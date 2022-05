In der Fußgängerzone war am Sonntag – wie in der gesamten Innenstadt – viel los. Foto: Tanja Radan

Buchen. (adb) Einen runden Geburtstag feierte am Wochenende der Goldene Mai: Was 1972 als erstes Einkaufsfest der Region seinen Lauf nahm, hat sich im vergangenen halben Jahrhundert bestens etabliert. Die offizielle Eröffnung am Samstagmorgen mit Bieranstich verstand sich als fröhlicher Auftakt bei idealem Wetter.

Die Big Band der Musikschule präsentierte eine stimmungsvolle Weise. Foto: Adrian Brosch

Das passende "Geburtstagsständchen" auf der Aktionsbühne am Alten Rathaus lieferte die Big Band der Musikschule: Dirigiert von Alexander Monsch, präsentierte das junge Ensemble eine stimmungsvolle Weise. Schließlich begrüßte Marko Eichhorn als Vorsitzender der Aktivgemeinschaft Buchen die zahlreichen Gäste. Gut gelaunt freute sich über das Wiedersehen nach zweijähriger Pause und hob hervor, dass die Planung des Einkaufsfests dieses Jahr enormen Zeitdruck bedeutet hatte: "Erst Mitte März war abzusehen, dass wir den Goldenen Mai durchführen können – und dazu ist die Hälfte unserer Marktbeschicker inzwischen nicht mehr aktiv", ließ er wissen.

Bürgermeister Roland Burger zapfte am Samstag das Festbier an. Foto: Adrian Brosch

Mit vereinten Kräften – sein Dank galt neben Esther Vaskò und Sarah Wörz vom Stadtmarketing auch Marktmeister Frank Helm und der Sparkasse Neckartal-Odenwald für ihre Unterstützung – habe man dennoch ein ansprechendes Programm mit "schönem Branchenmix" realisiert: "Zwei Drittel der Händler stammen aus der Region", betonte Eichhorn. Abschließend lud er die Gäste dazu ein, "die Welt für zwei Tage anzuhalten", indem man die regionalen Händler unterstützt, alte Bekannte trifft und in Buchen ein wenig Lebensfreude atmet: "Das haben wir uns mehr als verdient", merkte er an.

Nach zwei Jahren Zwangspause konnte der Goldene Mai nun wieder stattfinden. Auf die Besucher wartete ein vielseitiger Branchenmix. Foto: Tanja Radan

Einen sympathischen Rückblick auf die vergangenen fünf Jahrzehnte steuerte Simone Farrenkopf bei. Auf launige Weise ließ sie manche Anekdote aufleben – zum Beispiel vom Auftritt Tony Marshalls, einer Wildwest-Show, Rundflügen mit dem Hubschrauber und dem "größten Mann der Welt". Aber auch die "Beachparty" bei strömendem Regen und unter den Wassermassen der Reihe nach einknickenden Papp-Palmen im Marktgebiet wurde nicht ausgeklammert – im Grunde sei jeder Goldene Mai auf seine Art außergewöhnlich und voller Erlebnisse gewesen. Dafür sorgen auch Kindheitserinnerungen: "Gefühlt erwachte die Marktstraße morgens um fünf Uhr, bis alles aufgebaut war", blickte Simone Farrenkopf in ihrer lebhaften Ansprache zurück. So habe sich die Idee Helmut Wörners, ein Einkaufsfest nach Vorbild des "Heidelberger Frühlings" auf dem Land zu etablieren, als richtig und wichtig erwiesen – schließlich haben die Buchener Händler etwas zu bieten und wollen das auch zeigen: "Wir können nicht die Billigsten und nicht die Größten sein, bürgen aber für ein persönliches Einkaufserlebnis und reichhaltige Angebote", unterstrich sie.

Das Einkaufsfest fand dieses Jahr zum 50. Mal statt. Foto: Adrian Brosch

Mit der Hoffnung auf noch viele Goldene Mai-Erlebnisse übergab sie das Wort an Bürgermeister Roland Burger. Er erinnerte an den als Zehnjähriger erlebten ersten Goldenen Mai im Jahr 1972: "Bereits auf Anhieb wurde das Event zu einem überwältigenden Erfolg und diente anderen Einkaufsfesten der Region als Vorbild", hielt er fest.

Nachdem der BdS sich verselbstständigt hatte, ging die Organisation und Ausführung an dessen Nachfolgerin – die Aktivgemeinschaft Buchen – über.

Am Konzept änderte sich nichts: "Frühlingshafte Angebote der Fachgeschäfte treffen auf ein ansprechendes Rahmenprogramm für alle Generationen, das zu einem Bummel durch unser Buchen einlädt", schilderte er. In diesem Ambiente könne man Bekannte und Freunde treffen, Spaß haben und "es sich einfach gut gehen lassen" – hoffentlich auch in den nächsten 50 Jahren. Sein Dank galt neben der Aktivgemeinschaft vor allem Sarah Wörz und Esther Vaskò: "Sie bieten die Unterstützung, die eine so groß angelegte Veranstaltung wie diese braucht", lobte das Stadtoberhaupt. Nach einem weiteren Stück der Big Band zapfte er das Bierfass an: Der Gerstensaft floss in viele Gläser, die den Gästen zum fröhlichen Anstoßen überbracht wurden. Unter den Besuchern befand sich auch Altbürgermeister und Ehrenbürger Josef Frank: Seit 1972 hatte er jeden Goldenen Mai besucht.

Am Sonntag wurde der Goldene Mai zum Besuchermagneten: Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen waren in der Innenstadt viele Menschen unterwegs und genossen den Sonntag.