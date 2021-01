Anwohner in der Bettina-von-Arnim-Straße (Foto) beklagen sich über den landwirtschaftlichen Verkehr – doch der darf hier auch in Zukunft fahren.

Buchen. (rüb) Bürger sammeln Unterschriften und wenden sich mit ihrem Anliegen an die Stadt. Die Verwaltung prüft den Sachverhalt und setzt die Forderung der Anwohner zu weiten Teilen um. So weit, so gut. Oder besser: so schlecht. Denn in Buchen ist genau dies am Montag geschehen – doch der Konflikt ist damit wohl nicht gelöst. Denn ausgerechnet der Hauptgrund für den Vorstoß der Bürger bleibt von den beschlossenen Änderungen unberührt.

Doch der Reihe nach: Es geht um das Baugebiet "Hühnerberg", das als Tempo-30-Zone ausgewiesen ist. In der Bettina-von-Arnim-Straße kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Anwohnern und dem landwirtschaftlichen Verkehr. Die Landwirte nutzen die Straße, um zu den angrenzenden Feldern zu gelangen. Die Anwohner beklagen sich über zu hohe Geschwindigkeiten der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und erschweren diesen die Durchfahrt, indem sie auf der nur 5,50 Meter breiten Straße parken.

Nun fordern die Anwohner, die Umwandlung von drei Querstraßen in einen verkehrsberuhigten Bereich, um den Landwirten die Durchfahrt endgültig madig zu machen. Dafür haben sie auch Anlieger der Friedrich-Hecker- und der Franz-Sigel-Straße mit ins Boot genommen. Die Begründung: In allen drei Straßen gibt es keinen Gehweg, was eine erhöhte Gefahr vor allem für Kinder darstelle, zumal durch den Bau von Mehrfamilienhäusern künftig mit mehr Verkehr zu rechnen sei. Schrittgeschwindigkeit solle hier Abhilfe schaffen.

"Der ATU (Ausschuss für Technik und Umwelt, Anm. d. Red.) hat sich bereits intensiv mit dem Thema befasst", erklärte Bürgermeister Roland Burger. Die Verwaltung habe alle Straßen des "Hühnerbergs", die keinen Gehweg besitzen, mit in die Überlegungen einbezogen.

Während bei der Friedrich-Hecker-, der Franz-Sigel- und der ebenfalls überprüften Johann-von-Itzstein-Straße die Argumente für eine Umwandlung in einen verkehrsberuhigten Bereich sprächen, sehe es ausgerechnet bei der Bettina-von-Arnim-Straße anders aus. Diese Straße hat auch eine Feldwegfunktion, was sich nicht mit einer Spielstraße vertrage. Den Landwirten sei Schrittgeschwindigkeit auf einer Streckenlänge von 300 Metern nicht zumutbar. Gleiches gelte für einen als mögliche Alternative ins Gespräch gebrachten anderen Feldweg.

Das Durchfahrtsproblem für landwirtschaftliche Fahrzeuge könnte durch Halteverbote gelöst werden. Gleichzeitig könnte die Stadt an der Straße linksseitig neue Parkflächen schaffen, um den Begegnungsverkehr zu erleichtern. Die entsprechenden Grundstücke hat die Stadt bereits erworben.

"Der Konflikt wäre dadurch aber nicht gelöst", gab Bürgermeister Burger zu bedenken. Ausgerechnet die Initiatoren des Antrags, Anwohner der Bettina-von-Arnim-Straße, würden von den vom ATU vorgeschlagenen neuen Verkehrskonzept für den "Hühnerberg" nicht profitieren. Vor diesem Hintergrund könne man auch alles so belassen wie bisher – zumal sich für die anderen Straßen durch die Neuregelung auch Veränderungen ergeben, die wohl nicht jeder Anwohner begrüßt: "Irgendjemandem treten wir auf jeden Fall auf die Füße", sagte Burger

Als verkehrsberuhigter Bereich wären die drei Querstraßen der Gustav-Struve-Straße (zentrale Erschließungsstraße des "Hühnerbergs") untergeordnet, so dass an diesen Kreuzungen nicht mehr rechts vor links gilt. Im Fall der Von-Itzstein-Straße hätte dies den Vorteil, dass vor allem schwerere Fahrzeuge hier nicht mehr anhalten und am steilen Berg anfahren müssten. Damit könne einem Anliegen des Reit- und Fahrvereins Rechnung getragen werden, dessen Mitglieder wegen der schweren Pferdeanhänger dort über Probleme geklagt habe.

Andererseits könne der Wegfall der bisherigen Vorfahrtsregelung dazu führen, dass in der Gustav-Struve-Straße vor allem bergab zu schnell gefahren werde, da an den oberen zwei von insgesamt vier Einmündungen künftig kein Rechts vor Links mehr gilt. Durch die Ausweisung der drei Straßen in verkehrsberuhigte Bereiche könne es zudem zu einer Verlagerung der Verkehrsströme kommen: Anwohner des hinteren Bauabschnitts könnten die verkehrsberuhigten Bereiche meiden und stattdessen die Ludwig-Börne-Straße nutzen, denn dort bleibt es bei Tempo 30. Auch in den Spielstraßen selbst gäbe es weitere Veränderungen: Dort wäre Parken künftig nur noch in ausgewiesenen Flächen erlaubt. "Ist das den Anwohnern bewusst?", fragte Simone Farrenkopf. Vermutlich nicht.

Die Probleme wurden anschließend kurz diskutiert, wobei klar wurde, dass eine Lösung, die alle Parteien zufriedenstellet, nicht zu finden ist. Schließlich folgte das Gremium bei acht Gegenstimmen und fünf Enthaltungen dem Vorschlag des ATU: Die Friedrich-Hecker-, die Franz-Sigel- und die Johann-von-Itzstein-Straße werden in verkehrsberuhigte Bereiche umgewandelt. Ein Parkkonzept soll, sofern erforderlich, erstellt werden.