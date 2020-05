Buchen. (mami) Seit Montag ist ein bisschen Normalität in das Leben der Menschen zurückgekehrt. In der Region sowie in ganz Deutschland durften unter strengen Hygienemaßnahmen die Friseursalons wieder öffnen. "Normalerweise haben wir innerhalb einer Woche für jeden einen Termin. Durch die ganzen Terminabsagen der vergangenen Zeit waren die ersten zwei Wochen jedoch sofort komplett belegt", erzählt Sina Palamar. Viele freuen sich darüber, wieder zum Friseur gehen zu können, auch wenn beim Haareschneiden nicht alles normal ist. "Natürlich ist es ungewohnt und viel aufwendiger als im normalen Betrieb", sagt Palamar, die ihren Salon in Hainstadt seit Montag wieder geöffnet hat. "Es war sehr anstrengend, und die Vorarbeiten haben ewig gedauert."

Alle ihre Angestellten haben ein "kleines Hygienepaket" an ihrem Arbeitsplatz, da "nach jedem Kunden alles komplett desinfiziert werden muss". Jeder, der den Salon betritt, habe seine Hände zu desinfizieren und sich in eine Liste einzutragen. Diese sei dafür da, um im schlimmsten Fall nachvollziehen zu können, wer sich wann im Laden aufgehalten habe.

Selbstverständlich müsse in den Salons auch der Mindestabstand eingehalten werden, wodurch viele gezwungen waren, entweder Plätze freizulassen, oder Stühle auszuräumen. "Zum Glück haben wir einen großen Laden, so dass wir mit dem Abstand keine Probleme haben. Allerdings können trotzdem nur drei bis vier Kunden gleichzeitig in die Räume." Dadurch, dass weniger Kunden als üblich in den Salon können, habe man die Arbeitszeiten angepasst und auf Schichtarbeit umgestellt.

Der Arbeitsalltag sei sowohl für die Kunden als auch für die Friseure ungewohnt. "Zum Beispiel dauerhaft einen Mundschutz zu tragen – das haben wir so natürlich sonst nicht", erklärt Palamar. Auch für Kunden sei es teilweise eine seltsame Situation. So müssen beispielsweise Kunden, die zum Färben kommen, mehrere Masken mitbringen, da "die Maske ja nach jeder Farbschicht schmutzig wird". Trotz der großen Umstellungen sei sie aber froh, dass sie wieder öffnen konnte, und ist sich sicher: "Gemeinsam bekommen wir das alles hin."

Sowohl die Friseure als auch die Kunden müssen Schutzmasken tragen. Unser Foto zeigt die Arbeit bei Gossenberger in Buchen. Fotos: Matthias Miltz

Auch im Friseur- und Beautysalon Gossenberger ist man glücklich, dass man endlich wieder arbeiten kann – wenn auch unter strengen Auflagen. "Wie bei allen anderen auch, darf bei uns kein Kunde ohne einen Termin und ohne Desinfektion der Hände in den Salon", erklärt Inhaber Klaus Gossenberger.

Um den Abstand einzuhalten, habe man die Bedienungsplätze um knapp die Hälfte auf neun Stück reduziert. Außerdem verwende man jetzt Einwegumhänge und habe ebenfalls eine Liste, in die sich alle eintragen müssen. "Klar ist die Situation für uns ungewohnt, aber die Kunden sind verständnisvoll, was es echt einfacher macht", erklärt Mitarbeiterin Leonie Friedel. "Wir müssen viel mehr Zeit für einen Kunden einplanen, weil das Desinfizieren der Werkzeuge nach jedem Kunden noch dazukommt", erzählt sie weiter. Dennoch sei auch sie froh, dass es endlich wieder losging, auch wenn es etwas anders sei als zuvor.

"Außerdem müssen wir allen Kunden die Haare waschen, bevor wir schneiden. Auch das ist Teil der Vorschriften. Kein Kunde darf geschnitten werden, ohne dass wir ihm zuvor selbst die Haare gewaschen haben."

Etwas Positives kann Klaus Gossenberger aber dennoch aus der aktuellen Lage ziehen: "Ich finde es echt toll, wie die Friseure hier in der Region zusammengearbeitet haben. Man kann tatsächlich sagen, dass durch diese Situation der Zusammenhalt gewachsen ist. Dazu kommt, dass wir vor der Öffnung den kompletten Laden ausräumen mussten, um ihn von Grund auf zu reinigen – so sauber war es hier vermutlich noch nie", scherzt er.

An die strengen Auflagen hält sich auch der Friseursalon Beikirch in Osterburken, wie Bernd Beikirch erklärt: "Auch bei uns werden alle Termine nur telefonisch ausgemacht, jeder muss sich in eine Liste eintragen und vor dem Schneiden müssen erst die Haare von unseren Mitarbeiterinnen gewaschen werden. Nach jedem Kunden wird unser komplettes Werkzeug desinfiziert, bevor es wieder benutzt wird."

Der Ablauf nach der Zwangspause habe sehr gut funktioniert, auch wenn Beikirch sich zuvor nicht ganz sicher war, ob alles reibungslos klappen würde.

"Es ist jedoch tatsächlich sehr gut angelaufen. Wir haben auch super Kunden. Ich hatte etwas Sorge, da wir normalerweise ohne Termine arbeiten und jetzt niemand mehr ohne Termin in den Laden lassen durften." Auch in Osterburken wurde auf Schichtarbeit umgestellt, was dem höheren Zeitaufwand geschuldet sei.

Das Arbeiten sei auch bei ihnen im Salon unter den aktuellen Umständen sehr ungewohnt. "Alleine der Blick in den Salon ist komisch, weil mehr als die Hälfte der Plätze weg ist", erklärt Beikirch und ergänzt: "Auch, dass wir den ganzen Tag mit Masken arbeiten, ist schon etwas anderes." Dennoch überwiege bei ihm, wie bei seinen Kollegen auch, die Freude, dass sie endlich wieder arbeiten können: "Der Aufwand ist uns gerade ziemlich egal, weil wir endlich unsere Kunden wieder sehen können. Auch dass wir uns im Kollegenkreis endlich wieder sehen können, ist sehr schön."

Bisher habe er übrigens noch keine coronabedingten Selbstversuche wieder reparieren müssen. "Früher oder später wird das aber noch kommen – da bin ich mir sicher", lacht er.