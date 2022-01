Buchen. (rüb) Der Weg aus der Pandemie führt nur über Zusammenhalt: Dies wurde am Sonntagnachmittag bei der Kundgebung "Für das Wir" auf dem Buchener Wimpinaplatz von allen Rednern herausgestellt. Rund 250 Zuhörer folgten den Beiträgen der Redner aus unterschiedlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Die Kundgebung verstand sich als Reaktion der bisher sachwiegenden Mehrheit auf die Montags-"Spaziergänge" der Kritiker der Corona-Politik. Sie wurde von der Initiative "Herz statt Hetze" und von den Initiatoren der Montagskundgebungen am Narrenbrunnen organisiert.

So bunt wie die Rednerliste war auch das Publikum: Die Teilnehmer kamen aus allen Altersgruppen und gesellschaftlichen Gruppen. Unter den Zuhörern waren auch Bundestagsabgeordnete Nina Warken, die frühere Landtagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel und Bürgermeister Roland Burger.

Oliver Adrian und Melanies Trunk-Ries – zwei Drittel der Buchener Akustikformation "O.A.M." – heizten dem Publikum musikalisch ein, ehe der 86-jährige Otto Hemberger für die Senioren sprach: "Diese Pandemie lässt sich nur durch die Impfung beenden." Sein Appell: "Helfen Sie alle mit, denn es geht nur gemeinsam." Als Stimme der Jugend sprach Clara Linke. Sie berichtete von ihren Eindrücken als Helferin auf der Isolierstation des Krankenhauses: "Das sind Bilder, die ich nicht mehr aus dem Kopf bekomme." Zugleich richtete sie den Blick auf die Jüngsten in der Gesellschaft: "Die Kinder sind die Verlierer der Pandemie", sagte sie und forderte: "Lasst uns gemeinsam das Virus besiegen!"

Egal ob jung – wie Rednerin Clara Linke – oder schon etwas älter: Sie alle warben am Sonntag für den Zusammenhalt. Foto: Rüdiger Busch

Sehr persönliche, offene und nachdenklich machende Eindrücke aus ihrem Berufsalltag und aus ihrem Seelenleben in Zeiten der Pandemie gaben die beiden Unternehmer Ralf Krippner (Hoffmann + Krippner) und Mazlum Oktay (Pflegedienst "Hand in Hand"). So Schilderte Ralf Krippner, wie es sich anfühlt, Verantwortung für 400 Mitarbeiter und deren Familien zu tragen, wenn man nicht wisse, ob in Zeiten der Wirtschaftskrise und der nicht funktionierenden Lieferketten nicht klar sei, ob am nächsten Tag genügend Arbeit für alle da sei. "Wie lange soll das noch weitergehen?", fragte er und forderte eine möglichst baldige Rückkehr in die Normalität – und dies gehe nur über die Impfung.

"Die menschliche Zuneigung kommt zu kurz", sagte Mazlum Oktay. Die Beziehung zu den zu Pflegenden lebe von einem kurzen Gespräch, einem Lächeln im Gesicht oder einer Umarmung: "All dies ist seit zwei Jahren nicht möglich", bedauerte er.

"Ich persönlich brauche keine Impfpflicht", sagte Dr. Harald Genzwürker, "denn ich fühle mich meinen Patienten, meinen Kollegen und meiner Familie verpflichtet, und ich möchte mich auch selbst schützen." Wer aber gegenüber der Impfung skeptisch sei, den versuche er zu überzeugen, sagte der Äzrtliche Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken. Das beste Argument für die Wirksamkeit der Impfung sei der Blick auf die Inzidenzen im Dezember 2020 (400) und heute (über 1000) und die Situation in den Kreiskliniken: Vor gut einem Jahr waren sie am Rande der Belastungsgrenze, während aktuell nur ein Patient auf den Intensivstationen liegt.

