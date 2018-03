Mudau. (RNZ) Welt- und Europameister, Champions-League-Sieger und mehrfache deutsche Meister: Giovane Élber, Bixente Lizarazu, Lothar Matthäus, Paulo Sérgio, Klaus Augenthaler oder Luca Toni. Sie sind Legenden des Fußballs - und vor allem des FC Bayern München. Die Altstars stehen am Vatertag, 10. Mai, gemeinsam auf dem Rasen - im Mudauer Odenwaldstadion. Anpfiff ist um 15 Uhr, und es werden noch weitere frühere Stars des Rekordmeisters auflaufen. Der FC Bayern hat verbindlich zugesagt, mit dem bestmöglichen Kader anzureisen.

Gegner wird an diesem Tag eine von Karlheinz Förster betreute Odenwaldauswahl sein, in der sicherlich das eine oder andere bekannte Gesicht der Region zu sehen sein wird.

In Abstimmung mit den Münchnern wird der Reinerlös aus Eintritts- und Werbegeldern paritätisch an die "Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Buchen und Umgebung", den "Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis" sowie die "Special Olympics 2018 der Johannes-Diakonie Mosbach" gespendet.

Am Ende dürfte eine erkleckliche Summe zusammenkommen, zumal der gastgebende TSV Mudau für das sportliche Spektakel mit bis zu 4000 Besuchern rechnet und sich neben den Werbepartnern des Vereins auch weitere Firmen und Institutionen aus der Region einen Beitrag zum guten Zweck leisten wollen. Eintrittskarten gibt es am Samstag, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 9 bis 13 Uhr, im Sportheim des TSV in der Jahnstraße 3. Nach Angaben der Organisatoren können pro Person bis zu 25 Karten à zwölf Euro erworben werden.

Der Verein will am 10. Mai neben dem Benefizspiel auch für viel Unterhaltung außerhalb des Rasens sorgen, ein ansprechendes Rahmenprogramm sei in Arbeit, hieß es. Bereits ab 12 Uhr können sich auf der Festwiese an der Odenwaldhalle Jung und Alt für Gaudi und Unterhaltung treffen. Es wird eine große Tombola mit wertvollen Preisen rund um den FC Bayern geben, nach dem Abpfiff ist eine "zünftige After-Match-Party" im und rund ums Stadion geplant.

Rund 200 ehrenamtliche Helfer sollen für einen reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung sorgen. Auf sie dürfte eine Menge Arbeit warten, gilt es doch, das Stadion für den erwarteten Zuschaueransturm zu ertüchtigen und in Sachen Parkplätze ein Chaos zu vermeiden. "Cheforganisator" Michael Volk, der Zweite Vorsitzende des TSV Mudau, kann es kaum erwarten und verspricht: "Wir werden am 10. Mai unsere Region und den Verein von der besten Seite zeigen und dafür sorgen, dass Tausende von Fußballfans und auch die Gäste aus München diesen besonderen Tag in guter Erinnerung behalten werden."

Apropos Gäste: Ihr erstes Spiel in diesem Jahr bestreiten die Bayern-Legenden ebenfalls heute an der legendären Anfield Road bei den Altstars des FC Liverpool. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie live ab 15.55 Uhr.

Und das wird ab 15.45 Uhr live im Mudauer Sportheim übertragen. Der TSV Mudau freut sich über viele Besucher und bittet dem Anlass entsprechend bekleidet, im Bayern-Trikot, das Spiel zu verfolgen. Neben Liverpool und Mudau absolvieren die Legenden des Rekordmeisters in diesem Jahr noch ein drittes Spiel in China gegen die dortige Nationalmannschaft. Der Kartenvorverkauf läuft während der TV-Übertragung weiter.

Info: Alle Informationen zum Benefizspiel in Mudau unter www.tsv-fcblegenden.de oder auf der Facebook-Seite des TSV Mudau.