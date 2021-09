Buchen. (rüb) Wer wird die Geschicke der 18.000 Einwohner zählenden Stadt Buchen in den nächsten acht Jahren lenken? Diese Frage werden die Buchener bei der Bürgermeisterwahl am 28. November – oder bei einem eventuell notwendigen zweiten Wahlgang am 12. Dezember – beantworten. Die Bewerbungsfrist beginnt am morgigen Samstag um 0 Uhr. Ob neben Amtsinhaber Roland Burger (59, CDU), der sich um eine dritte Amtszeit bewerben wird, weitere Kandidaten den Hut in den Ring werfen werden, steht noch nicht fest. Bislang hat sich noch kein möglicher Gegenkandidat öffentlich positioniert. Klar ist aber, dass der Amtsinhaber aus den Reihen des Gemeinderats keine Konkurrenz bekommt: Alle Ratsfraktionen verzichten darauf, einen Kandidaten zu stellen, wie sie auf RNZ-Nachfrage erklärten.

> Martin Hahn, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler: "Die Freien Wähler in Buchen werden für die Bürgermeisterwahl keinen eigenen Kandidaten stellen. Buchen steht gut da – dies ist der Verdienst von allen: dem Gemeinderat, der Verwaltung, der engagierten Bürgerschaft und selbstverständlich auch und ganz entscheidend des ,Steuermanns‘, nämlich des Bürgermeisters. Die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren war, so ist unsere Einschätzung, professionell, effektiv und von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Was in einer Demokratie beileibe nicht heißen darf, dass man immer einer Meinung wäre. Wichtig ist, dass dann das jeweilige Ergebnis gut für unsere Gemeinde und Region ist.

Ob es im November bei der Wahl auch zu einer ,Auswahl‘ kommt, wissen wir Stand heute noch nicht. Unabhängig davon wünschen wir uns eine hohe Wahlbeteiligung, dies wäre ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung der Bevölkerung gegenüber der künftigen Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Wir als Freie Wähler freuen uns auf jeden Fall auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit."

> Johannes Volk, Fraktionsvorsitzender von SPD/Grün-Links – Bündnis für Buchen: "Wir werden keinen Kandidaten aus den Reihen unserer Fraktion ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters schicken, auch wenn die Aufgabe sicherlich sehr reizvoll ist. Als Fraktion ist uns unsere eigene Stärke wichtig, um im Rahmen der Gemeinderatsarbeit die so wichtigen Impulse (z. B. Radwegekonzept, nachhaltige Entwicklung des Baugebietes Marienhöhe u. v. m.) setzen zu können. Wir werden weiterhin als Teil des Hauptorgans der Gemeinde Buchen einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin der Stadt Buchen kritisch unterstützen und konstruktiv begleiten. Die Fraktion SPD/Grün-Links – Bündnis für Buchen hofft vor allem auf einen fairen Wahlkampf, der von inhaltlichen Themen geprägt sein wird. Unabhängig davon, wie viele Kandidaten am Ende zur Wahl stehen werden, wünschen wir uns eine hohe Wahlbeteiligung!"

> Dr. Harald Genzwürker, Fraktionsvorsitzender der CDU: "Wir freuen uns, dass Roland Burger sich den Herausforderungen als Bürgermeister für die Stadt Buchen mit all ihren Ortsteilen in einer weiteren Amtszeit stellen möchte. Als bestens vernetzter Verwaltungsexperte hat er in den letzten beiden Amtsperioden unter Beweis gestellt, dass es ihm gelingt, frühzeitig Entwicklungen zu erkennen und mit seinem Rathaus-Team Weichen für eine zukunftsorientierte Ausrichtung seiner Heimatstadt zu stellen. Wir schätzen die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm und hoffen, dass die Wahlberechtigten ihm mit einem sehr guten Ergebnis die verdiente Anerkennung für seine bisherige Arbeit aussprechen, damit er mit großem Rückhalt in seine dritte Amtszeit gehen kann."