Gemeinsam beleuchteten die Dekane Rüdiger Krauth und Johannes Balbach die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft. Neben dem Coronavirus bereite ihnen ein zweites Virus große Sorgen: das Spaltungsvirus. Es teile die Menschen in zwei Lager, lasse nur noch Schwarz-Weiß-Denken zu und unterhöhle die Grundlagen der Demokratie. Ihr Appell: "Lassen wir uns nicht auseinanderdividieren, respektieren wir andere Meinungen, und hören wir uns die Sorgen und Ängste unserer Mitmenschen an."

An das unvorstellbare Leid, das Corona über die Menschheit gebracht hat, erinnerte Musiker Horst Berger in Worten und mit zwei Liedbeiträgen. Zu Enyas "Only Time" bildeten die Zuhörer eine imposante Menschenkette – coronakonforme nicht Hand in Hand, sondern mit Schals verbunden.

Für die Vereine sprach anschließend Kurt Bonaszewski (TSV Buchen). Er erinnerte an die vielen Einschränkungen des Vereinslebens in den letzten beiden Jahren und kritisierte die unterschiedliche Behandlung von Amateuren und Profis. "Wir hoffen auf die Rückkehr zur Normalität", sagte er und forderte die noch nicht geimpften Mitbürger auf: "Macht mit, geht impfen!"

"Das ist keine Gegendemonstration", betonte Alexander Weinlein ("Herz statt Hetze") und erläuterte die Motivation der Organisatoren: "Wir wollen für den Zusammenhalt werben und ein starkes Zeichen für das Wir setzen!"

Zehn Kernsätze "Für das Wir" formulierte Landrat Dr. Achim Brötel. "Das Wir muss auch weiterhin entscheidend sein, nicht das egoistische Ich", forderte er und kritisierte in diesem Zusammenhang die jüngsten Äußerungen des aus Buchen stammenden Mediziners Dr. Gunther Frank in einer Talkshow eines österreichischen TV-Senders: Darin hatte Frank Gesundheitsminister Karl Lauterbach als "Wahnsinnigen" bezeichnet.

Brötel forderte die Menschen dazu auf, nicht nur in Schwarz und Weiß zu denken und die Menschen nicht in einzelne Lager zu trennen. Er sehe die Gräben in der Gesellschaft mit großer Sorge, zumal es auch eine Zeit nach der Pandemie geben werde, "wo wir uns wieder gegenseitig in die Augen schauen sollten". Deshalb müsse man auch andere Meinungen respektieren, etwa beim Thema "Impfen": "Auch wenn ich es persönlich für absolut falsch halte, dass sich jemand gegen die Impfung entscheidet, akzeptiere ich das."

Deutliche Worte fand der Landrat für die "Spaziergänge", die in Wirklichkeit illegale Aufläufe seien: "Das ist der offene Versuch, Auflagen zu umgehen und das Versammlungsrecht zu unterlaufen. Wer so etwas tut, verhöhnt unseren Rechtsstaat und tritt die Demokratie mit Füßen." Grenzen würde auch im Telegram-Kanal von "Buchen steht auf" überschritten sagte Brötel und führte einige Beispiele auf. Auch wenn viele der Teilnehmer der "Spaziergänge" oder der Nachrichtenkanäle keine Extremisten seien, so machten sie sich mitschuldig, wenn sie bei offenkundigen Grenzüberschreitungen schweigen würden. Statt zu Mitläufern zu werden, gelte es, Haltung zu zeigen, verdeutlichte Brötel mit dem Verweis auf das Dritte Reich.

Nach viel Applaus klang die Kundgebung musikalisch aus. Eine gute Nachricht gab es ganz am Ende auch noch: Die Polizei verlebte einen ruhigen Nachmittag, es kam zu keinen Konfrontationen. Dies bestätigte der Leiter des Polizeireviers Buchen, Werner Brossmann, der RNZ: "Es ist alles friedlich geblieben!"