus und Kultur, die Gruppe und informierte bereitwillig über die Historie der Höhle, die im Dezember 1971 zufällig bei Sprengarbeiten im nahen Steinbruch entdeckt worden war. Von dort aus war es nur noch ein Katzensprung in die Buchener Innenstadt.

Für den Beitrag über das Madonnenländchen hat Moderatorin Romy Dadlhuber unter anderem den Walldürner Stadtpfarrer Josef Bregula in der Basilika interviewt. Foto: Adrian Brosch

Nach einem "Kurztalk" mit der Walldürner Sängerin Liane klang der laue Sommerabend bei den fröhlichen "Summer Vibes" im Café "Vola" aus. Dort kamen alle Freunde des deutschen Schlagers und der volkstümlichen Musik voll auf ihre Kosten. Heizte anfangs der singende Wirt aus dem bayrischen Elisabethszell alias Stefan Dietl mit lebensfrohen Weisen wie "Freunde fürs Leben", "Neben dir" oder "Und wenn’s mal wieder länger dauert" ein, fanden auch Romy Dadlhuber, Stefan Micha, Natalie Lament und Liane denkbar rasch den Draht zum Publikum, indem sie mit flotten Weisen vom ersten Takt an Vollgas gaben.

Als "Herzlichst"-Moderator lief auch Jens Seidler zur Höchstform auf. Er fieberte wie alle Anwesenden dem "Kultur-Neustart nach Corona" entgegen und lobte das Ambiente: Das Café "Vola" sei "ein wunderschönes Etablissement, das seinesgleichen sucht". Wenngleich auf Abstand, schuf die Party beste Laune. "Man spürte förmlich, wie sehr den Leuten dieses ausgelassene Feiern gefehlt hat und wie sehr sie sich freuten", betont Erwin Nentwich rückblickend. Ein ähnliches Fazit zieht Liane: "Das Team hat es sehr gut umgesetzt – und gerade in diesen Zeiten haben die Fans es richtig genossen", freut sie sich.

Der Samstag begann mit einem weiteren Paukenschlag: Mit Kultstar Hansy Vogt traf der nächste honorige Star der volkstümlichen Unterhaltung in Waldstetten ein. Nachdem der Schwarzwälder angereist war, gab es einen Videodreh in Walldürn sowie weitere Aufnahmen mit Liane. Es folgte die Aufzeichnung der Sendung "Schlager des Monats", in der wiederum die beiden Stargäste zu Wort kamen. Am Café "Vola", wo am Sonntag die Trachtenkapelle des Musikvereins Höpfingen auftrat, zeichnete das Filmteam ebenfalls noch am Samstag weitere Sequenzen auf.

Als geistiger Vater des Projekts fungierte Karl Möller. Der gebürtige Waldstetter lebt in der Türkei und ist bestens in der Schlagerszene vernetzt. So konnte er seine Kontakte spielen lassen und verfolgte ganz nebenher das Ziel, seine Heimat etwas bekannter zu machen. Das könnte funktionieren: Die bundesweit zu empfangende Ausstrahlung auf "Melodie TV" ist für 28. und 29. August vorgesehen – und könnte möglicherweise manchen Touristen dazu animieren, den nächsten Urlaub im fränkischen Odenwald zu verbringen.