Distelhausen. (rüb) Das Interesse am Bier, an seiner Herstellung und seiner Vielfalt steigt seit Jahren, gleichzeitig geht der Pro-Kopf-Verbrauch stetig zurück. Über diesen Widerspruch und über neue Trends rund um den Gerstensaft haben wir anlässlich des heutigen "Tags des deutsches Bieres" mit dem Geschäftsführer der Distelhäuser Brauerei, Braumeister Roland Andre, gesprochen.

Geboren wurde Roland Andre am 11. September 1957 in Baden-Baden. Nach Abitur und Bundeswehr studierte er Brauwesen und Getränketechnologie an der TU München in Freising-Weihenstephan. Seine berufliche Laufbahn begann der Diplom-Ingenieur 1983 als Betriebskontrolleur bei Stuttgarter Hofbräu. 1985 bis 1987 war Andre Assistent der Technischen Leitung bei der Paulaner-Brauerei in München. Es folgten Stationen als Leiter Qualitätssicherung und später als Produktionsleiter bei der Paderborner Brauerei, als Technischer Leiter der Sailerbrauerei in Marktoberdorf (heute: Allgäuer Brauhaus) und als Technischer Leiter bei Würzburger Hofbräu Zur Distelhäuser Brauerei kam er 2001 als Technischer Leiter. Seit Mai 2007 ist er Geschäftsführer Technik und Logistik. Der Privatmann Roland Andre ist ein Genussmensch, der gerne kocht und musiziert (in der Musikkapelle Distelhausen). Seit 1983 ist er mit seiner Frau Isolde verheiratet. Das Paar hat drei erwachsene Kinder.

Die Deutschen trinken immer weniger Bier - zuletzt waren es 106 Liter im Jahr und damit rund 40 Liter weniger als noch vor 20 Jahren. Wie kommt die Distelhäuser Brauerei mit dieser Entwicklung zurecht?

Der Druck im Markt ist in der Tat enorm: Es gibt zu viele Brauereien für zu wenig Biertrinker. Auf der einen Seite sind die großen Konzerne mit ihren "Fernsehmarken" sowie die Discounter. Da geht es nur darum, über Preisnachlässe möglichst viel zu verkaufen. Und da gibt es auf der Gegenseite die kleinen und mittelständischen Brauereien, zu denen wir gehören. Wir versuchen uns von den großen Marken mit ihrem Einheitsgeschmack durch Qualität und eine besondere Vielfalt an Sorten abzugrenzen. Dies beginnt bei den Rohstoffen, geht weiter über die Produktion und endet beim Service.

Sie sprechen die Vielfalt an. Wie viele verschiedene Sorten stellen Sie her?

Das sind aktuell über 20. Das Pils ist natürlich unser bekanntestes Bier, aber gleich dahinter kommen schon das Hefeweizen und das Export, das wir mit dem Slogan "Unser Helles" anbieten. Hinzu kommen Spezialbiere wie Landbier oder Kellerbier, saisonale Angebote wie Bock- und Festbiere sowie Radler und alkoholfreie Biere.

Was unterscheidet Ihre Brauerei sonst noch von den großen Konzernen?

Wir sind nicht nur ein Bierproduzent, sondern wir sind regional verwurzelt, wir fördern das Vereinsleben, den Sport, die Kultur, wir treten als Sponsor von Veranstaltungen auf und stellen unser Equipment für Feste zur Verfügung.

Und wie regional ist die Distelhäuser Brauerei, was die Zutaten und das Verkaufsgebiet angeht?

Grob gesagt verkaufen wir unser Bier in einem Kerngebiet zwischen Würzburg und Heilbronn, aber wir sind inzwischen auch in Stuttgart vertreten. Das Gebiet geht über zwei Landesgrenzen, und wir merken in den verschiedenen Regionen deutliche Unterschiede bei den Geschmäckern der Kunden. Da ist es gut, dass unser Sortiment so breit aufgestellt ist. Was die Zutaten angeht, so kaufen wir die Braugerste bei Händlern im Taubertal. Der Hopfen kommt größtenteils aus Deutschland, aus der Hallertau, aus Spalt und Tettnang. Nur für das ein oder andere Spezialbier verwenden wir ausländische Hopfensorten. Das Wasser kommt aus unseren drei eigenen Brunnen, und die Hefe züchten wir in unserem eigenen Laboratorium selbst.

Familienbetrieb: Seit 1876 ist die Brauerei im Eigentum der Familie Bauer. Mit 147 Mitarbeitern zählt die Distelhäuser Brauerei zu den Mittelständlern in der deutschen Brauwirtschaft. In der Traditionsbrauerei werden derzeit über 20 verschiedene Biersorten hergestellt. Qualität und Regionalität: Das Unternehmen bezieht seine Braugerste ausschließlich aus der Region Main-Tauber. Das Brauwasser kommt aus eigenen Brunnen, die Hefe wird selbst gezüchtet. Zudem werden keine Schnellgärverfahren angewendet: Die Distelhäuser Biere reifen vier bis sechs Wochen, bevor sie abgefüllt werden. Eine eigene Schlosserei, Fassbierpflegedienst, Logistik sowie 12 Biersommeliers runden die Qualitätsphilosophie ab. Preisgekrönt: Die Wahl zur "Brauerei des Jahres" 2009 und 2014 der DLG und wiederholt erste Plätze bei internationalen Wettbewerben sind der Lohn der Bemühungen. Das Familienunternehmen ist Mitglied der "Freien Brauer" und der "Slow Brewing"- Vereinigung.

