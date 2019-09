Buchen. (tra) Der 190. Buchener Schützenmarkt ist zu Ende. Wie ist der Markt für die Schausteller, Festwirte und Marktkaufleute gelaufen? Am letzten Schützenmarktsonntag setzen sie sich traditionell im Weinzelt zusammen, um sich bei einem guten Frühstück über den Verlauf der Schützenmarktwoche auszutauschen.

Den Anfang machte Familie Gutekunst, die das Weinzelt betreibt: "Wir sind mit dem Besuch des Weinzelts sehr zufrieden und hatten tolle Gäste. Alles blieb friedlich. Der neue Standort vor dem Rathaus ist zudem besser als der frühere am Busbahnhof."

Auch Schausteller Thorsten Goldbach von Goldbachs Ringewerfen, der mit seinem Stand seit 28 Jahren auf dem Schützenmarkt vertreten ist, lobte den friedlichen Verlauf der Festwoche. "Alles war ruhig, und die Präsenz der Polizei und des Wachdienstes war gut." Mit dem Geschäft ist er ebenfalls zufrieden.

Er regte an, den Rundweg entlang der Stände der Marktkaufleute anders zu gestalten: "So wie der Verlauf momentan ist, drehen manche Besucher in der Mitte des Weges um, weil sie denken, dass keine weiteren Stände mehr kommen."

Marktmeister Frank Helm nahm die Anregung gerne an, gab jedoch zu bedenken, dass es nicht einfach sei, weitere gute Marktkaufleute zu finden, um etwaige Lücken, die sich auf dem Weg ergeben, zu schließen. Die Schützen seien jedoch grundsätzlich bereit, den Rundweg zu verändern. Aus den Reihen der Marktkaufleute wurde jedoch gefordert, keinesfalls die Marktstände aus der Wilhelmstraße zu verlegen. "Die Wilhelmstraße ist die klassische Schützenmarktstraße. Wir wollen dort bleiben."

Goldbach griff zudem die Umfrage unter Schützenmarktbesuchern auf. Dort wurde von Festbesuchern ein weiteres, rasantes Fahrgeschäft gewünscht. Helm merkte an, dass spektakuläre Fahrgeschäfte für kleinere Festplätze meist zu groß seien. "Ein Fahrgeschäft darf die Dimensionen des Möglichen nicht sprengen."

Mit dem Besuch des Markts waren Schausteller und Marktkaufleute dieses Jahr etwas weniger zufrieden: "Der Markt war trotz tollem Wetter im Vergleich zu den Vorjahren ruhiger, besonders im Krämermarkt-Bereich waren weniger Leute unterwegs." Zudem habe der Markt an Attraktivität eingebüßt - dies habe ein Marktkaufmann im Gespräch mit Besuchern erfahren.

Oberschützenmeister Achim Schubert wies darauf hin, dass der Schützenmarkt ein Stadtfest sei und man daher mit einem begrenztem Platzangebot auskommen müsse, was es schwierig mache, große Fahrgeschäfte nach Buchen zu holen. Dennoch sei der Markt interessant und attraktiv. "Wir Schützen nehmen jedoch gerne Anregungen an. Wer Vorschläge und Wünsche hat, soll uns ansprechen", sagte Schubert.

Obwohl ein Besucherrückgang beklagt wurde, waren die Schausteller und Marktkaufleute unterm Strich zufrieden: So lief zum Beispiel der Langosch-Stand sehr gut und auch die Fahrgeschäfte für Kinder können nicht über fehlende Kundschaft klagen. "Die Kinder haben immer noch Lust, Karussell zu fahren", sagte der Betreiber des "Regenbogenlands".

Auch das Festzelt wurde gut besucht: Am zweiten Schützenmarktsamstag kamen so viele Gäste ins Zelt, dass niemand mehr eingelassen werden konnte.

Oberschützenmeister Achim Schubert bedankte sich schließlich bei allen Marktbeschickern, Festwirten und Schaustellern für die gute Arbeit. Und meinte zum Abschluss: "Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr alle wieder auf dem Schützenmarkt!"