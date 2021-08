Minister Peter Hauk (l.) besuchte am Dienstagabend den Hof von Martin Heyder (4. v. l.). Mit dabei waren auch der Kreisbauernverbandsvorsitzende Alber Gramling (4. v. r.) und der Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Bödigheim Gerhard Wörz (5. v. r.). Foto: Andreas Hanel

Bödigheim. (ahn) Die "Wertschöpfung aus der Region zu erhöhen", war eine der Botschaften, die Peter Hauk (CDU), Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, am Dienstagabend mitbrachte, als er den Hof von Ortsvorsteher Martin Heyder in Bödigheim besuchte. Von der diesjährigen Ernte über den Unterschied – bzw. über die Gemeinsamkeiten – von konventionellem und biologischem Anbau bis hin zum Biodiversitätsstärkungsgesetz und der Energiewende reichten die Themen, die der Minister mit Martin Heyder, seinem Sohn Matthias Heyder, mit Albert Gramling, dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Neckar-Odenwald, mit Gerhard Wörz, dem Vorsitzenden des CDU-Ortsverbands Bödigheim, sowie mit einigen interessierten Besuchern besprach.

"1958 wurde der Hof von meinem Opa aufgebaut", informierte Martin Heyder eingangs. Damals mit Milchvieh und Schweinehaltung. Unter der Riege seines Vaters, der 1990 den Hof übernahm, habe man sich von den Schweinen getrennt. Und weil sich die Viehhaltung nicht mehr rentiert habe, habe er sich schließlich vor einem Jahr davon verabschiedet, wie Heyder erläuterte.

Dafür ist er im Laufe der Zeit immer mehr auf Feldfrüchte umgestiegen. Zum Beispiel auf Soja – und das seit über neun Jahren auf einer Fläche von inzwischen 22 Hektar – oder Körnermais. "Dieses Jahr bauen wir auch zum ersten Mal die Zuckerrübe an", so der Ortsvorsteher, der mit seinem Hof auch einiges für die Umwelt tut: Die Häuser werden mit Holz beheizt, auf den Dächern sind Fotovoltaikanlagen installiert, die "das Doppelte von dem, was wir verbrauchen, produzieren", und eine Vielzahl von Schwalben hat auf dem Hof eine neue Heimat gefunden.

Bezüglich der diesjährigen Ernte zeigte sich Heyder eher skeptisch. "Die Sonnenstunden fehlen." Auf der anderen Seite betonte Albert Gramling, dass dem Mais und der Zuckerrübe "das Wasser richtig gutgetan" habe. Allerdings bringe der Regen auch das Problem der Trocknung mit sich. "Wir haben zur Trocknung mit Heizöl – zumindest in der Praxis – keine Alternative", so der Kreisbauernverbandsvorsitzende. Deshalb müsse die Bundespolitik bezüglich des Heizöls zum Trocknen "wie beim Agrardiesel Entschärfungen" beschließen.

Dass "nach drei Trockenjahren die Wetterlage in diesem Jahr entspannter" sei, sagte auch Minister Peter Hauk. Der Regen habe der Vegetation gutgetan, allerdings habe er auch den Pilzbefall gefördert – ein Problem, das "bei uns immer bestehen wird".

Zur Bekämpfung werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt, die – wie der Name schon erkennen lasse – eben dem Schutz der Kulturpflanzen dienten, die "auf Ertrag und nicht auf Robustheit gezüchtet sind". Außerdem seien die Zulassungsverfahren inzwischen so penibel, dass "keine nennenswerten Rückstände davon im Getreide vorhanden sind".

Die Erzeugnisse aus biologischem und konventionellem Anbau seien qualitativ gleich, so der Minister. Überhaupt seien dies zwei Anbaumethoden, die jeweils in eine unterschiedliche Richtung gingen, die sich aber "nicht gegeneinander ausspielen". "Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Jeder Betriebsinhaber muss selbst entscheiden, welches Anbauverfahren er wählt." Nachhaltig seien beide Varianten. Besonders im Zuge der Digitalisierung würden sich das konventionelle und biologische Anbauverfahren in Zukunft annähern, zeigte sich Hauk überzeugt, der als Ziel ausgab: "Egal, ob Bio oder konventionell – die Nachfrage nach regionalen Produkten muss stimuliert werden."

Der Anteil der ökologischen Landwirtschaft soll bis 2030 auf 30 bis 40 Prozent im Land ausgebaut werden, informierte der Minister anschließend, als er näher auf das vor etwa einem Jahr in Kraft getretene Biodiversitätsstärkungsgesetz einging. Ein weiteres Ziel des Gesetzes sei es, die Menge an chemischen Pflanzenschutzmitteln ebenfalls bis zum Jahr 2030 um 40 bis 50 Prozent zu senken. Das Gesetz sei "in der Summe ein vernünftiger Weg".

Zukunftsweisend für Landwirte sind auch die Beschlüsse zur Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU ab 2023, die Hauk näher erläuterte. "Die Direktzahlungen bleiben bestehen, wenn auch etwas verändert." Künftig soll "ein größerer Anteil der Direktzahlungen zur Förderung der kleinen und mittleren Betriebe eingesetzt werden, um eine kleinstrukturierte und vielseitige Landwirtschaft zu erhalten und stärker dem Strukturwandel entgegenzuwirken", wie es in einer Pressemitteilung der Landes Baden-Württemberg heißt. "Auch die Fakt-Förderung (Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl, Anm. d. Red.) werden wir in weiten Teilen beibehalten können", verkündete Minister Hauk. "Wir haben für Baden-Württemberg ganz gut verhandelt."

Anschließend war die Tatsache, dass die Haltung von Nutztieren immer weiter zurückgeht, Thema. Dies liege vor allem an den vielen Vorschriften. Die Investitionen seien einfach nicht mehr zu stemmen, so der Tenor der Anwesenden.

Abschließend brachte Gerhard Wörz das Thema "Energiewende" ins Gespräch. Im Besonderen ging er auf die Windräder ein, die auch im Staatswald in der hiesigen Region gebaut werden könnten. Diese Möglichkeit dementierte Hauk nicht, allerdings machte er auch deutlich, dass es nicht sein könne, dass Windräder nur im ländlichen Raum und nicht in Städten installiert würden. Zum Beispiel habe er sich erst kürzlich mit Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner darüber ausgetauscht. Man wolle nun gemeinsam prüfen, wo Windräder realisiert werden könnten.