Es wird nicht nur weniger Bier getrunken, sondern es gibt auch immer weniger Gasthäuser. Bereitet Ihnen das auch Sorge?

Wir haben drei Vertriebssäulen: die Gastronomie, den Getränkefachhandel und den Lebensmitteleinzelhandel. Die ersten beiden sind für uns am bedeutendsten, doch leider sind gerade diese beiden Branchen am Schrumpfen. Es gibt weniger Wirtschaften, und weniger kleine Händler. In den Supermärkten sind wir dagegen zumeist ein Anbieter von vielen - und dort geht der Blick des Verbrauchers häufig zuerst auf den Preis. Deshalb sehen wir die gesamte Entwicklung sehr sorgenvoll.

Das Bier erfreut sich einer steigenden Wertschätzung. Spüren Sie das auch?

Natürlich! Das Interesse am Bier hat in den letzten Jahren zugenommen, was auch mit der Craft-Bier-Bewegung zusammenhängt. Es entwickelt sich ein neues Verständnis für Qualität, ein großes Interesse an den verschiedenen Sorten und an den Zutaten. Dieser Entwicklung tragen wir Rechnung, etwa durch Kurse in unserer kleinen Brauwerkstatt, in der Interessierte unter professioneller Anleitung ihr eigenes Bier brauen können. Daneben merken wir es an der Nachfrage nach speziellen Sorten wie dem Kellerbier, für das wir eine spezielle Hefesorte gezüchtet haben, oder dem Dinkelbier, das wir im Herbst wieder für einen begrenzten Zeitraum ins Sortiment aufnehmen werden. Um uns von den Konzernbieren abzuheben, werfen wir unsere Braukompetenz in die Waagschale und kreieren so neue Geschmackserlebnisse.

Wie schätzen Sie den Craft-Bier-Trend ein? Ist er nur eine Mode oder mehr?

Anders als in den USA, wo die Bewegung eine enorme Dynamik entwickelt hat, wird sie in Deutschland die Branche nicht auf den Kopf stellen. Während es dort nur große Konzerne gab, sind die Rahmenbedingungen bei uns andere: Wir haben schon immer handwerkliche Brauereien und eine große Biervielfalt. Aber der Trend befruchtet unsere Braukultur: Craft-Bier zeigt uns wieder auf, was alles möglich ist, welches Potenzial in den nach dem Reinheitsgebot erlaubten Zutaten steckt.

Aber wirtschaftlich spielen die Craft-Sorten nicht die große Rolle, oder?

Das ist richtig. Oft fehlt ihnen die typische Trinkbarkeit, die ein Bier einfach haben muss. Wir haben uns deshalb entschieden, die Craft-Biere aus unserem Standardsortiment zu nehmen.

Welche Trends erkennen Sie auf dem Markt?

Die alkoholfreien Sorten haben sich sehr gut etabliert. Hier spielt auch die Technik eine große Rolle: Wir entalkoholisieren unsere Biere mit einer hochmodernen Anlage, die sehr gute Ergebnisse erzielt. Stark nachgefragt wird naturtrübes Radler, auch in der alkoholfreien Version. Dann haben bayerische Brauereien wie Augustiner oder Tegernseer den Trend zum Hellen ausgelöst. Die Welle ist bis zu uns geschwappt. Diese Entwicklung geht bei uns leider zu Lasten unserer Sorte Export - ein wunderbares Bier, das geschmacklich nah am Hellen ist, aber etwas kräftiger.

Sind bei Distelhäuser neue Sorten oder sonstige Neuerungen geplant?

Wir werden für die Sommermonate eine begrenzte Menge eines leichten, fruchtigen Sommerbiers als Saisonbier auflegen. Nicht als Dauerartikel, sondern nur, solange der Vorrat reicht. Zudem gehen am Montag (heute, Anm. der Red.) unsere neuen Etiketten in den Handel. Wir sind gespannt wie sie beim Kunden ankommen werden.

Was ist eigentlich Ihr Lieblingsbier?

Ich habe keines, denn ich bin ein situativer Biertrinker. Zu einem deftigen Essen darf es ein Landbier sein, ein Pils geht immer, ein Hefeweizen nach dem Sport und tagsüber ein Alkoholfreies.

Wer Ihnen zuhört, der spürt eine Leidenschaft für Ihren Beruf ...

Die Liebe zum Produkt gehört einfach dazu. Ich möchte meine Begeisterung für das Bier teilen, ich möchte, dass der Verbraucher unser Produkt als Genusserlebnis wertschätzt. Das Bier hat so viel Potenzial, wenn es kein anonymes Produkt ist, sondern mit Qualität, Vielfalt und Tradition punktet. Daran arbeiten wird jeden Tag.