Die Band "Thrashflegel" gibt am Samstag, 22. Dezember, im "Bierbrunnen" ein Benefizkonzert für die Eltern schwer erkrankter Kinder. Foto: Adrian Brosch

Hardheim/Höpfingen. (adb) Was Dieter Thomas Heck mit "Melodien für Millionen" gelang, das kann man selbstverständlich auch im Madonnenländchen: mit Musik etwas Gutes tun. Das verspricht ein bemerkenswertes Benefizkonzert in Hardheim, hinter dem die beiden Bands "Thrashflegel" und "Glasgow Underground" stehen. Die RNZ unterhielt sich mit den Musikern.

Die "Thrashflegel" bestehen aus acht Musikern, die aus Hardheim und Umgebung stammen: Jörg Dargatz (Gesang, Gitarre), Steffen Ehmann (Gesang), Peter Geier (Gitarre), Patrick Laub (Gesang, Gitarre), Johannes Sitterberg (Bass), Michael Reichert (Schlagzeug), Dirk "Pfalzgraf" Blaschke (Gesang, Gitarre) sowie Dominik "Meister Lampe" Geiger (Schall/Licht). Die Gründungsstunde war im Sommer 2016: "Die Bandgründung erfolgte, um an einem runden Geburtstag gemeinsam zu musizieren - wir kennen uns aber schon lange Jahre", stellt Johannes Sitterberg klar.

Auch mit dem Namen verbindet sich eine eigene Geschichte: "Das Wort ‚Thrashflegel’ versteht sich als Hommage an unser Genre Thrash Metal und der Verbundenheit zu alten Arbeitsgeräten unserer schönen, ländlichen Heimat - direkt bezogen auf den Dreschflegel!", betont der Bassist und erklärt, dass die Band sich dem "Alternative-Metal-Punk-Hard-Rock" - besser bekannt unter dem bandeigenen Fachbegriff "Ratatat" - verschrieben hat.

"Aktuell haben wir rund 50 Stücke im Repertoire, erweitern die Setlist aber laufend", informiert er und räumt ein, dass neue Stücke über die "Bandwunschliste", aus der demokratisch abgestimmt wird, den Weg ins Programm finden. "Wir machen Musik, weil es allen extrem viel Spaß bereitet, das Können an den Instrumenten verbessert und manchmal den musikalischen Horizont erweitert", fasst er das Motto der "Thrashflegel" zusammen. Im laufenden Jahr wurden sieben Auftritte absolviert, "aber die Tendenz steigt", gibt Sitterberg lachend bekannt und freut sich auf weitere Gastspiele.

Das Nächste findet mit der aus Sänger Sven Dargatz, Gitarrist Lars Schottenberger, Bassist und Sänger Peter Geier, Schlagzeuger und Sänger Marc Dörr sowie Bassist und Sänger Ralf "Kimbel" Kinbacher bestehenden Gruppe "Glasgow Underground" statt. "Alle wohnen in Höpfingen und kennen sich teilweise seit Jahrzehnten, in denen sie schon in anderen Bands zusammen spielten", erklärt Kinbacher.

Die Formation "Glasgow Underground" gründete sich 2015 - vor dem selben Hintergrund wie die "Thrashflegel": Seinerzeit kamen ehemalige Mitglieder der Band "Dr. Snörph" anlässlich einer Geburtstagsfeier zusammen. "Angedacht war ein kurzer Party-Gig, doch das Schicksal der wiederentdeckten Lust am gemeinsamen Musikmachen nahm seinen Lauf", merkt Ralf Kinbacher an.

"Glasgow Underground" spielen ebenfalls für den guten Zweck. Foto: Samy Dargatz

"Wir spielen mehrheitlich Rock-Klassiker der 70er- und 80er-Jahre und damit eine Mischung aus dem persönlichen Geschmack aller Mitglieder", fasst er zusammen und spricht von derzeit 21 "aufführungsbereiten" Stücken. Maßgebend ist vor allem der Spaß an der Musik: "Das ist unsere Motivation, zumal einige von uns gleich in mehreren Bands spielen", so der Höpfinger.

Die Musiker beider Formationen kennen sich gut: "Zum einen spielt Peter Geier in beiden Gruppen, zum anderen sind sich regionale Musiker zum gewissen Grad immer untereinander bekannt", sagt Johannes Sitterberg. So traf man sich und stellte fest, dass die Programme sich gut ergänzen und durchaus das Zeug zur abendfüllenden Unterhaltung haben: "Ein gemeinsames Konzert war nur noch eine Frage der Zeit und des passenden Rahmens!"

Den passenden Rahmen im "Bierbrunnen" regte Wirt Oliver Pöschko an, wie Johannes Sitterberg erklärt. "Anfangs ging es um ein reines Musikkonzert beider Gruppen, bis Steffen Ehmann die Idee zu einem Benefiz-Event hatte", erläutert er und spricht von zwei lebensverkürzend erkrankten Kindern aus der Umgebung: "Es handelt sich um ein Mädchen und einen Jungen", lässt der Apotheker wissen. Ihnen und ihren Familien wird der vollständige Erlös des Konzerts zugutekommen.

"Es soll eine gewisse Hilfe für die Betroffenen darstellen, zumal die Familien zahlreiche Fahrten zu Ärzten und Krankenhäusern auf sich nehmen müssen - außerdem versickert das Geld nicht in Organisationen und deren Verwaltungsapparaten, sondern geht direkt an die Familien", sagt Ralf Kinbacher und hofft auf zahlreiche Spenden der Besucher, denen er einen bunten Abend mit den großen Rock-Klassikern der 70er- und 80er-Jahre sowie "Liedern, die man von der eigenen Schulabschlussfeier noch kennt" verspricht.

Info: Das Benefizkonzert von "Glasgow Underground" und den "Thrashflegeln" findet am Samstag, 22. Dezember, ab 20.30 Uhr im "Bierbrunnen" statt. Der Eintritt ist frei.