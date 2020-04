Buchen. (pol) In einer psychischen Ausnahmesituation befand sich ein 43-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Buchen. Dies hatte einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften zur Folge. Der Mann war gegen 15 Uhr in einem Haus in der Doktor-Konrad-Adenauer-Straße im Obergeschoss aus einem Fenster geklettert. Die Rettungskräfte konnten den Mann letztendlich unverletzt in ihre Obhut nehmen und betreuen.