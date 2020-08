Geschminkt und verkleidet – so nahmen in den letzten Jahren viele Läufer am Halloweenlauf des TSV Buchen teil. Der Lauf durch die Buchener Innenstadt fällt diesmal aber aus: Die enge Strecke lässt die Erstellung eines schlüssigen Hygienekonzepts nicht zu. Archivfoto: Klaus Narloch

Buchen. (rüb) Der 31. Oktober ist seit Jahren im Buchener Veranstaltungskalender dick angestrichen: Der Halloweenlauf des TSV Buchen lockt seit inzwischen elf Jahren hunderte Sportler und Zuschauer in die Innenstadt, wo die Aktivgemeinschaft ergänzend mit dazu passenden Aktionen aufwartet. Doch in desem Jahr ist alles anders: Auch der Halloweenlauf fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Am Freitag haben sich die Verantwortlichen um den TSV-Vorsitzenden Kurt Bonaszewski und Hauptorganisator Bernhard Linsler schweren Herzens dazu entschlossen, den Lauf abzusagen.

"Die Vernunft hat Nein gesagt", bringt es Kurt Bonaszewski am Montag im Gespräch mit der RNZ auf den Punkt. Der Halloweenlauf führt traditionell durch die Innenstadt, und dementsprechend eng geht es zwischen den Läufern, aber auch zwischen den Zuschauern zu. "Angesichts dieser Rahmenbedingungen ist kein schlüssiges Hygienekonzept möglich", verdeutlicht Bernhard Linsler. "Und auf die Zuschauer zu verzichten, war für uns auch keine Lösung", ergänzt Kurt Bonaszewski. So wäre aus dem Halloweenlauf ein echter Geisterlauf geworden. Was beim Profifußball als Geisterspiel vielleicht noch Sinn ergibt, hätte die Idee des Buchener Stadtlaufs, der Menschen verbinden soll, aber ad absurdum geführt.

Eigentlich hätten Verein und Aktivgemeinschaft in diesen Tagen damit begonnen, die Werbetrommel für den Lauf zu rühren. Nach intensiven Gesprächen stand für die Verantwortlichen am Freitag fest, dass das Event abgesagt wird. "Wir wollen nichts riskieren", sagt der TSV-Vorsitzende mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen der letzten Wochen und die mögliche Gefahr, dass eine solche Veranstaltung mit mehreren hundert Teilnehmern und Zuschauern zu einem Infektionsherd wird.

"Es ist wirklich schade, auch beim Blick auf die organisatorische Vorarbeit, die bereits geleistet wurde, aber es blieb uns letztlich kein Wahl", betont Bernhard Linsler, der auch die gute Zusammenarbeit mit der Aktivgemeinschaft und der Stadt herausstellt. Die Stadtverwaltung habe zudem alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit der Lauf trotz der Großbaustelle in der Marktstraße hätte durchgeführt werden können.

Großen Wert legen Bonaszewski und Linsler darauf, dass die Entscheidung gegen den Halloweenlauf keine generelle Entscheidung gegen Sportveranstaltungen darstellt. Im Gegenteil: "Wir werden am 26. September in Buchen die Leichtathletik-Kreismeisterschaften ausrichten", teilt der TSV-Vorsitzende mit. Die Meisterschaften werden zweigeteilt: Die Lauf- und Sprungdisziplinen finden in Buchen statt, die technischen Disziplinen einen Tag später in Igersheim.

Dadurch werden die Wettkämpfe entzerrt, und dadurch sei es auch möglich gewesen, ein schlüssiges Hygienekonzept zu entwerfen. Für den Halloweenlauf war dies nicht der Fall. Und so bleibt den Verantwortlichen nur der Blick nach vorne: Sie haben den 31. Oktober 2021 bereits dick im Kalender angestrichen und hoffen darauf, dass Corona bis dahin nicht mehr unser aller Leben bestimmt.