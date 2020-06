Ahorn. (pol/rl) Ein Motorradfahrer und sein Beifahrer sind auf der Landesstraße L514 zwischen Berolzheim und Eubigheim am Freitagabend schwer verletzt worden.

Laut Polizeibericht waren sie gegen 20 Uhr in einer Kurve mit ihrem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Samstagmorgen sagte, wurden die 23 und 30 Jahre alten Männer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus waren zwei Notärzte, Rettungsdienst sowie die Polizei Tauberbischofsheim im Einsatz. Zwei Rettungshubschrauber wurden hinzugezogen. Die Landesstraße war bis 21.30 Uhr voll gesperrt.

Info: Zeugen des Unfalls melden sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der 09341/6004-0. Gesucht werden auch Hinweise auf die Fahrweise sowie die Fahrtrichtung des Motorrades.