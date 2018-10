Hettingen. (ahn) "Moderne Ernährung ist für jeden Satiriker ein gefundenes Fressen", meint der Kabarettist Philipp Weber gegenüber der RNZ. Das gilt jedoch für den gebürtigen Amorbacher im besonderen Maße, denn schließlich kennt er sich als studierter Chemiker mit der Materie aus. So überführt er in seinem Bühnenprogramm "Futter - streng verdaulich", das indes wohl bekömmlich ist, die Phänomene der modernen Ernährung ihrer zunehmenden Lächerlichkeit. Mit diesem Programm - "einer satirischen Magenspiegelung", wie er es bezeichnet - wird er am Freitag, 2. November, um 20 Uhr im Lindensaal in Hettingen gastieren. Veranstalter ist der Heimatverein Hettingen e.V., der anlässlich seines 50-jährigen Bestehens den Kabarettisten in dessen - auch satirische - Heimat, den Odenwald, holen konnte, der er letztlich auch seinen Beruf verdankt, wie er bekennt.

"Rolf Miller, Vince Ebert, Urban Priol - alle aus der Gegend, das ist kein Zufall. Denn dem Odenwälder liegt die Komik nicht nur im Blut, er saugt sie auch mit der Muttermilch auf. Seien wir ehrlich: Selbst ein durchschnittlicher Odenwälder hat bessere Sprüche drauf als die meisten Fernseh-Witzbolde. Gegen einen Amorbacher Stammtisch wirkt der Quatsch Comedy Club so komisch wie eine Steuerprüfung." Dort ist der unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnete Künstler im Laufe seiner Karriere auch schon aufgetreten, allerdings ohne Steuerprüfung. Dabei zählen TV-Auftritte nicht gerade zu seinen Lieblingsaufgaben. "Ich stehe viel lieber auf der Bühne. Denn Kabarett muss man live erleben: die Atmosphäre, die Spontaneität, der Funke, der überspringt. Das ist letztlich wie mit Sex. Wer es nur aus der Glotze kennt, kann nicht mitreden."

Mitreden - und zwar beim Poetry Slam - konnte Philipp Weber bereits im Jahr 1999. Über diese "offene Bühne" sei er in die Kabarettschiene hineingeraten. "Ich habe die Darsteller gesehen und gedacht: Das kann ich auch.

Und schon beim ersten Auftritt habe ich gewusst: Dies ist die Geburtsstunde eines Traums. Und dass die Menschen an dem Komiker Weber mehr Spaß haben als an dem Chemiker."

Oder vielleicht ist es auch gerade die Kombination aus dem Chemiker und dem Komiker Weber, die ihn zu etwas Besonderem in der Welt des Kabaretts macht: Ausgestattet mit einem breiten naturwissenschaftlichen Wissen, deckt er zum Schutz der Verbraucher die komischen Eigenheiten der modernen Ernährung auf. "Und man kommt vom Verbraucherschutz leicht in viele andere spannende Themengebiete wie Politik, Gesellschaft und andere Abgründe des Lebens." Dabei ist sein didaktisches Werkzeug der Humor. "Mit der Spitze meiner Feder gegen Verbrauchertäuschung und Großkonzerne anschreiben. Mit Lachen Denkblockaden einreißen und die Bretter vor den Köpfen lockern. Darum geht es!"

Diese Zutaten vermengt er auch in seinem kabarettistischen Menü "Futter - streng verdaulich", das er in Hettingen auftischen wird. Ein kleiner Auszug aus dem Programm gefällig? "Es heißt immer: Du bist, was du isst. Aber wissen wir noch, was wir essen? Werfen Sie doch mal einen Blick auf Ihre Tütensuppe: explosionsgetrockneter Sellerie, reaktionsaromatisiertes Rindfleisch, Monosodiumglutamat ... Das wird uns heute verkauft als ,Elsässer Zwiebeltopf‘. Und wir wollen uns doch gut ernähren. Aber was heißt gut? ,Bio‘ natürlich! Und ,Bio‘ gibt’s ja heute schon bei Lidl: Die Hühner sind glücklich, aber hinter der Kasse sitzt ’ne arme Sau! Der Deutsche ist so scharf auf Bio, dass das Zeug mittlerweile aus China herangekarrt werden muss. Biogemüse aus China - da vertraue ich eher Sexspielzeug aus dem Vatikan."

Apropos Sexspielzeug: Und was macht Philipp Weber in seiner Freizeit? "Ich bin tatsächlich ein sehr leidenschaftlicher Koch", lautet die Antwort. "Ich habe sogar ein 54-teiliges Klingenset. Mit zwei verschiedenen Lardiermessern! Damit könnte ich lardieren, wenn ich wüsste, was lardieren eigentlich ist." Am 2. November wird es nun für die Besucher im Hettinger Lindensaal lediglich geistige Nahrung in Form von Kabarett geben. Denn damit kennt sich Philipp Weber zum Glück aus - auch ohne Lardiermesser.

Info: Restkarten gibt es im Vorverkauf: in Buchen beim Verkehrsamt, in Hettingen bei der Volksbank und beim Vorsitzenden des Heimatvereins Hettingen, Gundolf Scheuermann, unter Tel. 06281/97273, oder per Email an: gundolf-ksc@t-online.de.