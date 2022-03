Bofsheim. (pm) Der Jahresbericht der Feuerwehr, Informationen zum Haushaltsplan 2022 sowie zahlreiche Bekanntgaben standen im Mittelpunkt der letzten Ortschaftsratssitzung in Bofsheim.

Zu Beginn erfolgte der Jahresbericht der Bofsheimer Feuerwehr. Die Mannschaftsstärke beträgt demnach weiterhin beachtliche 28 Personen, wobei sechs davon regelmäßig die Osterburkener Wehr bei ihren zahlreichen Einsätzen unterstützen. Die Jugendwehr umfasst acht Mitglieder. Bei einem vergleichsweise guten Durchschnittsalter verfügt die Abteilungswehr über einen guten Ausbildungsstand. Trotz der coronabedingten Einschränkungen konnte die Wehr einige praktische und theoretische Übungen durchführen und war darüber hinaus bei vier ernsthaften Einsätzen gefordert. Zur Ergänzung der technischen Ausrüstung und der Erhöhung der Einsatzfähigkeit bei den zunehmenden Unwettern stehe die Anschaffung eines Wassersaugers an , was auch von den Ortschaftsräten als dringlich angesehen wurde. Ortsvorsteher Werner Geiger dankte den Wehrleuten, auch im Namen des Ortschaftsrates, für ihren verantwortungsvollen und vielfältigen ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit.

Danach informierte der Ortsvorsteher über die wesentlichen Inhalte des diesjährigen Haushaltsplans. Bei einem Investitionsvolumen in Höhe von über 17 Millionen Euro seien es im Finanzhaushalt überwiegend Maßnahmen in der Gesamtgemeinde, die schon im letzten Haushaltsplan enthalten waren und nun aber zum Teil fortgeschrieben werden mussten. In Bofsheim betrafen dies z. B. Maßnahmen wie die Weiterführung der Dorfentwicklungsmaßnahme Brückenstraße, Ausbau des Kirchwegs, Abschluss der energetischen Sanierungsarbeiten in der Astrid-Lindgren-Schule, sowie mehrere kleinere Maßnahmen. Unter dem Titel "Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation" wurden Mittel für die vom Ortschaftsrat beantragten Blitzersäulen eingestellt, ebenso für die planerischen Vorbereitungen für ein neues Baugebiet.

Auf Vorschlag des Ortsvorstehers wurde beim nächsten Punkt beschlossen am Samstag, 9. April, um 9.30 Uhr eine Aktion "Saubere Gemarkung Bofsheim" durchzuführen. Eine ähnliche Aktion sei an diesem Tag in allen Stadtteilen geplant. Schwerpunkt dieser Aktion sollen diesmal u. a. die auf Bofsheimer Gemarkung liegenden Brunnen sein. Auch die Astrid-Lindgren-Schule habe bereits ihre Beteiligung zugesagt und werde in der Vorwoche des Termins im Ortsbereich unterwegs sein.

Breiten Raum nahm danach der Tagesordnungspunkt "Bekanntgaben" ein. Am Samstag, 27. Mai , wird um circa 14.15 Uhr die Internationale Rallye Wiesbaden mit historischen Fahrzeugen, von Rosenberg kommend, den Ort durchfahren.

Die Arbeiten zur Errichtung eines 37 Meter hohen Funkmastes südlich von Bofsheim werden derzeit durchgeführt. Mit dieser Maßnahme der Deutschen Funkturm GmbH (Telekom) soll der teilweise sehr schlechte Mobilfunkempfang in Bofsheim verbessert werden, was in der Vergangenheit immer wieder zu Klagen, vor allem der Bewohner der rechten Bachseite, geführt habe, wie Ortsvorsteher Geiger hierzu ausführte.

Mit der Fortführung der Dorfentwicklungsmaßnahme Brückenstraße wird die beauftragte Firma August Mackmull in den nächsten Tagen beginnen. Da die stark befahrene Ortsdurchfahrtstraße von diesen Tiefbauarbeiten tangiert ist, wird eine vollständige Sperrung der Ortsdurchfahrt notwendig. Die damit einher gehende großräumige Umleitung bleibt voraussichtlich ab 28. März für die Dauer von drei bis vier Wochen bestehen. Näheres wird noch bekannt gegeben. Der überwiegend auf Bofsheimer Gemarkung verlaufende Römerpfad (Merkurpfad), mit dem sich der Ortschaftsrat und die Ortschaftsverwaltung mehrfach befasst haben, wird in Kürze offiziell eröffnet, gab der Ortsvorsteher weiter bekannt.

Zum Schluss wurde das Ergebnis der Verkehrsschau vom 1. Dezember 2021 bekannt gegeben. Anstelle der von der Ortschaftsverwaltung aus Sicherheitsgründen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkung an der Gemeindeverbindungsstraße Rosenberg-Bofsheim, auf Höhe der Skulptur "Ausgrabungen" bis zum Ortsschild, wurde von der Verkehrsschau die Aufstellung eines Gefahrzeichens "Radfahrer" sowie die Anbringung von Kurvenleittafeln an der lang gezogenen Rechtskurve angeordnet.