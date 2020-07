Die 95 Abiturienten am BGB haben es geschafft: Mit dem erfolgreichen Ende der mündlichen Prüfungen am Donnerstag ist nun der Prüfungsstress vorbei. Zur Bekanntgabe der Noten traf man sich in der Stadthalle. Foto: Klaus Narloch

Buchen. (kn) Für die 95 Abiturienten des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) werden die diesjährigen Abiturprüfungen wohl in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Nach einer Phase mit vielen Einschränkungen, Ungewissheiten und Planänderungen ging am Donnerstag für die Schüler am BGB die Schulzeit mit den mündlichen Abiturprüfungen gut zu Ende. Aufgrund der Umbauarbeiten am Gymnasium hatte man die Bekanntgabe der Noten in die Buchener Stadthalle verlegt, wo Schulleiter Jochen Schwab dem gespannten Jahrgang das gute Gesamtergebnis von 2,2 verkündete.

Dabei nahm Schwab die Gelegenheit zum Anlass, den Abiturienten von Herzen zu gratulieren, wobei er Verständnis für deren Wunsch zeigte, den Erfolg nun gebührend feiern zu wollen. Allerdings legte der Schulleiter auch allen ans Herz, dabei gerade in dieser besonderen Zeit Vernunft walten zu lassen, gegenseitig auf sich aufzupassen und geltende Regeln einzuhalten.

Es sei ein Moment zum Feiern und gleichzeitig auch ein Moment, um den Eltern, Freunden sowie den Lehrern für ihre Unterstützung zu danken. Dabei richtete Schwab seine Dankesworte an alle Lehrkräfte, die bei der Hinführung zum Abitur und zu den letzten Prüfungen hervorragende Arbeit geleistet hätten. Stellvertretend für alle Lehrkräfte des Jahrgangs hob er die Tutoren Kai Hüttler, Rebekka Kern, Nora Wrobel, Jürgen Mellinger, Christian Speidel und Linda Bauer hervor, während sein Dank ebenso dem gesamten Organisationsteam mit dem stellvertretenden Schulleiter Achim Wawatschek an der Spitze sowie den Oberstufenberatern Tanja Rossi, Jürgen Mellinger und Markus Häfner galt.

Neben dem wiederum hervorragenden Gesamtnotendurchschnitt von 2,2 zeigte sich der Schulleiter erfreut über das gute Abschneiden zahlreicher Schüler, die sich mit persönlichen Bestleistungen hervorgehoben haben. Besonders erwähnt wurden die 21 Abiturienten mit einem Notendurchschnitt von 1,5 und besser, während weitere 20 Schüler besser als 2,0 waren.

Mit einer glatten 1,0 gingen Anna-Maria Balles, Max Mayerhöfer, Eva Trunk, Felix Weber und Anne Westermann aus den Prüfungen hervor. Nele Eisenschmidt und Lisa Schneider zählen mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 1,1 ebenfalls zu den Jahrgangsbesten wie auch Julia Jeschke und Ines Weimer mit einem Schnitt von 1,2.

Ebenso erwähnt wuden Matheo Bachmann, Lea Knaus und Pia Streckert mit einem Schnitt von 1,3 sowie Hannah Dörr, Sina Gornik, Till Müller und Marina Münch mit einem Notendurchschnitt von 1,4. Luisa Fischer, Julia Müller, Nils Müller, Leonie Noe und Nicolas Spiesberger zählen mit einem Notendurchschnitt von 1,5 ebenso zu den Jahrgangsbesten.

Diese Abiturienten haben in diesem Jahr am BGB erfolgreich ihr Abitur abgelegt:

Nino Achilles (Hettingen), Helin Akseven (Buchen), Lamia Alilja (Mudau), Isabel Allin (Buchen), Patrick Amann (Limbach), Enes Angun (Buchen), Matheo Bachmann (Limbach), Ella Bähringer (Steinbach), Robert Balint (Hettingen), Anna-Maria Balles (Hainstadt), Chakib Benalia (Bödigheim), Ayleen Blassauer (Heidersbach), Felix Bosan (Walldürn), Bettina Calzoni (Buchen), Hannah Dörr (Walldürn), Jan Dosch (Buchen), Georgios Drakos (Hardheim), Oliver Ebert (Walldürn), Nele Eisenschmidt (Walldürn), Sidar Ekinci (Walldürn), Anna-Lena Elancev (Buchen), Sophia Fadler (Buchen), Franziska Fenz (Waldhausen), Raphael Fieger (Hainstadt), Luisa Fischer (Buchen), Frederick Fleischmann (Schloßau), Maya Gärtner (Altheim), Jonas Götz (Buchen), Sina Gornik (Schloßau), Adrian Gramlich (Walldürn), Lena Gramlich (Stürzenhardt), Linda Gramlich (Stürzenhardt), Rico Gramlich (Buchen), Johanna Gutekunst (Hettigenbeuern), Isabell Hafner (Buchen), Ben Hemberger (Buchen), Lucas Henk (Hainstadt), Philipp Henn (Buchen), Lea Holderbach (Schloßau), Laurenz Huber (Walldürn), Denise Huynh (Buchen), Julia Jeschke (Buchen), Jonas Jurgovsky (Buchen), Mert Kaya (Buchen), Natalie Kilian (Buchen), Lea Knaus (Rosenberg), Benedikt Kögel (Buchen), Julian König (Trienz), Thomas Kopp (Mudau), Maurice Kuhn (Hettingen), Leonard Leiblein (Walldürn), Mattea Link (Hainstadt), David Linke (Buchen), Silja Anna Löffler (Hardheim), Alina Maler (Gerolzahn), Amadeus Matz (Steinbach), Max Mayerhöfer (Hardheim), Marius Mechler (Hainstadt), Julia Müller (Schloßau), Justin Müller (Walldürn), Nils Müller (Hettingen), Till Müller (Mudau), Tobias Müller (Waldstetten), Marina Münch (Mudau), Leonie Noe (Buchen), Johanna Parth (Buchen), Nora Peszleg (Bödigheim), Robin Pflüger (Hettingen), Pia Pilgram (Buchen), Annemarie Raila (Hardheim), Anna-Lena Ries (Buchen), Max Ristl (Mudau), Benjamin Roos (Hettingen), Laura Sans (Altheim), Valerie Schäfer (Walldürn), Antonia Schafbauer (Höpfingen), Lisa Schneider (Buchen), Rebecca Schneider (Rüdental), Ina Schweitzer (Walldürn), Laura Speckert (Steinbach), Nicolas Spiesberger (Altheim), Silas Stolz (Walldürn), Pia Streckert (Höpfingen), Levin Stumpf (Walldürn), Kan Taveeratana (Oberneudorf), Eva Trunk (Walldürn), Lea Usurelu (Buchen), Michelle Walter (Buchen), Felix Weber (Buchen), Ines Weimer (Dornberg), Philipp Weiß (Schloßau), Christian Wenz (Hardheim), Anne Westermann (Walldürn) und Julian Winterholler (Buchen).